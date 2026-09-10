Álex Rins abandonne la compétition en moto

Les arrivées en WorldSBK de Jack Miller et de Brad Binder ont été confirmées cette semaine, et celle de Franco Morbidelli est imminente. Álex Rins avait confié il y a plusieurs mois étudier des pistes en WorldSBK, et même viser une Ducati. Faut-il s'attendre à une annonce le concernant ?

"Vous n'en entendrez pas, je n'irai pas en Superbike l'an prochain.", a confié l'Espagnol à son arrivée à Misano. Une décision ferme et définitive puisque Rins a pris la décision d'arrêter la compétition en moto à la fin de l'année : "Comme je l'ai dit il y a quelques courses, j'ai un projet très intéressant à l'esprit que je ne peux pas révéler, parce que ce n'est pas fait à 100%."

"Je suis très content, c'était un choix difficile parce que j'ai passé ma vie en MotoGP. J'ai eu beaucoup de bagarres, beaucoup de victoires dans ce championnat. Ça fait 14 ans que je suis là. Je vais arrêter les deux-roues."

Álex Rins ne l'a pas directement confirmé mais il se prépare à une reconversion sur quatre roues l'an prochain. Il avait pourtant des propositions en WorldSBK, puisqu'il avait visiblement la possibilité de piloter une Ducati de l'équipe GoEleven et qu'il discutait avec une autre formation.

"J'avais deux options là-bas. Je les remercie vraiment parce qu'ils étaient plutôt intéressés par moi mais j'ai trouvé une chose différente qui me motive vraiment."

Rins est arrivé en bout de course

Vice-champion en Moto3 puis en Moto2, avec la particularité d'être ensuite resté dans ces championnats pour n'en prendre "que" la troisième place l'année suivante, Álex Rins a rejoint le MotoGP en 2017, chez Suzuki. Il a remporté cinq courses avec la moto japonaise, dont la toute dernière disputée par la marque en MotoGP en 2022, et s'est classé au troisième rang du championnat en 2020, année qui a vu son coéquipier Joan Mir être titré.

Quand Suzuki a quitté le championnat, Rins a rebondi chez LCR. Il a mené la Honda satellite à la victoire à Austin en 2023, à la surprise générale. Cette victoire est restée sa dernière en MotoGP et son année 2023 a aussi été marquée par une grave blessure à la jambe droite, dont il a longtemps eu des séquelles.

Álex Rins a remporté sa dernière course à Austin en 2023. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Rins a rejoint l'équipe Yamaha officielle en 2024, alors qu'elle entrait dans des difficultés dont elle n'est toujours pas sortie. Il ne s'est classé qu'une seule fois parmi les sept premiers en course principale avec la M1, quand il a pris la quatrième place à Mandalika l'an dernier.

L'accumulation des saisons difficiles a fini par le pousser à changer d'univers : "C'est une question que je me suis souvent posée. Fallait-il continuer ou changer de championnat ? Au fond, c'est ce que je fais depuis toujours et c'est devenu ma routine, comme un employé de bureau qui se réveille, prend son petit-déjeuner et va au bureau. Toute ma vie, je me suis préparé à rouler sur une moto."

"La période actuelle est compliquée et ça m'a bien sûr un peu découragé à continuer dans le monde de la moto. Je dois me réjouir de ce que j'ai fait. Ça fait 14 ans que je suis dans le championnat du monde. Comme je l'ai dit en Aragón, j'ai eu beaucoup de victoires, beaucoup de luttes, dans le bon sens du terme."

"Je me suis battu pour le titre en Moto3, en Moto2 et en MotoGP. Je n'y suis pas parvenu, mais j'en ai eu l'occasion dans les trois catégories. Je tiens donc simplement à remercier les personnes qui m'ont aidé. Au final, ça ne s'arrête pas là, il reste sept courses."