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La grille MotoGP affiche complet : qui sont les pilotes 2027 ?

Les constructeurs MotoGP et les équipes indépendantes ont tous annoncé leurs pilotes pour la saison 2027. Voici qui disputera le championnat à l'heure du nouveau règlement.

Léna Buffa
Mis à jour:
Le départ de la course

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Avec l'officialisation de Senna Agius chez Tech3, la grille MotoGP est à présent au complet. C'est la fin d'une très longue mise en place, entamée l'hiver dernier et dont les premiers transferts ont fuité dès le tout début de l'année, même s'il a fallu des mois avant que certaines annonces puissent être faites. Il est l'heure à présent de résumer quels pilotes vont courir pour quelle marque.

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Ducati : du plus grand champion aux étoiles montantes

Ducati fait d'abord le choix de la sécurité en conservant, en toute logique, Marc Márquez, premier maillon de toute la chaîne. Le line-up de l'équipe d'usine s'annonce des plus excitants puisque le multiple champion du monde sera rejoint par Pedro Acosta, aujourd'hui toujours en quête de sa première victoire en MotoGP mais certainement pas dénué de talent.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Márquez-Acosta, le duo le plus attendu !

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Il y aura du changement dans les équipes satellites de la marque, à commencer par le transfert de Fermín Aldeguer de Gresini à VR46. L'Espagnol verra débuter à ses côtés Nicolò Bulega, en provenance du WorldSBK, tandis que l'équipe de Nadia Padovani encadrera les premiers pas de Dani Holgado. Et Gresini réalise un gros coup en accueillant également Joan Mir, en quête d'un nouveau souffle après s'être usé sur la Honda.

Aprilia : 50% de renouvellement des effectifs

L'autre constructeur italien du plateau va conserver dans ses rangs Marco Bezzecchi, dont la prolongation de contrat a eu la singularité d'être annoncée avant même le début du championnat, à une époque où les marques tentaient pourtant de jouer la montre pour peser dans leurs négociations avec les organisateurs du championnat. Raúl Fernández restera lui aussi dans le groupe Aprilia, puisqu'il a fini par obtenir un nouvel accord avec Trackhouse, non sans avoir traversé une période d'inquiétude au préalable.

Deux nouveaux pilotes feront leur arrivée à leurs côtés, à commencer par Pecco Bagnaia qui va intégrer l'équipe d'usine aux côtés de son acolyte de la VR46 Riders Academy. Il s'agira du premier changement de constructeur du double champion du monde MotoGP dans la catégorie reine, et il figure parmi les transferts les plus attendus. Chez Trackhouse, c'est Enea Bastianini qui a été recruté, pour lui aussi tenter de rebondir après une période de creux sur la KTM.

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Honda : deux Français réunis !

On observera chez Honda un autre des transferts très attendus de 2027, avec l'arrivée de Fabio Quartararo en provenance de Yamaha. Le Français, qui courra dans l'équipe d'usine, pourra compter sur les conseils avisés de Johann Zarco, toujours en poste chez LCR.

On sait qu'à leurs côtés se trouveront Diogo Moreira et le rookie David Alonso, en revanche on ignore pour le moment dans quelle équipe chacun d'eux sera placé. Il s'agit de la dernière pièce du puzzle devant encore trouver sa place, avec une clarification attendue autour du GP du Japon, le mois prochain.

Johann Zarco et Fabio Quartararo piloteront tous les deux une Honda en 2027.

Johann Zarco et Fabio Quartararo seront réunis chez Honda.

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Yamaha : un gros pari pour rebondir

L'équipe d'usine Yamaha repartira d'une page blanche en accueillant Jorge Martín et Ai Ogura, aujourd'hui tous deux sur l'Aprilia. Le recrutement du champion du monde 2024 s'est fait très tôt, celui-ci n'ayant pas caché sa volonté de quitter Noale, même si ce choix peut paraître risqué au vu des différences actuelles de performances entre les deux marques.

La candidature d'Ogura a quant à elle émergé au printemps. Il a convaincu les dirigeants d'Iwata par des résultats de plus en plus solides, en plus de leur offrir une opportunité en or d'aligner un pilote japonais.

Un seul pilote de l'écosystème Yamaha actuel restera l'an prochain, et c'est Toprak Razgatlioglu qui sera toujours en poste chez Pramac. Le rookie Izan Guevara est attendu à ses côtés.

KTM : tout change !

C'est le constructeur qui réalise le plus gros changement. C'est bien simple, KTM n'aura que des nouveaux pilotes en 2027 ! Aujourd'hui sur des Ducati satellites, Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio formeront le duo de l'équipe officielle. Tech3 va pour sa part accueillir Luca Marini et Senna Agius, dans une volonté d'associer un profil expérimenté à un jeune pilote en devenir.

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Les différentes promotions signifient que Jack Miller, Brad Binder, Franco Morbidelli, Álex Rins et Maverick Viñales se dirigent vers la sortie. Les trois premiers cités sont attendus en WorldSBK : on retrouvera Miller sur une Yamaha, Binder sur une BMW et certainement Morbidelli sur une Ducati. Rins a en revanche décliné les offres en Superbike pour s'orienter vers la course auto, tandis que Viñales va probablement mettre un terme à sa carrière.

La grille MotoGP 2027

Équipe

Pilotes

 

 Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Pecco Bagnaia

 Ducati Team

Marc Márquez

Pedro Acosta

 KTM Factory

Álex Márquez

Fabio Di Giannantonio

 Honda HRC

Fabio Quartararo

Diego Moreira ou David Alonso

 Yamaha Racing

Jorge Martín

Ai Ogura

 Trackhouse Racing

Raúl Fernández

Enea Bastianini

 VR46 Racing Team

Fermín Aldeguer

Nicolò Bulega

 Gresini Racing

Joan Mir

Daniel Holgado

 Tech3

Luca Marini

Senna Agius

 LCR Honda

Johann Zarco

David Alonso ou Diogo Moreira

 Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu

Izan Guevara

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