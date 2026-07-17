Honda a choisi le chef mécanicien de Quartararo pour 2027

Même si l'arrivée de Fabio Quartararo chez Honda devrait être l'une des dernières annoncée, elle a été l'une des premières signées, puisque Motorsport.com la révélait dès la fin du mois de janvier. Honda a ainsi eu le temps de préparer le terrain.

Après huit saisons sur des Yamaha et un titre mondial en 2021, Quartararo incarne l'avenir de Honda, avec une arrivée qui va coïncider avec la nouvelle ère réglementaire et l'introduction des machines de 850cc.

Selon les informations de Motorsport.com, Honda a choisi Cristhian Pupulin au poste de chef mécanicien de Fabio Quartararo. L'Italien a travaillé auprès de Luca Marini ces deux dernières saisons, après être passé par Ducati, où il a travaillé avec Nicky Hayden, Andrea Dovizioso ou encore Jack Miller.

Connu sous le surnom de "Pipi" dans le paddock, il a suivi Miller chez KTM avant d'être recruté par Honda l'an dernier afin de remplacer Giacomo Guidotti aux côtés de Marini.

Cristhian Pupulin est actuellement le chef mécanicien de Luca Marini. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Le départ de ce dernier, actuellement en discussions avec Tech3, fait de Pupulin le candidat idéal pour superviser l'intégration de Quartararo chez Honda.

Le Français sera également rejoint par Ignacio Madurga, l'un de ses proches dans son staff actuel chez Yamaha. Celui que l'on surnomme "Nacho" est aujourd'hui responsable des pneus auprès de Quartararo.

Qui sera le coéquipier de Quartararo ?

L'identité du coéquipier de Fabio Quartararo n'est pas encore certaine. Diogo Moreira est actuellement le mieux placé pour obtenir la deuxième place dans l'équipe Honda officielle face à David Alonso, mais Motorsport.com a appris que HRC n'a pas encore pris de décision définitive.

Moreira, champion en titre du Moto2, a réalisé de belles prestations pour ses débuts en MotoGP cette année, avec une adaptation rapide. Alonso est de son côté quatrième du Moto2 actuellement. Celui qui ne sera pas retenu dans l'équipe d'usine sera placé chez LCR, où roule actuellement Moreira.

Quelle que soit son équipe en 2027, le Brésilien aura un nouveau chef mécanicien, en la personne d'Andrés Madrid selon les informations de Motorsport.com. Il est actuellement en charge d'Enea Bastianini chez Tech3 et va remplacer Klaus Nöhles.

David Alonso sera quant à lui associé à Santi Hernández, l'actuel chef mécanicien de Joan Mir et surtout connu pour sa longue association avec Marc Márquez.