Márquez : "Impossible de créer la même ambiance" que chez Honda

Marc Márquez change totalement d'univers cette année. Pour la première fois depuis son arrivée en MotoGP en 2013, il ne pilotera pas une Honda mais une Ducati et n'aura pas à porter le poids d'une équipe officielle, ce qu'il recherchait en rejoignant une structure à l'ambiance familiale comme Gresini. Dans la formation italienne, Márquez va aussi devoir s'habituer au travail avec une équipe technique totalement différente.

Depuis le Moto2, l'Espagnol était épaulé par Santi Hernández, chef mécanicien dont il est devenu très proche, et il avait mis en place une équipe technique qui l'a suivi chez Honda. Cet entourage dont il était indissociable est finalement resté avec le constructeur japonais pour épauler Joan Mir et Márquez doit s'habituer à travailler avec Frankie Carchedi, chef mécanicien de Fabio Di Giannantonio l'an passé et qui avait précédemment mené Mir au titre mondial. Le #93 ne cache pas que la transition est délicate.

"Après 11 saisons dans une équipe et encore plus avec mon entourage, 13 ou 14 ans, les débuts sont bizarres mais quand j'ai pris ma décision, j'étais totalement convaincu", a commenté Márquez, qui bénéficiera néanmoins d'un environnement familier dans sa nouvelle équipe : "Rejoindre une équipe comme Gresini, avec mon frère comme coéquipier, va rendre le changement beaucoup plus facile."

"Je savais que ce serait comme ça. J'étais déjà très l'aise avec tout le monde au test de Valence. C'était le premier jour, il y avait de grosses attentes et tout le monde était nerveux mais [la semaine dernière], on a passé du temps avec l'équipe. Ce ne sera pas un problème pour les performances en piste."

Marc Márquez est cependant conscient qu'il aura du mal à recréer des liens aussi forts avec sa nouvelle équipe technique, tant il était proche des membres qui l'entouraient chez Honda : "Il sera impossible de créer la même ambiance parce qu'elle venait de 13 ans [de collaboration]. C'est impossible [à reproduire] en un an. Mais on doit créer une atmosphère professionnelle avec de bonnes personnes."

"Dès le premier jour, j'ai été très à l'aise. Au final, ce n'est pas un objectif, on ne peut pas faire de comparaisons entre les deux ambiances. On est là pour trouver les meilleures performances, pour décrocher les meilleurs résultats donc c'est ce que l'on va faire. Avec le temps, des tests, des courses, on aura une meilleure relation, ils me comprendront plus facilement et je les comprendrai plus facilement. C'est un processus naturel."

La Ducati de Marc Márquez pour la saison 2024 du MotoGP

Depuis son arrivée en MotoGP, Marc Márquez n'a connu que Santi Hernández comme chef mécanicien et il ne veut pas faire de comparaison entre lui et Frankie Carchedi, sa priorité étant surtout de trouver les codes pour bien communiquer avec son nouvel ingénieur anglo-italien. Il a déjà loué ses qualités, notamment son calme, et va continuer à découvrir ses méthodes de travail au cours des prochaines semaines.

"On n'a pu travailler qu'une seule journée à Valence mais [la semaine dernière], on a passé de très bons moments pour essayer de comprendre sa façon de travailler et la mienne. Et, évidemment, [je vais] essayer d'adapter mon style au sien [et] il va essayer d'adapter son style au mien."

"Ce sont des personnes différentes mais deux très bons techniciens. Santi a beaucoup gagné, Frankie a aussi gagné avec d'autres pilotes mais je ne vais pas faire de comparaison. Je déteste les comparaisons, tout le monde a son style et comme je l'ai dit, le plus important ce sont les performances. Peu importe comment, pourquoi, ce que l'on fait. Le plus important, c'est d'essayer de décrocher les résultats."