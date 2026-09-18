Álex Rins s'interroge sur la cause de ses violentes migraines

Quelques jours après avoir dû abonner à Misano à cause de maux de tête suivis par ce que Yamaha a décrit comme "une nausée sévère", Álex Rins est revenu sur les symptômes qu'il a ressentis et qui l'ont inquiété.

Le pilote espagnol explique en effet avoir été touché par des céphalées, mais aussi des vertiges et une perte de son champ de vision, non seulement pendant le week-end du GP de Saint-Marin mais également lors de la manche précédente, à Alcañiz.

"C'était la première fois de ma carrière que j'abandonnais à cause d'un problème comme celui que j'ai eu à Misano, un mal de tête", a-t-il raconté en retrouvant les médias, dont Motorsport.com, jeudi en Autriche.

"À 12 tours de l'arrivée, j'ai commencé à perdre un peu de vision, j'ai eu de gros vertiges. Ça avait plus ou moins commencé en Aragón, je m'étais mis à avoir mal à la tête et ça allait et venait. Mais à Misano, je n'ai pas eu d'aussi gros [mal] que celui que j'ai ressenti pendant la course."

Insistant sur "un très fort mal de tête" sur le côté gauche, Álex Rins avoue s'être inquiété : "Franchement, j'ai eu très peur parce que c'est quelque chose qui j'avais déjà vécu en Aragón. Pas sur la moto, mais j'avais un peu souffert pendant le week-end."

"En Aragón, ça m'avait pris avant le sprint. J'avais juste pris un antidouleur et ça avait disparu. Mais le week-end dernier, c'était la première fois que ça m'arrivait au guidon de la MotoGP."

Une possible cause psychologique ?

Contrairement à Joan Mir, lui aussi mal en point à Misano et dont les examens sanguins ont depuis révélé des anomalies, le pilote Yamaha a été autorisé à enchaîner avec ce Grand Prix en Autriche après des contrôles rassurants. Il peine néanmoins à comprendre ce qui lui arrive, plusieurs explications étant possibles.

"Je suis allé à la clinique Dexeus pour un examen afin de vérifier que tout allait bien parce que j'ai eu un mal de tête violent que je n'avais jamais eu auparavant. Apparemment, les analyses sont normales, il n'y a rien d'étrange ou d'inhabituel", a-t-il indiqué.

Álex Rins (Yamaha Factory Racing) Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ça peut être dû au stress, ça peut être la chaleur qu'on a eue à Misano, ça peut être lié à la chute que j'ai subie à Silverstone et dans laquelle j'ai peut-être pris un coup aux cervicales. Je ne sais pas", a ajouté le pilote espagnol, qui a pour le moment entamé des soins de kinésithérapie, mais reste dans le flou.

Il semble toutefois pencher pour une source psychologique, possiblement en lien avec sa situation actuelle et le manque de motivation qui en découle. "Je pense que c'est surtout dû au fait que j'ai envie mais que je n'y arrive pas", a-t-il ainsi suggéré.

"Au final, dans ce sport, on est 21 ou 22 fous furieux et on me demande souvent quel est mon objectif quand je prends la piste, comment je fais pour me motiver. Eh bien, je ne sais pas si c'est pour ça qu'on est fous ou quoi, mais moi, même sans avoir le matériel pour gagner, tous les vendredis, tous les samedis, à chaque séance, je me donne à fond."

"Et peut-être que ça me pèse un peu dans la tête et que c'est une des causes de cette migraine, de ce mal de tête ? Le fait de vouloir continuer à me dépasser, de vouloir tout donner et de ne pas y arriver."

Álex Rins dispute actuellement sa dernière saison. Son départ de Yamaha a été officialisé au début de l'été, le constructeur ayant recruté deux nouveaux pilotes pour son équipe d'usine en 2027, et l'Espagnol n'a ensuite trouvé aucun autre guidon en MotoGP. Malgré des options en WorldSBK, il a ensuite fait le choix d'arrêter, au moins momentanément, la course moto et explore actuellement des pistes en auto, parmi lesquelles le Dakar.

Avec Oriol Puigdemont