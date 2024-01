Qui est le team Gresini, la nouvelle équipe de Marc Márquez ?

C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour Marc Márquez en cette saison 2024, avec son arrivée dans une nouvelle équipe. Six fois Champion du monde avec Honda, l'Espagnol a décidé de quitter la seule structure pour laquelle il ait couru en MotoGP et de se frotter à un nouveau défi en rejoignant le team Gresini Racing, associé à Ducati.

L'équipe doit son nom à son fondateur, Fausto Gresini. Né en 1961, celui-ci fut d'abord un pilote de renom, deux fois titré dans sa catégorie de prédilection, les 125cc. Trois ans après avoir raccroché son casque, il fit son retour sur les pistes mais cette fois en tant que patron d'équipe et directement dans la catégorie reine.

Il faut dire que Fausto était surnommé "le lion", petit par la taille mais de ces personnes que rien ne semble pouvoir brider. Il voyait grand pour son équipe et n'avait pas peur des défis. Il l'avait prouvé à l'âge où la course n'était encore qu'un rêve, alimenté par la terre où il avait vu le jour : Imola. C'est d'abord en devenant mécanicien qu'il s'en était approché, avant de pouvoir à son tour prendre le guidon des motos et faire ses preuves.

Quand son équipe rejoignit la liste des inscrits, Fausto Gresini montra la même ambition. Son team avait beau être tout nouveau, il recruta Alex Barros, qui avait déjà connu la victoire en 500cc et s'était classé quatrième du championnat précédent. Cette saison 1997 les mena déjà sur le podium avec la Honda NSRV bicylindre deux-temps, puis l'année suivante ils finirent cinquième du championnat. Pour le moins prometteur.

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Barros sur la Honda du team Gresini, en 1998.

Le Brésilien restera le premier d'une liste de pilotes profondément liés à l'histoire de Gresini. Le deuxième grand nom de l'équipe fut incontestablement Loris Capirossi, qui n'était autre qu'un des anciens adversaires de Fausto Gresini. C'est lui qui mena le team à la victoire pour la première fois, en 1999 dans la catégorie 250cc.

L'année suivante, l'équipe accueillait Daijiro Kato, avec là aussi des victoires à la clé et même la troisième place au championnat. Ce n'était que le début de ce qui avait tout pour devenir un conte de fées : en 2001, Kato remportait le titre 250cc et la saison suivante, il intégrait la catégorie MotoGP, toujours chapeauté par Gresini Racing.

Si le nom de Kato restera à jamais indissociable de l'équipe Gresini, c'est aussi car le destin s'en est mêlé car sa mort vint frapper brutalement lors du premier Grand Prix de la saison 2003. L'équipe vacilla, mais tint bon. Cette année-là et la suivante, Sete Gibernau remporta quatre victoires et se classa deuxième du championnat. Vint ensuite Marco Melandri, et la série se poursuivit avec à nouveau la deuxième place du championnat MotoGP et des victoires qui se cumulèrent. Un autre succès mémorable vint s'ajouter, celui de Toni Elias au GP du Portugal 2006, avant une longue parenthèse moins fructueuse dans la catégorie reine.

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images La victoire de Toni Elias au GP du Portugal 2006, la dernière de Gresini Racing en MotoGP avant 2022.

Mais Gresini Racing n'avait pas cessé de gagner pour autant. Ce même Toni Elias mené l'équipe à un nouveau titre en 2010, celui de la catégorie Moto2. En MotoGP, la victoire restait proche et les espoirs reposaient sur Marco Simoncelli, un autre de ces jeunes espoirs que Fausto Gresini encadra avec brio. Sa mort au GP de Malaisie 2011 allait le pétrifier. "Pendant sept ou huit jours il ne voulait même plus sortir du lit. Il disait : 'Ça suffit, j'arrête là, je ne peux pas faire ce travail parce que c'est terrible de voir ces jeunes mourir comme ça…' Il voulait arrêter", nous racontera son épouse, la seule à avoir pu le convaincre de se relever.

Endurci, Fausto Gresini redevint néanmoins par la suite ce père protecteur qu'il savait être pour d'autres jeunes pilotes. Inlassablement, il sut les accompagner et leur apprendre le métier. Jorge Martín, Enea Bastianini ou encore Fabio Di Giannantonio savent tous ce qu'ils lui doivent. Et ils l'ont bien rendu, l'Espagnol ayant même été l'homme d'un troisième titre pour Gresini Racing, celui conquis dans la catégorie Moto3 en 2018.

Des succès dans toutes les catégories

Toujours aussi ambitieux et volontaire, le patron italien a inscrit son équipe dans toutes les catégories, et il a connu le succès dans chacune, y compris en MotoE, remporté avec Matteo Ferrari en 2019. En 2015, après un très long partenariat avec Honda, Gresini s'est associé à Aprilia, portant pendant plusieurs années le programme encore naissant du constructeur italien en MotoGP. Des saisons difficiles, puis fin 2020, Fausto Gresini annonçait son nouveau projet : son équipe allait reprendre son statut de team indépendant et écrire un nouveau chapitre de son histoire.

Un an plus tard, il tombait malade et sa mort est venue frapper alors que le projet, en train de se construire, devait être inscrit en juin 2021 et que l'alliance avec Aprilia touchait à sa fin. Sa femme, Nadia Padovani, a alors fait le choix "impulsif" de reprendre l'équipe. Elle a sauvé cette "famille" que forment les employés basés à Faenza et a finalisé le projet.

Quand le championnat 2022 a débuté, Gresini Racing était bel et bien devenue une équipe satellite du puissant clan Ducati, alignant deux pilotes que Fausto avait bien connus, le duo Bastianini-Di Giannantonio. "Nous l'avons vu comme un signe que nous envoyait Fausto parce qu'il s'agissait de deux pilotes qu'il avait fait débuter ensemble, en Moto3", nous dira-t-elle.

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images La victoire d'Enea Bastianini au GP du Qatar 2022.

Et c'est un nouveau chapitre auréolé de victoire qui s'est alors ouvert, car dès le premier Grand Prix, la victoire est revenue ! "Jamais un team indépendant n'avait gagné son premier Grand Prix, avec à sa tête une femme, avec son désespoir, tout ce qu'elle avait vécu et enduré", en retiendra Nadia Padovani, bouleversée. À l'image de ce qu'avait fait Fausto avant elle, elle a investi toute sa hargne pour écrire la suite de l'histoire, avec un Enea Bastianini solide tout au long de la saison 2022, puis l'arrivée d'Álex Márquez en 2023 et des succès en course sprint, avant une nouvelle victoire décrochée par Fabio Di Giannantonio à l'avant-dernier Grand Prix de la saison.

Entre-temps, la nouvelle était tombée : Marc Márquez allait intégrer l'équipe, suivi par son aura d'octuple Champion du monde et une visibilité inédite pour Gresini Racing. Beaucoup ont pensé à Fausto Gresini à ce moment-là, à la fierté qui aurait été la sienne en accueillant un si grand champion. Et après les titres remportés en Moto3, 250cc, Moto2 et MotoE, d'aucuns se mettent à rêver que la couronne MotoGP pourrait bien venir compléter la collection d'une équipe qui a presque tout connu depuis 27 ans...