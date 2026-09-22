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Joan Mir va devoir manquer les deux prochains Grands Prix

L'état de Joan Mir continue à inspirer de l'inquiétude. Le pilote Honda va devoir rester au repos pour les deux prochaines semaines et donc manquer les courses du Japon et de l'Indonésie.

Léna Buffa
Mis à jour:
Joan Mir, Honda HRC

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

La situation de Joan Mir ne s'arrange pas : le pilote espagnol va devoir manquer le prochain Grand Prix, prévu au Japon du 2 au 4 octobre, ainsi que le suivant, en Indonésie du 9 au 11 octobre.

Mir suit en cela l'avis médical du Dr Angel Charte et de l'hôpital universitaire Dexeus de Barcelone, après avoir souffert de maux de tête et d'une fatigue extrême pendant le week-end de Misano, où il avait été contraint à l'abandon en course.

Honda explique aujourd'hui que le pilote souffre de "différents symptômes" depuis "plusieurs mois", devenus plus sévères dernièrement. La priorité est de clarifier leur origine, sachant que les examens sanguins réalisés après Misano ont révélé des anomalies.

Le Dr Angel Charte a donc recommandé au pilote "un repos strict" et des soins pour les 15 prochains jours, ce qui le rend indisponible pour les deux Grands Prix à venir. Honda annoncera son remplaçant dans un second temps.

"Depuis plusieurs mois, Joan Mir présente divers symptômes qui affectent son énergie et ses performances", explique le Dr Angel Charte, directeur médical du MotoGP. "Ceux-ci se sont récemment aggravés, mais leur cause n'est pas encore confirmée à l'heure actuelle. En raison de leur persistance et de leur gravité, Mir a subi une série d'examens à l'hôpital universitaire Dexeus afin d'établir un diagnostic définitif."

"Compte tenu de ces symptômes, les médecins lui ont conseillé de respecter un repos strict et de suivre divers traitements pendant les 15 prochains jours. J'ai donc déconseillé à Joan de participer aux Grands Prix du Japon et d'Indonésie. Son état continuera d'être suivi de près par mon équipe."

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