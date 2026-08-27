Pramac annonce le départ de Miller en fin de saison

Jack Miller va bien quitter Pramac. L'équipe satellite de Yamaha va conserver Toprak Razgatlioglu l'an prochain, et Motorsport.com a révélé dès le mois de mai la volonté du constructeur de promouvoir Izan Guevara, ce qui doit encore être officialisé. Pour le moment, Yamaha et Pramac ont uniquement annoncé le départ de Miller au terme de la saison.

"Je tiens à remercier Yamaha, Prima Pramac Yamaha MotoGP et toutes les personnes impliquées dans le projet pour cette opportunité ensemble depuis le début de la saison 2025", a déclaré Miller. "C'était une expérience enrichissante de faire partie d'une équipe qui travaille dur pour construire l'avenir. Nous avons tout donné pour faire avancer ce projet, et je suis fier d'avoir joué mon rôle dans cette aventure."

Ce départ de Pramac signifie très probablement que Miller va quitter le MotoGP, mais pas qu'il va raccrocher son casque. Des rumeurs l'envoient en WorldSBK, toujours chez Yamaha, et l'Australien promet de continuer à rouler.

"Je continue de croire que j'ai encore beaucoup à offrir et à accomplir, et je garderai cette motivation en moi pour la suite. J'ai hâte d'entamer le prochain chapitre de ma carrière et de voir où cette aventure me mènera. Mais d'ici là, il reste encore des courses à disputer cette saison, et je reste pleinement concentré sur l'objectif de terminer l'année en beauté avec l'équipe."

Pramac est une équipe avec laquelle Miller a des liens forts, puisqu'avant de l'intégrer en 2025, il y a passé les saisons 2018, 2019 et 2020, quand elle engageait des Ducati. "Certains pilotes ne font que passer au sein d'une équipe, tandis que d'autres laissent une empreinte indélébile dans son histoire, et Jack fait sans aucun doute partie de cette seconde catégorie", a souligné Paolo Campinoti, le propriétaire de Pramac.

"Il est devenu un élément essentiel de l'histoire de Prima Pramac, tant par ses exploits sur la piste que par la personnalité qu'il a su incarner au sein de notre équipe."

Jack Miller a fait un premier passage chez Pramac entre 2018 et 2020. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Nous regrettons bien sûr que notre aventure commune touche à sa fin, mais cela fait partie des décisions qui doivent être prises dans notre catégorie. Nous souhaitons à Jack et à sa famille beaucoup de réussite pour la suite. La porte lui restera toujours ouverte, car une fois que l'on fait partie de la famille Prima Pramac, on en fait partie pour toujours."

Jack Miller a rarement pu briller au cours de ses deux saisons sur la Yamaha, devenue la machine la moins performante du plateau au fil des ans. Le constructeur reste satisfait de sa contribution dans cette période difficile.

"Ses connaissances techniques, son ouverture dans son feedback et son engagement sans faille nous ont permis de progresser dans plusieurs domaines", a souligné Paolo Pavesio, le grand patron de Yamaha Motor Racing. "Il a abordé chaque défi avec professionnalisme et enthousiasme. Ce même dévouement s'est illustré par sa volonté de représenter Yamaha aux 8 Heures de Suzuka, en plus de ses engagements en MotoGP."

"En plus de sa contribution sur la piste, Jack a insufflé une énergie formidable à notre équipe. Son attitude positive, son esprit d'équipe et sa capacité à tisser des liens solides dans le garage ont fait de lui un collègue avec qui il était un plaisir de travailler et un coéquipier très apprécié de toutes les personnes impliquées dans le projet."