Ducati ou Yamaha : le dilemme qui attend VR46 en 2024

En 2022, l'incertitude financière autour de RNF a freiné Yamaha à s'engager dans la durée, et l'équipe malaisienne a préféré se tourner vers Aprilia. Le constructeur d'Iwata s'est retrouvé avec seulement deux M1 sur la grille et, à en croire les propos de ses représentants, il ne se passe pas une seule journée sans regret des pilotes ou des dirigeants, qu'ils vont tenter de corriger le tir en 2025 en retrouvant un team satellite.

Pour des raisons évidentes, le meilleur candidat pour récupérer les Yamaha est VR46, l'équipe de Valentino Rossi, qui reste très lié à la marque aux diapasons deux ans après sa retraite. Au GP d'Espagne, l'Italien est devenu ambassadeur de Yamaha jusqu'à fin 2024, et VR46 est en charge de l'engagement de l'équipe de Yamaha en Moto2.

Les liens entre Rossi et le constructeur japonais ont résisté au départ du #46 pour Ducati en 2011, à la montée en puissance de Jorge Lorenzo, à sa retraite ou encore à l'accord passé entre l'équipe portant son nom et Ducati, qui expire à la fin de l'année 2024. VR46 a encore le temps de choisir son fournisseur mais les prochains mois seront cruciaux et l'équipe va devoir définir ses priorités parmi les options à sa disposition.

Il n'y en a en fait pas deux mais trois, en raison de la volonté de Stefan Pierer, le directeur général de KTM, de faire revenir la marque MV Agusta en MotoGP. Mais malgré la bonne dynamique du groupe Pierer Mobility, les deux solutions les plus logiques restent une prolongation avec Ducati ou une association avec Yamaha, les deux apportant du bon comme du mauvais.

Rester avec Ducati garantirait des motos performantes avec la possibilité de jouer des podiums, des victoires et pourquoi pas le titre. Le point négatif d'un contrat avec la marque de Borgo Panigale est financier, Yamaha étant en capacité de proposer des conditions économiques plus avantageuses. Dorna Sports, promoteur du championnat, offre trois millions d'euros à chaque marque ayant une équipe satellite, une somme qui n'évolue pas selon le nombre de clients. Ducati, qui fournit Pramac, Gresini et VR46, gagne autant qu'Aprilia, Honda et KTM, qui n'ont qu'une équipe satellite.

VR46 pourrait avoir des Yamaha en 2025

Yamaha est aujourd'hui le seul constructeur à ne pas recevoir ce bonus. Entre l'intérêt sportif d'avoir deux motos supplémentaires, utiles pour le développement, et la possibilité de les fournir à prix réduit grâce à ces trois millions en provenance du championnat, il n'y a aucun doute sur le fait que cette formule serait la plus intéressante sur le plan financier pour VR46. "Pour les convaincre, nous avons d'abord besoin de motos performantes, en leur offrant des conditions intéressantes", précisait Lin Jarvis, directeur général de Yamaha Motor Racing, il y a quelques mois. "Dans l'idéal, c'est notre premier choix, mais il y a toujours un second choix."

Dans le paddock, nombreux sont ceux à croire que l'affaire est déjà conclue mais les dirigeants de VR46 assurent que ce n'est pas le cas. "Même si personne ne le croit, actuellement notre priorité est de prolonger avec Ducati", a déclaré Pablo Nieto, team manager de VR46, à Motorsport.com. "Nous avons une offre et nous devons finir de l'étudier." En fait, une réunion entre les dirigeants de Ducati et l'équipe de Rossi est prévue cette semaine, en présence du nonuple Champion du monde.

Rossi, son bras droit Uccio Salucci et Nieto devraient se rendre chez Ducati avec la volonté de gagner en influence au sein de l'écosystème de la marque, affichant leur intention de se rapprocher de Pramac, qui bénéficie d'un statut préférentiel en termes de matériel et de soutien. VR46 devra ensuite décider à quels éléments donner le plus d'importance : sur le plan sportif, il ne fait aucun doute que les garanties sont supérieures, mais les finances ne sont jamais à ignorer.

Valentino Rossi va s'impliquer dans les discussions avec Ducati

Avec la Desmosedici, Marco Bezzecchi et Luca Marini ont réalisé une saison encore inimaginable il y a un an, avec trois victoires pour Bezzecchi, une de plus en course sprint, et un total de neuf podiums pour l'équipe. En plus de décrocher son deuxième titre consécutif grâce à Pecco Bagnaia, Ducati a battu presque tous les records, y compris celui de victoires en un an (17) quand Yamaha vivait une saison catastrophique.

Les podiums de Fabio Quartararo à Austin, Buddh et Mandalika, où il a fini troisième, ne justifient pas l'investissement fait par la marque en MotoGP. Quand Ducati réalisait un triplé au championnat, El Diablo a péniblement accroché le top 10 tandis que son coéquipier, Franco Morbidelli, a fini 13e, 70 points derrière lui et avec une quatrième place comme meilleur résultat.

Après le test de Valence, Quartararo a clairement affirmé que la moto testée ne marquait pas un gros changement, attendant les essais à Sepang pour découvrir toutes les nouveautés. "Pour moi, il y a eu des progrès mais la réalité c'est qu'on est toujours aussi loin qu'avant", expliquait le Français après le test, après avoir prévenu qu'il ne jouerait pas le titre la saison prochaine.

VR46 aura vite toutes les cartes en main pour décider de quoi son avenir sera fait, et son choix permettra de voir quelles ont été les priorités définies.