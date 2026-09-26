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Championnat - Russell ravive doucement la flamme

Vainqueur du Grand Prix d'Azerbaïdjan, George Russell a repris quelques points à Kimi Antonelli, toujours solide leader du championnat.

Basile Davoine
Mis à jour:
George Russell, Mercedes

Photo de : Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Vainqueur du Grand Prix d'Azerbaïdjan, George Russell a stoppé l'hémorragie dont il souffrait depuis trop longtemps maintenant face à son coéquipier Kimi Antonelli. Un succès qui permet au Britannique de reprendre des points à l'Italien au championnat, mais finalement pas tant que ça, puisqu'après son erreur de la veille, le leader du classement général a sauvé une belle moisson en remontant au cinquième rang. 

Russell efface ainsi 15 unités de son retard sur Antonelli, qui chiffre tout de même toujours à 66 points avant de se rendre à Sepang pour le Grand Prix de Bahreïn, délocalisé la semaine prochaine. 

Max Verstappen, dans le match pour la victoire et une nouvelle fois sur le podium, occupe toujours la sixième place d'un championnat où son coéquipier Isack Hadjar est de loin le meilleur représentant tricolore. 

Du côté du championnat constructeurs, Mercedes continue de s'envoler irrémédiablement en tête, alors que Ferrari a encore vécu un week-end très mitigé. 

Championnat Pilotes 

Pos. Pilote Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain Azerbaijan
1 ItalyK. AntonelliMercedes 302 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 10/5
2 United KingdomG. RussellMercedes 236 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 25/1
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 199 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - 8/6
4 United KingdomL. NorrisMcLaren 186 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 -
5 MonacoC. LeclercFerrari 179 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 12/4
6 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 163 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 18/2
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 120 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 -
8 FranceI. HadjarRed Bull 86 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - 15/3
9 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 59 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 -
10 FranceP. GaslyAlpine 41 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - -
11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 37 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9 6/7
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 27 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7 -
13 United KingdomO. BearmanHaas 20 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2/9
14 BrazilG. BortoletoAudi 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - -
15 GermanyN. HülkenbergAudi 7 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10 -
16 FranceE. OconHaas 7 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - 4/8
17 SpainC. Sainz JrWilliams 7 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1/10
18 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - -
19 SpainF. AlonsoAston Martin 3 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - -
20 JapanY. TsunodaRacing Bulls 1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - -
21 CanadaL. StrollAston Martin   - - - - - - - - - - - - - - -
22 FinlandV. BottasCadillac   - - - - - - - - - - - - - - -
23 MexicoS. PérezCadillac   - - - - - - - - - - - - - - -

Championnat Constructeurs

Pos. Équipes Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain Azerbaijan
1 GermanyMercedes 538 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35
2 ItalyFerrari 378 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20
3 United KingdomMcLaren 306 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 -
4 AustriaRed Bull 263 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33
5 ItalyRacing Bulls 83 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6
6 FranceAlpine 68 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 -
7 United StatesHaas 27 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6
8 GermanyAudi 17 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 -
9 United KingdomWilliams 12 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1
10 United KingdomAston Martin 3 - - - - - 1 - - - - - 2 - - -
11 United StatesCadillac   - - - - - - - - - - - - - - -

 

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