Tech3 officialise le recrutement de Senna Agius et complète son line-up pour 2027

Malgré le départ de Jack Miller, la grille MotoGP comptera bien un pilote australien la saison prochaine. L'arrivée de Senna Agius a en effet été confirmée par Tech3, qui finalise ainsi son line-up.

L'équipe française suit la tendance de KTM en remplaçant intégralement ses pilotes. Enea Bastianini a de lui-même fait le choix de partir pour Trackhouse, tandis que Maverick Viñales est poussé vers la sortie après avoir vu sa situation s'effondrer alors qu'il pensait pouvoir compter sur une place dans l'équipe d'usine pour 2027.

Günther Steiner a voulu composer un duo formé d'un pilote expérimenté et d'un talent en devenir. Il a jeté son dévolu sur Luca Marini, séduit par son sérieux et un bagage bien fourni grâce à l'expérience de l'Italien sur la Ducati puis la Honda. Et c'est donc Senna Agius qui a décroché la place restante, se joignant à quelques-uns de ses adversaires actuels en Moto2 pour former le groupe de rookies à suivre de près la saison prochaine.

Le profil de l'Australien peut étonner, principalement car Manuel González, leader du championnat Moto2, n'a pas obtenu de place pour grimper dans la catégorie reine. Mais Senna Agius n'a pas à rougir des progrès qu'il a rapidement accomplis depuis qu'il court en Grand Prix et qui lui valent notamment d'occuper actuellement la quatrième place de la catégorie intermédiaire pour ce qui n'est que sa troisième saison mondiale.

Son parcours aura été assez atypique puisqu'il est passé par l'Asia Talent Cup avant de s'affirmer sur le vieux continent via le JuniorGP Moto3 puis le Moto2 européen, qu'il a remporté. Cela l'a mené à de premiers Grands Prix au cours des saisons 2022 et 2023, avant sa titularisation en 2024, tout de suite récompensée par un premier podium. L'an dernier, il a connu ses premières victoires mondiales et s'est hissé au dixième rang du championnat, avant de réussir à se stabiliser parmi les premières places cette saison.

Âgé de 21 ans, le natif de Sydney découvrira donc le MotoGP la saison prochaine, à l'occasion de l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation technique, sous l'égide de Günther Steiner, PDG de Tech3, et de Nicolas Goyon, team manager.

"Aujourd'hui, un rêve que je poursuis depuis toujours devient réalité : accéder au MotoGP", réagit Senna Agius. "Des années de travail acharné ont mené à ce moment et je suis extrêmement reconnaissant envers Günther et toute l'équipe Tech3 de croire en moi et de m'offrir cette opportunité. J'ai hâte de leur rendre cette confiance. Je connais l'ampleur du défi qui m'attend, mais je suis prêt à apprendre, à travailler dur et à donner le meilleur de moi-même avec cette équipe."

"Un immense merci à ma famille, à mes amis et à toutes les personnes qui m'ont soutenu et qui ont fait des sacrifices tout au long de mon parcours. Je tiens également à remercier toutes les équipes, tous les ingénieurs et tous les mécaniciens avec lesquels j'ai travaillé au fil des années : ils ont tous contribué à me permettre d'arriver jusqu'ici. J'ai hâte de commencer et de rendre tout le monde fier."

L'heure du départ pour Viñales

Günther Steiner, PDG de Tech3, défend son choix : "Nous pensons que Senna possède toutes les qualités nécessaires pour passer avec succès le cap vers le MotoGP. Il a fait preuve d'une vitesse et d'une maturité impressionnantes en Moto2, mais ce qui nous a particulièrement marqués, c'est sa détermination à continuer de progresser et son attitude face au travail nécessaire pour réussir."

"Nous construisons une équipe pour une toute nouvelle ère du MotoGP et nous voulions associer expérience et jeune talent. Senna représente une partie très enthousiasmante de cet avenir. Nous savons qu'il aura beaucoup à apprendre, mais nous sommes prêts à l'accompagner dans ce processus."

C'est officiel : Maverick Viñales n'aura plus de place sur la grille MotoGP 2027. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

La grille MotoGP 2027 est donc à présent complète, à la seule nuance qu'il reste à préciser dans quelle équipe du giron Honda évolueront David Alonso et Diogo Moreira. Il y aura quoi qu'il en soit cinq rookies en MotoGP la saison prochaine. Quatre d'entre eux proviendront du Moto2, tous âgés de 20 à 22 ans, tandis que Nicolò Bulega, 26 ans, a obtenu son ticket après un passage très remarqué en WorldSBK.

Maintenant que les effectifs sont au complet, on connaît aussi définitivement les sortants : Franco Morbidelli, attendu en Superbike, Jack Miller et Brad Binder, qui ont déjà été officialisés dans ce championnat, ainsi qu'Álex Rins, qui a fait savoir qu'il s'orientait vers la course auto, et donc Maverick Viñales.

Diminué depuis un peu plus d'un an, l'Espagnol s'est surtout empêtré dans un conflit avec KTM sur fond de promesses de contrat qui n'auraient pas été tenues. On ne l'a pas revu depuis la pause estivale du championnat et il sera à nouveau absent cette semaine pour le GP d'Autriche. Il a d'ores et déjà fait savoir qu'il ne poursuivrait pas sa carrière au-delà du MotoGP.