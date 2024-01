Gresini voit Márquez en lutte pour le titre, pas forcément vainqueur

Avec le passage à la nouvelle année, l'excitation à l'idée de voir Marc Márquez courir sous les couleurs du team Gresini a passé un cap. Limitée contractuellement jusqu'alors, la parole des uns et des autres se libère et l'équipe italienne ne peut cacher son bonheur d'accueillir l'octuple Champion du monde.

Le premier test en commun, vécu deux jours après le dernier Grand Prix, au mois de novembre dernier, avait déjà laissé percer l'enthousiasme général, mais uniquement à travers l'image, celle d'un classement où Márquez a très bien figuré et celle de son large sourire qui, déjà, en disait long sur son soulagement. Nadia Padovani, directrice de l'équipe, s'était montrée comme à son habitude discrète, mais aussi très attentive à l'attitude de son nouveau pilote ce jour-là et rien ne lui avait échappé dans son expression corporelle.

"Il s'est présenté dans l'équipe de façon détendue et humble", raconte-t-elle à La Gazzetta dello Sport. "On s'attend à je ne sais quoi de la part d'un pilote qui a beaucoup gagné, mais ça a été l'inverse. Il était même un peu agité, nerveux avant de monter sur sa nouvelle moto pour la première fois. Je crois que c'est un type de nervosité qu'ont en commun tous les pilotes qui débutent une nouvelle aventure."

Lorsqu'il a lâché le guidon de la Ducati après son premier relais, le fameux sourire qui s'est affiché sur le visage de Márquez n'a pas échappé à la patronne du stand : "J'étais dans le box et j'attendais qu'il enlève son casque après sa première sortie. Je voulais voir sa première expression à la descente de la moto. J'ai vu ce petit sourire et je me suis dit 'OK, on y est'."

Désormais, on sait ce que Márquez a pensé de son premier contact avec la Ducati et il a assurément été prometteur. Faut-il pour autant d'ores et déjà l'imaginer remporter le titre cette saison avec la moto italienne, dans une équipe pourtant satellite ? Nadia Padovani se montre peut-être un peu plus prudente que certains pronostiqueurs, mais elle annonce clairement la couleur quant aux objectifs qu'elle fixe pour cette saison 2024.

"Gagner, je ne sais pas, mais se battre pour le titre, oui, c'est ce que j'attends de la part d'un pilote comme lui", annonce-t-elle. "Il est clair que Bagnaia est un pilote très fort, il a la moto bien en main et il a énormément grandi au cours de ces années. Martín se trouve lui aussi à ce niveau-là et il pilote la Ducati de manière impressionnante. Bezzecchi évolue bien et vite. Alors je dirais que ça ne sera pas aussi évident que cela de gagner le championnat, mais nous allons essayer."

"Nous allons simplement essayer de donner encore plus. Ce sera pour nous une manière de continuer à nous développer, mais il n'y a pas plus de pression", affirme Nadia Padovani, fière de ce qui constitue une nouvelle étape majeure dans le parcours de l'équipe créée par son mari, Fausto Gresini. "Nous avons toujours bien travaillé, les membres de l'équipe sont tous de grands professionnels. Aujourd'hui, nous sommes au niveau des équipes officielles."