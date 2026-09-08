Quartararo sans illusions avec Honda : "Je ne m'attends pas à gagner d'emblée"

Fabio Quartararo va passer d'un constructeur japonais à l'autre l'an prochain. Après plusieurs saisons décevantes sur la Yamaha, le Français va découvrir la Honda. Les deux marques autrefois référence du MotoGP ont plongé dans la hiérarchie ces dernières années et elles ont entrepris une révolution interne pour progresser, avec plusieurs points communs, tels que le recrutement d'ingénieurs européens.

Elles sont néanmoins dans une situation différente aujourd'hui : Yamaha est reparti d'une page blanche en adoptant un V4 cette année et se retrouve à distance de la concurrence, ce qui contribue à tendre encore plus la relation entre Quartararo et ses dirigeants.

Pendant ce temps, Honda a fait des progrès plus nets depuis la saison passée mais reste en retrait. Même si l'arrivée de Quartararo va coïncider avec le nouveau règlement technique, susceptible de redéfinir la hiérarchie, le champion du monde 2021 avance avec prudence. Entre le besoin de s'adapter à une nouvelle équipe et la découverte d'une machine totalement différente, il ne s'attend pas à jouer la victoire d'entrée.

"Je dois m'adapter de toute façon", a expliqué Quartararo. "Je n'ai pas changé de marque entre l'année dernière et cette année mais c'est une moto complètement différente et je dois m'adapter à cette moto quoi qu'il arrive. Les performances ne sont pas au rendez-vous, mais je dois modifier mon style de pilotage, et pour l'année prochaine, ce sera la même chose."

"Bien sûr, les pneus seront également différents, c'est donc quelque chose que nous devrons apprendre, mais je ne m'attends pas à monter sur la moto et à être immédiatement super rapide. À Valence, ce sera une journée où je devrai identifier mes points faibles, ce que je devrai travailler cet hiver, puis lors des essais hivernaux."

Fabio Quartararo dira adieu à Yamaha et au Bibendum en fin d'année. Photo de: Qian Jun / MB Media / Getty Images

"Je ne m'attends donc pas à arriver et à gagner d'emblée. Je vais devoir apprendre, m'adapter et essayer d'optimiser au plus vite les performances de la moto pour être rapide."

Fabio Quartararo n'a plus gagné depuis quatre ans avec la Yamaha, tandis que chez Honda, seulement deux courses ont été remportées depuis, la dernière fois grâce à Johann Zarco au Mans l'an dernier. Lorsqu'on l'interroge sur la possibilité de gagner avec la Honda en 2027, le Niçois est donc prudent. "Je ne sais pas. Je l'espère", se contente-t-il de répondre.

Le manque d'essais n'inquiète pas Quartararo

L'une des difficultés posées à Fabio Quartararo avant son arrivée chez Honda sera le programme d'essais très réduit avec les motos 2027. Il pourra découvrir sa machine à Valence, juste après la fin de la saison, mais la suite se résumera à quatre journées supplémentaires début 2027, à Sepang et à Buriram.

Lire aussi : MotoGP Moins de journées de tests pour préparer la saison 2027

Ce programme réduit n'inquiète pas Quartararo. Il pense avoir le temps de prendre ses marques et compte surtout sur les courses pour découvrir comment vraiment pousser sa nouvelle machine à la limite. "Je pense qu'en quatre jours, on a le temps de s'adapter", a-t-il précisé. "Je ne pense pas que ce soit si grave."

Fabio Quartararo va changer d'univers en 2027. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Mais, vous savez, l'expérience acquise lors des essais est une chose, mais les week-ends de course en sont une autre. Au niveau du pilotage, ça semble similaire, mais ce n'est pas tout à fait la même chose lors du week-end de course. Là, on se bat tous les uns contre les autres."

"Il faut donc comprendre les forces à exploiter pour les dépassements, savoir comment dépasser, comment changer de direction et comment freiner."

Avec Fabien Gaillard