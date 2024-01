LIVE - Suivez la présentation des Ducati Gresini des frères Márquez

Le bal des présentations MotoGP débute avec celle qui est probablement la plus attendue, la cérémonie de l'équipe Gresini, qui accueille Marc Márquez cette année. Après avoir disputé toute sa carrière dans l'élite avec l'équipe Honda officielle, le sextuple Champion du MotoGP change totalement d'univers pour découvrir la Ducati et rejoindre son frère, Álex Márquez, présent dans l'équipe depuis un an.

La formation dirigée par Nadia Padovani a mis les petits plats dans les grands pour cette présentation, organisée au Cocoricò, l'une des plus grandes boîtes de nuit d'Italie. Le lieu est situé à Riccione, à une heure de route de la base de l'équipe à Faenza. Les présentations des formations de Gresini en MotoE et Moto2 sont prévues à partir de 17h30 et celle de l'équipe MotoGP débutera à 18h30.

Gresini pourrait faire évoluer ses couleurs, plusieurs partenaires de Marc Márquez étant susceptibles de le suivre. Verra-t-on apparaître des logos Red Bull, sponsor de longue date de l'Espagnol ? C'est une possibilité, d'autant plus que la boisson énergisante a quitté Honda après le départ de Márquez.

Recruter l'homme fort des années 2010 en MotoGP, en quête d'un nouveau défi, était une opportunité à côté de laquelle Gresini ne pouvait pas passer. L'équipe se prend même à rêver de jouer le titre avec un pilote de ce calibre, mais Márquez s'est montré plus prudent, affirmant que sa seule volonté était de retrouver le plaisir après plusieurs saisons difficiles depuis sa blessure au bras, à l'été 2020.

Après avoir connu la victoire dans les années 2000 en étant équipe satellite de Honda, Gresini s'est effacé en 2015, en prenant en charge l'engagement des Aprilia officielles. En 2022, un an après le décès de son fondateur Fausto Gresini, la structure a repris son indépendance en engageant des Ducati et elle a immédiatement renoué avec le succès avec Enea Bastianini, finalement victorieux à quatre reprises cette année-là.

Álex Márquez lui a succédé en 2023 et a gagné deux courses sprint tandis que son coéquipier, Fabio Di Giannantonio, arrivé en MotoGP en 2022, a connu un lente mais sûre progression, jusqu'à son succès au GP du Qatar l'an passé. L'Italien savait déjà qu'il devrait céder sa place à Marc Márquez et il va rebondir chez VR46 cette année.

