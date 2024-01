Yamaha veut retrouver un team satellite et le gérer différemment

C'est la période des bonnes résolutions et des listes d'objectifs à se fixer pour l'année qui débute. Chez Yamaha, outre une courbe de résultats à faire repartir à la hausse, il en est un autre qui va revêtir une importance particulière en 2024 : retrouver un team satellite.

Fin 2022, le team RNF (anciennement Petronas SRT) s'en est allé vers le camp Aprilia, scellant une nouvelle association qui va perdurer malgré le remplacement de l'équipe malaisienne par Trackhouse Racing, et voilà que Yamaha n'a pu aligner que deux motos la saison dernière, celles de ses pilotes officiels. Déjà en difficulté avec sa M1, le constructeur japonais est certain d'avoir pâti du manque de roulage et de données qu'apporte une seconde formation, un scénario qui va se prolonger cette année compte tenu des accords en vigueur.

C'est donc une situation à rectifier dès 2025. Alors que VR46 et LCR arrivent en fin de contrat, respectivement avec Ducati et Honda, Massimo Meregalli espère pouvoir arracher l'une de ces équipes à son constructeur. "C'est un de nos objectifs", confirme-t-il à GPOne, avec en tête de liste une option qui paraît couler de source : "Il est certain que le premier team à choisir pour nous serait celui de Valentino [Rossi], il est ambassadeur Yamaha et nos relations sont connues".

Uccio Salucci, directeur du team VR46, est tout aussi franc sur la question. Ne faisant pas de secret sur la situation, il rappelle que son équipe a l'embarras du choix : elle dispose d'une option contractuelle qui lui permettrait de prolonger pour deux ans avec Ducati, mais étudie aussi les autres solutions : "J'ai parlé avec tout le monde, je n'ai pas honte de le dire ; avec Ducati, avec KTM, avec Yamaha".

"Il est un peu tôt pour comprendre ce que nous ferons, même si je suis de l'idée de ne pas trop repousser cette décision", souligne la voix de l'équipe que possède Valentino Rossi. Interrogé peu avant Noël par GPone également, Salucci indiquait avoir parlé avec Gigi Dall'Igna. "Nous voulons continuer à progresser ensemble, mais je ne veux pas dire de choses fausses. On ne sait jamais ce qui va se passer et, en ce moment, je négocie avec tout le monde."

Uccio Salucci sait cependant que Yamaha, comme KTM, pourrait offrir un statut plus important à VR46 que ne le fait Ducati, qui dispose de deux autres équipes satellites dont un team Pramac Racing privilégié. Pour renforcer cette idée, Massimo Meregalli anticipe que lorsque Yamaha retrouvera une équipe satellite, une nouvelle stratégie sera mise en place : "Sa gestion sera différente de celle que nous avions par le passé, lorsque nous nous contentions de fournir nos motos. L'idée que nous avons à présent est d'avoir une synergie directe avec le team satellite afin de travailler ensemble".

Mais pour le moment, Yamaha devra donc se contenter à nouveau d'un effectif réduit. Le nouveau règlement portant sur les concessions viendra en partie compenser cette faible présence sur la grille, qui pénalise la marque. Ainsi, grâce aux nouvelles concessions qui lui sont accordées, Fabio Quartararo et Álex Rins participeront au Shakedown du test de Sepang début février, c'est-à-dire qu'ils seront en piste trois jours avant que les équipes Ducati, Aprilia et KTM n'entrent en action. Puis ils pourraient tous deux réaliser une journée de test après les Grands Prix du Portugal et de France.

"Pour nous, il est très utile de pouvoir le faire parce que le fait de ne pas avoir de team satellite est un désavantage. Mener des tests privés nous donnera un coup de main, même s'ils ne sont pas faciles à caler dans un calendrier aussi plein", souligne Massimo Meregalli.

Le règlement permettra aussi à Yamaha d'inscrire un pilote supplémentaire en tant que wild-card lors de six Grands Prix, mais le constructeur n'en profitera sans doute pas totalement, annonçant pour le moment son intention d'engager Cal Crutchlow sur trois manches afin qu'il puisse avancer sur son travail de pilote essayeur. Une manière de patienter avant de retrouver, espère-t-on à Iwata, quatre motos de course fixes à partir de 2025.