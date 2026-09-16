Joan Mir est forfait pour le GP d'Autriche

Mauvaise nouvelle pour Joan Mir : il va devoir manquer le prochain Grand Prix MotoGP, qui aura lieu cette semaine en Autriche. Ce forfait fait suite à un week-end très compliqué pour le pilote espagnol à Misano, où il est apparu très diminué, se plaignant de maux de tête et d'une extrême fatigue.

Son état de santé a mené à des examens médicaux, que Mir a réalisés à Barcelone dans la foulée du Grand Prix de dimanche, où il avait été contraint à l'abandon. Le but était de déterminer ce qui provoquait un tel affaiblissement, mais ces contrôles n'ont pour le moment pas suffi à faire toute la lumière sur le mal qui le frappe.

"Des examens approfondis ont révélé des anomalies dans les résultats des analyses sanguines, qui nécessitent des investigations et des examens complémentaires", fait savoir Honda ce mercredi.

"Compte tenu des symptômes déjà observés en Italie et en l'absence de diagnostic précis, l'équipe médicale de Mir lui a recommandé de se concentrer sur son rétablissement et de déclarer forfait pour le Grand Prix d'Autriche. Cela permettra au pilote #36 de se reposer et de réaliser d'autres examens et analyses."

Honda fait savoir qu'un retour de Joan Mir est espéré pour le Grand Prix suivant, qui aura lieu au Japon du 2 au 4 octobre. En attendant, l'Espagnol sera remplacé cette semaine par Takaaki Nakagami, pilote essayeur de la marque, qui aura ainsi l'opportunité de préparer la wild-card qui l'attend pour Motegi.

Rappelons que Maverick Viñales est lui aussi forfait pour le Red Bull Ring cette semaine, toujours en convalescence pour son épaule blessée et remplacé par Pol Espargaró sur la KTM de l'équipe Tech3. En revanche, Trackhouse a annoncé le retour d'Ai Ogura, qui a manqué les deux derniers Grands Prix en raison d'une fracture du pouce.

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