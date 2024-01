Márquez espère une "année crescendo" pour "viser Bagnaia et Martín"

Après une première journée de test fin novembre, Marc Márquez est pour la première fois apparu sous ses nouvelles couleurs ce samedi, à l'occasion de la présentation de l'équipe Gresini. Indissociable de l'équipe Honda officielle depuis son arrivée en MotoGP en 2013, l'Espagnol est désormais représentant de Ducati via une équipe satellite, un statut très différent de ce à quoi il était habitué. Il ne cache pas avoir encore besoin de prendre ses marques.

"Je suis comme un enfant qui a des chaussures neuves !" s'est amusé Márquez lors de la présentation. "Je suis très content d'être ici. Franchement ça fait un peu bizarre après avoir passé de nombreuses années avec une même équipe, mais c'est un très beau défi. Hier on a passé une belle journée chez Gresini, je suis content."

"C'est complètement différent de ce à quoi j'étais habitué", a ajouté le sextuple champion de la catégorie reine. "Je suis venu ici, je suis allé à l'usine Ducati, puis on a passé la journée d'hier chez Gresini, on a dîné ensemble, on a fait aussi une partie de paddle mais je ne sais pas jouer, je me suis un peu bloqué les cervicales ! Álex a joué avec Michele [Masini, le directeur sportif], ils ont perdu – comme ça, il s'habitue ! [rires]"

Ce nouvel environnement, Márquez a beaucoup hésité avant de le rejoindre puisque cela signifiait se séparer de Honda, qui représentait un véritable cocon pour lui malgré les difficultés des dernières années. Souvent intouchable pendant les années 2010, il a vu sa domination s'arrêter brutalement à Jerez en 2020, avec sa sérieuse blessure au bras. S'il a remporté trois Grands Prix l'année suivante, malgré des limites physiques qui appartiennent maintenant au passé, il a par la suite souffert sur une Honda en manque de performance.

La signature de Marc Marquez est désormais aposée sur une Ducati

Convaincu qu'il faudra un certain temps à la marque japonaise pour retrouver le sommet, il a fini par se laisser séduire par l'opportunité Gresini. Il n'y aura pas la charge du développement de la moto puisqu'il disposera d'un modèle de la saison 2023, tout en profitant d'une ambiance réputée chaleureuse qui transparaissait dans ces boutades dont les deux frères se sont gratifiés pendant la présentation.

"J'ai fait beaucoup, j'ai beaucoup gagné mais les trois ou quatre dernières années ont été très difficiles pour moi et je recherchais quelque chose de différent, qui était de m'amuser encore une fois sur une moto. Le team Gresini a été le seul à m'attendre, ils m'ont laissé prendre mon temps, et quand j'ai été prêt, j'ai fait mon choix. C'est un défi risqué pour moi mais très beau pour la famille Gresini, une équipe qui a une histoire riche."

La facilité était de rester chez Honda. Je me serais mis moins de pression, j'aurais eu plus d'argent sur mon compte en banque et il y aurait eu beaucoup de choses, mais ce n'est pas l'objectif.

Si Márquez a quitté la Honda pour la Ducati de l'équipe Gresini, c'est bien parce qu'il a l'ambition de retrouver un rôle de premier plan en MotoGP, mais il ne peut pour le moment pas affirmer en avoir la capacité. Piloter cette moto si performante lui permettra de voir s'il peut encore tutoyer les sommets... pour peut-être renouer avec Honda si les circonstances le permettent.

"Évidemment, c'était une décision super difficile, c'est pour ça qu'elle a pris du temps", a-t-il expliqué lors de la conférence de presse organisée par Gresini. "Je l'ai prise après le Grand Prix à Motegi. Mais de l'autre côté, l'ambition est la même qu'en 2013. Je l'ai souvent dit et je vais le dire : si je suis là, c'est parce que je sens que j'ai la possibilité et le niveau pour me battre pour ce top 5. Je ne peux pas dire que je vais me battre pour le championnat. Pour ça, il faut être super bon à de nombreux égards. Je sens que je peux encore me battre pour les cinq ou six premières places."

"J'ai pris cette direction pour allonger ma carrière. C'est uniquement ça. La facilité était de rester chez Honda. Je me serais mis moins de pression, j'aurais eu plus d'argent sur mon compte en banque et il y aurait eu beaucoup de choses, mais ce n'est pas l'objectif. Je suis très reconnaissant envers Honda. Et je l'ai dit aux Thanks Days de Honda [à Motegi en fin d'année] et je le redis : peut-être, et je l'espère, que nous aurons un avenir en commun mais la décision ne viendra pas que de moi. Je dois être rapide en piste pour avoir la possibilité de choisir. [...] Si je suis rapide en piste, après je serai dans une meilleure situation pour déterminer mon avenir."

Et alors que certains le voient déjà retrouver la première marche du podium et jouer le titre, Márquez veut pour le moment éviter toute objectif précis : "On va essayer de faire une année crescendo. Si on mange trop vite, on se fait mal au ventre !"

Le #93 sait pourtant que son arrivée sur la machine la plus performante des dernières saisons s'accompagne de très gros espoirs chez les supporters et d'une certaine pression médiatique. Il cherche à s'en détacher au maximum pour se concentrer sur son travail... mais reconnaît son désir de se hisser au niveau de Pecco Bagnaia et Jorge Martín, qui se sont disputé le titre 2023 avec la moto qu'il pilotera cette année.

"L'adversaire le plus dur, au final c'est moi, parce que je ne dois gérer que moi seul. On a beaucoup de travail, les attentes sont très élevées, la motivation est très forte, mais je sais que je dois travailler avec mon team, dans mon box, pour faire ce qu'on sait pouvoir faire."

"Mais logiquement, quand quelqu'un arrivait chez Honda, c'est moi qu'il visait ; moi j'arrive chez Ducati, je vise Bagnaia et Martín, qui sont ceux les plus forts, ceux qui font la différence, et je dois apprendre d'eux pour voir comment se pilote cette moto."

Malgré sa volonté de réussir et son palmarès inégalé sur la grille, Márquez juge présomptueux de s'imaginer déjà rivaliser avec les pilotes qui exploitent si bien la Ducati. Il estime donc avoir encore beaucoup à apprendre pour se hisser à leur niveau.

"Les attentes sont une chose, l'approche en est une autre. Naturellement, mon approche est d'essayer d'être rapide en piste et si je peux être un dixième plus rapide au premier test, j'essaierai de le faire. Mais il faut confronter les attentes à la réalité : évidemment, les attentes des gens sont super élevées, mais mon travail est d'essayer d'oublier toutes ces attentes, d'essayer de travailler dans mon garage parce que je dois être calme, surtout au début."

"Calme, ça ne veut pas dire ne pas être rapide. Évidemment, je vais essayer d'être rapide et j'aimerais l'être, mais je ne peux pas prétendre me battre pour la victoire dès le début parce que les quatre dernières années ont été un cauchemar pour moi. Je n'ai pas réussi à gagner de course ces deux dernières années."

"Et j'arrive sur une moto sur laquelle deux pilotes, Bagnaia et Martín, ont passé de nombreuses années et ont gagné beaucoup de courses et de championnats. Ils sont super rapides et ils auront la moto 2024. Ils auront la même moto mais j'arrive et je ne peux pas prétendre être au même niveau. Ce ne serait pas normal d'être immédiatement à leur niveau."

Avec Léna Buffa