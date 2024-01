Gresini révèle les couleurs de la Ducati de Marc Márquez

Voici la première Ducati de Marc Márquez en MotoGP ! L'équipe Gresini a dévoilé les couleurs de ses machines pour la saison 2023, confiées à l'ancien pilote Honda, arrivé cette année, et à son frère Álex Márquez.

L'arrivée du pilote le plus titré de la grille ne bouleverse pas les habitudes pour le moment puisque la livrée reste très proche de celle vue les deux dernières saisons, depuis que Gresini engage des Ducati. La moto conserve son bleu pastel avec des touches du rouge Ducati et les sponsors restent les mêmes.

Gresini réunit les frères Márquez cette année, déjà brièvement associés en 2020, avant la blessure de l'aîné. Álex Márquez a fait son arrivée dans l'équipe il y a un an et a vécu une belle saison, marquée par deux succès en courses sprint, même s'il a payé une certaine irrégularité et une blessure. Fabio Di Giannantonio a permis à l'équipe de s'imposer en course principale à Losail en fin d'année, mais l'Italien savait déjà qu'il devrait céder sa place à Marc Márquez.

Le sextuple Champion du MotoGP a longtemps hésité à quitter Honda, son équipe de toujours. À bientôt 31 ans, il a estimé ne plus avoir le temps d'attendre un retour au sommet de la marque et a voulu retrouver le plaisir perdu depuis sa blessure en pilotant la Ducati, meilleure machine du plateau ces dernières années

Les frères Márquez disposeront du modèle 2023, en théorie moins évolué que celui dont bénéficieront les pilotes Ducati officiels et ceux du team Pramac, mais Gresini et VR46 ont remporté des courses ces deux dernières années, prouvant qu'il était possible de briller avec une moto d'ancienne génération. Ces derniers mois, Marc Márquez a balayé les discussions l'imaginant jouer le titre, préférant avancer pas à pas dans sa découverte de la Desmosidici.

L'équipe a de son côté bien du mal à cacher son ambition avec un tel pilote dans ses rangs. "Ça a été un rêve dans notre rêve", a confié Michele Masini, le directeur sportif de Gresini, lors de la présentation. "En 2024, plus que jamais, nous avons tous les ingrédients pour bien faire mais tout est à écrire. Je ne veux pas me fixer d'objectifs mais simplement penser à progresser et à toujours nous améliorer."

L'Espagnol n'a pour le moment passé qu'une seule journée au guidon de la Ducati, à Valence deux jours après la conclusion de la saison 2023. Il pourra poursuivre son adaptation lorsque les tests de pré-saison débuteront à Sepang au début du mois de février.

Avec Léna Buffa