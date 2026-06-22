Razgatlioglu sait que "les attentes sont élevées" pour son test en Pirelli

Il y a fort à parier que Toprak Razgatlioglu a sauté du lit ce matin, tellement il était impatient de ce qui l'attendait ce lundi. Après neuf Grands Prix avec des pneus Michelin qui continuent à lui poser des difficultés, le Turc participe aujourd'hui au test organisé à Brno avec les pneus Pirelli en cours de développement.

Lui qui compte les mois avant de pouvoir retrouver son manufacturier fétiche lorsque celui-ci prendra la succession de la marque clermontoise en Grand Prix, il figure sur la liste des participants avec 11 autres pilotes. Son expertise est très attendue, sachant que Pirelli a annoncé son intention de s'appuyer sur les commentaires qui lui seront faits pour affiner sa gamme de produits avant leur entrée en compétition.

Yamaha a fait appel à Razgatlioglu en plus de son pilote essayeur Augusto Fernández, celui-ci possédant une brève expérience des pneus Pirelli du fait de son passage par le WorldSBK. Parmi les autres participants, Fermín Aldeguer, mobilisé par Ducati, a lui aussi déjà couru en Pirelli, en Moto2.

Razgatlioglu a couru plus de dix ans avec cette marque de pneus, remportant notamment le Superstock 600 au niveau européen puis trois titres de champion du monde Superbike. Il a toutefois rappelé que les pneus ne feront pas tout ce lundi. Car le test organisé à huis clos met aussi en scène les MotoGP de 850cc en cours de développement et, au vu des difficultés actuelles de Yamaha, le Turc ne savait pas vraiment à quoi s'attendre avant de se lancer.

"Vous savez, il faut aussi un bon package. Les pneus Pirelli ne suffisent pas. On verra. Je suis excité à cette perspective mais il faut d'abord que je pilote la moto pour comprendre. Les Pirelli, c'est bien, mais d'abord il faut que je pilote [la moto]", expliquait-il pendant le week-end.

Je ne suis pas sûr que les pneus Pirelli changent quelque chose à eux seuls.

"Les attentes sont élevées, mais on verra. Je ne suis pas sûr que les pneus Pirelli changent quelque chose à eux seuls. OK, ils seront peut-être plus sûr, on se sent peut-être mieux avec l'avant ou l'arrière, mais il faut un bon package."

"On verra une fois que j'aurai roulé", soulignait-il à la fin du Grand Prix, "parce que je n'ai même pas encore vu la moto alors ça n'est pas facile de dire quoi que ce soit. Je pense que ce sera mieux d'en parler après le test."

Toprak Razgatlioglu teste aujourd'hui les pneus Pirelli pour le MotoGP et la Yamaha de 850cc. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Son programme s'annonçait en tout cas intense, avec dès ce matin une longue série de tours sur son cahier des charges. "C'est bien, je suis content, mais ça va être une journée très chargée. J'ai vu le programme et apparemment je vais faire beaucoup de tours. On va aussi faire une simulation de sprint", a révélé le pilote Pramac, 14e de la course dimanche.

"Je ne sais pas pourquoi, mais on va la faire tout de suite. Pourtant, je suis fatigué, j'ai attaqué à fond dans les dix derniers tours ! Mais bon, c'est bien. Peut-être que je vais immédiatement aimer les pneus Pirelli demain. Après, il faudra voir ce qu'il en est du moteur de 850cc, j'espère qu'il représentera un gros progrès."

Dans quelle mesure cette parenthèse avec des pneus différents peut-elle le perturber en pleine saison ? "Je pense que si on passe de Michelin à Pirelli, on s'adapte facilement", a-t-il anticipé. Mais Razgatlioglu ajoutait tout de même, dans un rire : "Le plus gros problème, c'est que je vais rouler toute la journée en Pirelli, mais ensuite on va aller à Assen et recommencer à rouler en Michelin. Ça va être difficile !"

Lire aussi : MotoGP Les annonces arrivent : voici à quoi ressemblera la grille MotoGP 2027