Viñales pénalisé, Bagnaia se retrouve en pole à Valence !

Une fumée s'est échappée de l'Aprilia de Maverick Viñales pendant le warm-up et la direction de course lui a présenté le drapeau noir avec un disque orange pour le prévenir de ce problème et lui intimer l'ordre de s'arrêter au plus vite, mais il n'a pas "immédiatement quitté la piste" selon les commissaires de course.

Ces derniers lui ont donc infligé une pénalité de trois places sur la grille de départ, estimant que le comportement de Viñales était susceptible de causer un danger, en déversant de l'huile sur la piste. "Les pilotes doivent obéir aux signaux des drapeaux, aux signaux lumineux, et au tableau de bord qui donne des instructions, y compris les messages de la direction de course", annoncent les commissaires de course dans leur décision.

Viñales avait signé la pole mais rétrograde de trois places après cette décision, qui pourrait avoir une influence dans l'optique du titre puisque Pecco Bagnaia récupère la première position sur la grille de départ, devant Johann Zarco et Jack Miller. Viñales sera finalement quatrième et sa pénalité signifie qu'il y aura une position de plus entre Bagnaia et Jorge Martín, qui reste sixième.

Un résultat identique en course donnerait le titre à Bagnaia puisqu'il sera Champion du monde s'il se classe parmi les cinq premiers. Martín doit de son côté impérativement monter sur le podium en espérant devancer l'Italien de plusieurs positions, dans un scénario qui ne s'est produit que trois fois cette saison, à chaque fois après des chutes de Bagnaia.