Championnat - Russell ravive doucement la flamme

Vainqueur du Grand Prix d'Azerbaïdjan, George Russell a stoppé l'hémorragie dont il souffrait depuis trop longtemps maintenant face à son coéquipier Kimi Antonelli. Un succès qui permet au Britannique de reprendre des points à l'Italien au championnat, mais finalement pas tant que ça, puisqu'après son erreur de la veille, le leader du classement général a sauvé une belle moisson en remontant au cinquième rang.

Russell efface ainsi 15 unités de son retard sur Antonelli, qui chiffre tout de même toujours à 66 points avant de se rendre à Sepang pour le Grand Prix de Bahreïn, délocalisé la semaine prochaine.

Max Verstappen, dans le match pour la victoire et une nouvelle fois sur le podium, occupe toujours la sixième place d'un championnat où son coéquipier Isack Hadjar est de loin le meilleur représentant tricolore.

Du côté du championnat constructeurs, Mercedes continue de s'envoler irrémédiablement en tête, alors que Ferrari a encore vécu un week-end très mitigé.

Championnat Pilotes

Championnat Constructeurs

Pos. Équipes Points 1 Mercedes 538 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35 2 Ferrari 378 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20 3 McLaren 306 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - 4 Red Bull 263 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33 5 Racing Bulls 83 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6 6 Alpine 68 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - 7 Haas 27 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6 8 Audi 17 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - 9 Williams 12 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1 10 Aston Martin 3 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 11 Cadillac - - - - - - - - - - - - - - -