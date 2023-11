Course - Bagnaia célèbre son titre en remportant une course folle

Pecco Bagnaia a décroché son deuxième titre consécutif en MotoGP en s'imposant au terme d'un GP de Valence très animé et marqué par plusieurs chutes, à commencer par celle du seul pilote pouvant encore le priver de la couronne mondiale, Jorge Martín, qui n'a pas supporté la pression dans cette épreuve. Fabio Di Giannantonio et Johann Zarco l'ont accompagné sur le podium.

Bagnaia était en pole, en profitant d'une pénalité infligée à Maverick Viñales, tandis que Martín s'élançait en sixième position. L'Italien se savait certain d'être sacré en terminant parmi les cinq premiers, Martín devant de son côté se classer parmi les trois premiers en espérant une contre-performance de son rival pour prendre l'avantage.

Les choix de pneus ont été moins variés qu'en course sprint : tous les pilotes ont choisi une gomme dure à l'avant, sauf Zarco qui a préféré le pneu medium, et ils ont opté pour le medium à l'arrière, à l'exception de Viñales, en piste avec un tendre.

Bagnaia a conservé la tête au départ tandis que Zarco, parti deuxième, a été doublé par les pilotes KTM et Martín. L'Espagnol a pris un excellent envol et il était déjà second en sortant du deuxième virage, devant Brad Binder et Jack Miller. Derrière, Marco Bezzecchi est tombé et a abandonné, après un contact avec Marc Márquez.

Zarco a gardé la cinquième place devant Viñales et les frères Márquez, Marc devançant Álex. Parti 11e, Di Giannantonio n'était alors que dixième et Fabio Quartararo, malade et qui a préféré ne pas participer au warm-up, occupait la 16e position. Binder et Miller se sont plusieurs fois échangé la deuxième place en tout début d'épreuve, le Sud-Africain conservant l'avantage.

À l'entame de la troisième boucle, Martín a failli percuter Bagnaia au premier virage et l'a finalement frôlé. Le pilote Pramac a dû passer dans la zone de dégagement et a repris la piste au huitième rang, juste devant Aleix Espargaró.

Marc Márquez a pris l'avantage sur Viñales et Martín est rapidement repassé devant Álex Márquez, avant de tenter des dépassements sur Viñales au cinquième tour, mais le pilote Aprilia a pu répliquer. Devant eux, Zarco et Marc Márquez se disputaient la quatrième place.

Martín percute Márquez et perd tout

Dans le sixième tour, Martín a tenté un dépassement sur Márquez mais a commis une nouvelle erreur, en percutant son compatriote et en finissant à terre, mettant fin à ses espoirs de titre. Celui qui disputait sa dernière couse pour Honda a de son côté été envoyé en highside avant de retomber lourdement. Il a pu se relever mais a semblé endolori, et a été emmené au centre médical pour des examens. Au moment où il était assuré du titre mondial, Bagnaia s'est fait doubler par Binder, avant de céder face à Miller.

Le titre en poche, Bagnaia n'avait plus aucun risque à prendre et a perdu le contact avec les pilotes KTM, voyant même Zarco se rapprocher. Enea Bastianini et Augusto Fernández ont quant à eux ajouté leurs noms à la liste des pilotes à terre.

En tête, Binder s'était construit une avance de près d'une seconde sur Miller mais il a commis une erreur et a emprunté sans le vouloir le chemin du long-lap ! Il n'a repris la piste qu'en sixième position et a ensuite réalisé un dépassement très musclé sur Álex Márquez, avec un contact. L'Espagnol a ouvert sa trajectoire et a également dû laisser Fabio Di Giannantonio passer. La direction de course a intimé à Binder de perdre une position. Il a doublé Viñales puis lui a rendu une place, s'acquittant ainsi de sa pénalité.

Bagnaia récupère la tête

Après 18 tours, Miller menait devant Bagnaia, Zarco et Binder... mais le leader a connu une grosse chute au virage 11, rendant la tête au Champion du monde 2023 ! Derrière eux, Viñales a commencé à dégringoler dans la hiérarchie, payant visiblement le choix de son pneu tendre à l'arrière.

À cinq tours de l'arrivée, Bagnaia était suivi de près par Zarco tandis que Binder avait une seconde d'écart à combler, avec Di Giannantonio dans sa roue. Le pilote Gresini a pris l'avantage, s'offrant une place sur le podium, avant de fondre sur le duo de tête. Pendant ces luttes, Álex Rins puis Pol Espargaró sont tombés, portant à huit le nombre de pilotes à terre... mais le pilote Tech3 a finalement repris la piste.

Dans l'avant-dernier tour, Di Giannantonio a doublé Zarco assez facilement et a continué à se rapprocher de Bagnaia, mais n'a pas pu le doubler. Le Turinois a donc pu fêter son titre avec la matière en s'imposant devant Di Giannantonio, à nouveau très impressionnant, et Zarco, qui va quitter Ducati et Pramac sur un podium.

Et c'est même une deuxième place pour le Français, qui l'a récupérée une heure et demie après l'arrivée, à la suite de la pénalité reçue par Di Giannantonio, rétrogradé au quatrième rang pour non-respect des pressions pneumatiques imposées. Binder, qui avait vu l'arrivée au pied du podium, a quant à lui hérité de la troisième position finale.

Raúl Fernández s'est quant à lui classé cinquième, devant Álex Márquez, Franco Morbidelli et Aleix Espargaró, qui a pu terminer la course malgré sa fracture à la jambe gauche. Luca Marini a pris la neuvième place devant Viñales. Quartararo a dû se contenter de la 11e place.

La saison est terminée mais les pilotes ne sont pas encore en vacances puisqu'ils vont rester à Valence pour un test destiné à la préparation de la saison 2024, prévu mardi. Ce sera l'occasion de voir Marc Márquez sur la Ducati, s'il est apte à rouler après sa grosse chute. Gresini a en tout cas déjà précisé qu'il ne s'exprimera pas avant le mois de janvier sur sa nouvelle moto. Álex Rins va piloter la Yamaha et Johann Zarco la Honda, le constructeur japonais devant encore confirmer l'arrivée de Luca Marini dans ses rangs.

GP de Valence MotoGP - Course