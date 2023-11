Quartararo ne s'attend pas à se battre pour le titre en 2024

Avec le Grand Prix de Valence s'est achevée une saison particulièrement douloureuse pour les constructeurs japonais du MotoGP. La domination que Ducati a installée au fil des mois jusqu'au sacre de Pecco Bagnaia l'an dernier s'est transformée en véritable mainmise cette année, avec un retard de plus en plus creusé pour Honda et Yamaha.

Au sein de la marque d'Iwata, la pilule a été d'autant plus difficile à avaler pour Fabio Quartararo qu'il y a encore un an, il avait conservé une chance de titre jusqu'à la dernière manche du championnat. Mais dans les faits, le Français et sa moto n'ont plus gagné depuis le GP d'Allemagne disputé en juin 2022 et les performances générales de la M1 n'ont plus permis que quelques rares récompenses, chacun de ses podiums ayant finalement semblé extraordinaire.

"[Il y a de la] frustration, c'est sûr, mais je pense que cette frustration nous a donné beaucoup d'expérience pour le futur. On a appris pas mal de choses, donc on espère vraiment faire une meilleure année l'année prochaine", soulignait Quartararo au micro de Canal+ dimanche, à l'arrivée de la dernière course, éprouvante pour lui car il était malade.

S'il se tourne vers 2024 avec l'espoir de redresser la barre, le Champion du monde 2021, dixième du classement général cette année, semble déjà convaincu qu'il ne pourra effacer de sitôt la rudesse de la situation actuelle. "Je ne m'attends pas à me battre pour le championnat l'année prochaine", expliquait-il samedi, après la course sprint. "Bien sûr, c'est mon premier but, mais il faut être objectif, on ne peut pas passer de cette position à la lutte pour le titre mondial. Mais je pense qu'on pourra être beaucoup plus proches."

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images L'accélération reste l'un des points faibles de la Yamaha, selon Fabio Quartararo.

Ce que Fabio Quartararo veut voir avant tout, ce sont des signaux positifs dans le groupe Yamaha, après quatre saisons durant lesquelles il a souvent été reproché aux marques japonaises leur immobilisme.

"L'état d'esprit est déjà en train de changer", a-t-il observé. "Il change beaucoup chez Yamaha, je trouve qu'ils travaillent bien mieux. Combien de temps est-ce que ça va prendre pour que la Yamaha fonctionne ? Je ne sais pas. Mais je suis très content de voir à quel point ils travaillent dur. […] On va voir à quel point ils vont travailler dur pour l'année prochaine et on verra ce qu'on fera pour 2025."

"Il y a pas mal de choses qui ont déjà bougé. Je pense que les marques japonaises ont compris qu'il fallait changer de mentalité pour marcher. C'est important pour nous de vraiment faire un pas en avant et je pense que pour l'année prochaine on va le faire."

Ce qui comptera par-dessus tout, ce sont les performances en piste. Or, s'il était ravi de sa "mini-course" samedi, durant laquelle il a pris du plaisir et s'est battu quelques tours à l'avant, Quartararo savait qu'elle était due à son départ exceptionnel depuis la 15e place. "Les sensations sont toujours bonnes sur le rythme. La difficulté est de voir ce qu'on perd à l'accélération et en appui", résumait le Niçois.

La M1 aura subi toute l'année une infériorité très forte sur le tour qualif, ainsi qu'un contraste extrêmement marqué à l'accélération face aux machines européennes. Seul le développement réalisé au Japon peut permettre de résoudre cela et les tests de l'intersaison, qui débuteront ce mardi, vont donc apporter des réponses. "Je vois ce qui nous manque mais c'est difficile pour les ingénieurs de trouver exactement ça", a admis Fabio Quartararo.