C'est officiel : Luca Marini rejoint Tech3 et KTM

Après l'annonce du départ d'Enea Bastianini il y a deux jours, voici celle de son remplaçant chez Tech3 : l'arrivée de Luca Marini est officialisée ce matin, comme attendu depuis plusieurs semaines déjà. L'équipe de Bormes-les-Mimosas évoque une union "à partir de 2027", qui devrait selon nos informations couvrir les deux prochaines saisons.

Le pilote italien, dont l'avenir en MotoGP s'est un temps obscurci, n'a jamais manifesté publiquement son inquiétude et s'est globalement peu exprimé sur le sujet. Il a pourtant exploré plusieurs pistes dès lors qu'il a compris qu'il n'aurait plus sa place chez Honda en 2027, au même titre que son actuel coéquipier, Joan Mir.

Marini a également vu se refermer les portes de Yamaha, malgré un premier contact qui semblait encourageant avec l'autre constructeur japonais du championnat. Son nom a aussi été cité chez VR46, pour un hypothétique retour au bercail qui n'a toutefois pas abouti alors que l'équipe dirigée par Valentino Rossi s'apprête à aligner deux nouveaux pilotes.

C'est finalement dans le clan KTM que Luca Marini a donc trouvé refuge. Son profil répond au souhait de Günther Steiner d'aligner un pilote expérimenté, capable de faire profiter de son bagage technique pour guider Tech3 et KTM. Le constructeur s'est lui aussi laissé convaincre et l'accord a peu à peu pris forme depuis le début de l'été.

"Luca est un pilote que nous suivons de près, et nous sommes très heureux de l'accueillir chez Tech3 à partir de 2027", réagit Günther Steiner, PDG de Tech3. "Il apporte une énorme expérience, mais aussi la mentalité et l'approche adaptées à ce que nous sommes en train de construire. 2027 marquera un grand renouveau pour le MotoGP, aussi il est essentiel de pouvoir compter sur un pilote capable de contribuer à nos progrès dans cette nouvelle ère."

"Luca sait comment travailler à ce niveau de la compétition, qu'il s'agisse de collaborer avec les ingénieurs, de développer la moto ou de se surpasser dans des circonstances difficiles. Nous entrons dans un nouveau chapitre passionnant avec KTM, et nous sommes convaincus que Luca possède la vitesse, l'expérience et la détermination nécessaires pour nous aider à atteindre nos objectifs."

Nicolas Goyon, team manager de Tech3, ajoute : "Nous sommes très heureux que Luca nous rejoigne à partir de 2027. Il a déjà démontré sa capacité à performer au plus haut niveau, et son expérience en MotoGP sera extrêmement précieuse alors que nous entrons dans ce nouveau chapitre. Il comprend parfaitement ce qui est exigé tant du côté du pilote que du côté technique, et nous sommes convaincus qu'il jouera un rôle important dans nos progrès avec KTM. Nous avons hâte de travailler avec lui et de voir ce que nous pourrons accomplir ensemble."

Vers un changement de pilotes complet chez KTM

Luca Marini a plongé dans le grand bain de la course moto dès sa naissance en 1997, année du premier titre mondial de son frère Valentino Rossi. Il a fait ses gammes dans les championnats italien, espagnol et européen, avant d'intégrer les Grands Prix en 2016 via la catégorie Moto2. Membre de la VR46 Riders Academy, il a un temps couru pour le team de son aîné et c'est avec lui qu'il a fait le grand saut vers le MotoGP en 2021 après avoir manqué le titre de la catégorie intermédiaire face à Enea Bastianini.

Dans la catégorie reine, Marini a séduit par son sérieux et la justesse de ses retours techniques. Il n'a cependant jamais gagné et n'affiche que deux podiums à son palmarès, acquis en 2023 juste avant de faire le pari de quitter la Ducati de VR46 pour la Honda officielle rendue disponible par Marc Márquez.

Il est attendu que Luca Marini, 29 ans, soit associé à un pilote débutant chez Tech3, le nom de Senna Agius étant en tête de lice. Ce double recrutement va pousser vers la sortie Maverick Viñales, qui voit son parcours en MotoGP arriver au bout à l'instar de quelques autres trentenaires : Álex Rins, Franco Morbidelli, Jack Miller et Brad Binder.

Chez KTM, le renouvellement sera donc complet, puisqu'en plus du changement de line-up de Tech3, il faudra compter sur l'arrivée de nouveaux venus dans l'équipe d'usine : Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio, tous deux en provenance du clan Ducati.