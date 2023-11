Un dernier GP éprouvant pour Quartararo, malade

Fabio Quartararo espérait pouvoir au moins finir sa saison sur une note positive, mais le 20e et dernier Grand Prix aura été à l'image de son année, éprouvant. Cette fois, ses sensations au guidon de la Yamaha n'étaient pas véritablement en cause, à en croire le plaisir qu'il a pris en piste samedi lors du sprint, mais les conditions n'étaient pas réunies pour autant pour qu'il soit récompensé.

Après sa chute samedi, venue conclure une "mini-course" durant laquelle il a réalisé un départ de toute beauté pour se mêler pendant quelques minutes à la lutte parmi les premières places, Quartararo a subi le contre-coup d'un effet fiévreux qui l'aura accompagné pendant une bonne partie du week-end. Déjà fatigué par une première nuit compliquée, le Niçois n'a pas pu se reposer comme il l'aurait souhaité samedi soir et a même dû se résoudre à manquer le warm-up, dimanche matin.

De retour en piste pour le départ du Grand Prix, à 15h, Fabio Quartararo n'a cette fois pas réussi à gommer sa 15e place sur la grille lorsque les feux se sont éteints. Relégué en fond de peloton, il est remonté dans la hiérarchie à la faveur des abandons devant lui, jusqu'à rallier l'arrivée 11e, à 12 secondes du vainqueur. "Franchement, je ne sais pas comment j'ai pu finir la course", lâchait-il après-coup.

"Ça fait deux jours que j'ai de la fièvre mais aujourd'hui elle était assez forte, proche de 40°C pendant la nuit, donc je ne me sentais pas vraiment bien, et même avant le départ, je n'étais pas vraiment concentré", a expliqué le pilote Yamaha. "Je ne m'attendais pas vraiment à faire une super course aujourd'hui mais j'ai fait de mon mieux jusqu'au bout. Maintenant il est temps de me reposer et j'espère être vraiment en forme pour mardi."

"Ce matin, j'ai décidé de ne pas faire le warm-up parce que je me sentais vraiment mal. Cet après-midi, je me sentais toujours assez mal après tous les médicaments que j'ai pris. Je n'ai vraiment pas eu de chance parce que je pense qu'on avait une très bonne opportunité aujourd'hui."

Avec les cinq points empochés dimanche, Fabio Quartararo valide malgré tout sa place dans le top 10 du championnat, aidé par la chute de Jack Miller alors qu'il se trouvait en tête de cette dernière course de la saison. Avec trois podiums en Grand Prix et une troisième place à la course sprint d'Assen, il reste le meilleur représentant de Yamaha, mais compte désormais beaucoup sur les évolutions que la marque sera en mesure de lui présenter en vue de la saison prochaine, avec en jeu la réussite du prochain championnat et même son avenir au sein de l'équipe.