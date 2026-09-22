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Le week-end sans d'Álex Márquez : "Je me demandais si je savais encore piloter !"

Entre mauvaises sensations, erreurs et chutes, Álex Márquez a vécu un très mauvais week-end au GP d'Autriche.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
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Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
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Une semaine après une belle deuxième place à Misano, rien ne s'est passé comme Álex Márquez l'espérait à Spielberg. La première alerte est survenue vendredi, avec une chute atypique, et la suite n'a pas été beaucoup plus réjouissante, avec des mauvaises sensations dont il n'a jamais réussi à se défaire.

L'ensemble des pilotes Ducati était sur la réserve en raison de difficultés à exploiter le pneu arrière. Michelin avait apporté un pneu renforcé sur le côté droit, similaire à celui vu dans plusieurs courses en début d'année, et la Desmosedici est toujours à la peine lorsque le pneu habituel n'est pas disponible cette saison.

"C'est le plus mauvais week-end, j'ai du mal et c'est dur de comprendre les choses", alertait Álex Márquez dès samedi. "J'avais eu des sensations similaires en Thaïlande et on avait le même pneu. Je pense qu'il ne joue pas trop en notre faveur. Il faut continuer à travailler. On trouve de petites choses mais pas assez pour suivre les Aprilia et surtout la KTM de Pedro [Acosta]."

"Ça vient de cette carcasse", soulignait-il, estimant que l'Aprilia est beaucoup plus efficace avec le pneu renforcé "Ils transfèrent mieux la puissance au pneu. Ils sont meilleurs que nous pour ça."

Álex Márquez juge même ce pneu capable de faire disparaître l'une des principales forces de la Ducati, habituellement difficile à battre au Red Bull Ring mais en difficulté pour générer l'adhérence cette année "On a une moto qui est plus faite pour le stop-and-go, donc on dépend plus d'un bon grip arrière."

Álex Márquez a été en difficulté tout le week-end au Red Bull Ring.

Álex Márquez a été en difficulté tout le week-end au Red Bull Ring.

Photo de: Qian Jun / MB Media / Getty Images

"[Chez Aprilia] ils peuvent garder plus de vitesse à la corde et être un peu plus doux sur l'accélération. Ce sont des motos différentes, on essaie d'y remédier et d'être bons parce qu'on aura de nouveau cette carcasse en Indonésie. Je crois qu'il y a une petite différence mais elle est très similaire."

Álex Márquez a ainsi enchaîné les séances avec "zéro" plaisir sur sa machine : "Je me sens très mal sur la moto. Je me demandais si je savais encore piloter la moto ! C'est difficile, dur à comprendre et c'est dur de prendre du plaisir. Sur la moto, on ne prend du plaisir que quand on est rapide. Quand quelqu'un est plus rapide que toi, tu souffres."

Ces conditions ont contribué à des qualifications brouillonnes, avec une chute mais aussi une erreur dans son tour le plus rapide, qui lui a donné la sixième place : "J'ai fait une erreur au premier virage en qualifications. J'ai fait une erreur avec la boîte de vitesses et je ne suis pas entré vite."

Gresini a fait de gros changements sur sa Ducati pour le sprint, conclu à la cinquième place par Márquez, mais toujours sans bonnes sensations. "La moto a beaucoup de réactions assez inattendues", déplorait-il samedi. "On a fait d'assez gros changements pour le sprint."

"On a un peu modifié le package aéro pour essayer des choses différentes et tenter de gérer. On a profité du sprint pour modifier un peu les réglages et l'aérodynamique. C'est un peu mieux mais pas suffisant, donc il y a toujours le problème de grip."

Le GP d'Autriche d'Álex Márquez s'est conclu sur une chute.

Le GP d'Autriche d'Álex Márquez s'est conclu sur une chute.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

En course principale, un contact avec Fermín Aldeguer dans le premier tour a fait perdre beaucoup de places à Álex Márquez, seulement 14e à ce moment-là. Il a eu du mal à remonter dans le classement et a fini par décider de lâcher les chevaux pour espérer quelque chose, mais il est tombé alors qu'il était en plein duel avec Raúl Fernández.

"Un dimanche compliqué", a-t-il résumé. "J'ai perdu beaucoup de places dans le premier tour. Le départ n'a pas été mauvais, mais je n'ai pas assez attaqué dans le premier virage. J'étais un peu au milieu des luttes. J'ai perdu beaucoup de places. Je crois que j'étais 14e ou 15e. Je suis un peu remonté. Je suis encore sorti large au virage 2."

"À un moment, j'avais des alarmes de surchauffe des freins, de surchauffe du moteur, tout. Je me suis dit 'OK, j'essaie, je suis 14e ou 13e, donc je ne perdrai pas grand-chose si je tombe'."

"J'y suis allé et dans la lutte avec Raúl, on était côte-à-côte, j'étais un peu dans la zone sale et j'ai perdu l'avant. Mais il n'y a rien à dire, si ce n'est que je suis désolé pour l'équipe parce que j'ai fait trop d'erreurs ce week-end et que je n'ai pas pu contourner les problèmes qu'on avait avec la Ducati. Je n'ai pas permis de résoudre le problème, ou de l'atténuer."

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