Martín et le pari Yamaha : "C'est comme quand j'ai signé chez Aprilia"

Les choix d'équipes de Jorge Martín en MotoGP se sont toujours faits dans un certain tumulte. Quand il a signé chez Pramac pour faire ses débuts en MotoGP, le Madrilène a profité d'une faille dans son contrat qui le liait à KTM. Ce dernier prévoyait que Martín pouvait abandonner ses liens avec la marque si elle n'était pas dans le top 10 à l'été 2020… à une date où le championnat n'avait pas débuté en raison du COVID-19.

KTM a par la suite renforcé ses contrats mais Martín a pu rejoindre le MotoGP sur une Ducati satellite. Il a ainsi connu ses premiers succès dans la catégorie, avec l'espoir de rejoindre l'équipe officielle, mais Enea Bastianini lui a été préféré pour la saison 2023. Une nouvelle opportunité s'est ouverte en vue de la saison 2025 et cette fois, c'est Marc Márquez qui lui a grillé la priorité.

Jorge Martín s'est alors immédiatement engagé avec Aprilia pour la saison dernière, avec un accord bouclé en moins de 24 heures. Martín a en plus amené le numéro 1 dans ses bagages, puisqu'il a remporté le titre mondial avec Pramac en 2024, mais sa première campagne avec la RS-GP a tourné à la catastrophe.

Martín s'est blessé à plusieurs reprises et au printemps, durant une période de convalescence, il a cherché à quitter Aprilia en profitant d'une option contractuelle, avec la volonté de s'associer à Honda. Aprilia a manifesté son opposition et Martín est resté pour la saison 2025.

La relation entre le pilote et la marque s'est petit à petit reconstruite mais avant même le début de la saison 2025, Motorsport.com a révélé un nouveau transfert, cette fois vers Yamaha, ce que la marque japonaise a confirmé cet été.

Jorge Martín rejoindra Yamaha en 2027. Photo de: Alexander Trienitz

Ce choix a pu intriguer puisqu'Aprilia faisait déjà forte impression fin 2025, ce qui s'est confirmé cette année. Martín est même le pilote le plus régulier aux avant-postes, ce qui lui permet de mener le championnat. Pendant ce temps, Yamaha découvre son V4 et reste le constructeur le plus en difficulté du plateau.

Le Madrilène assume son choix et il est déjà prêt à faire taire les détracteurs. "Je pense que dans la vie, il faut prendre certaines décisions", a-t-il déclaré à DAZN, le diffuseur du MotoGP en Espagne. "En 2024, j'ai dû prendre une décision rapidement. Cette fois, j'ai eu la possibilité de prendre une décision plus calmement, avec plus de temps."

"J'ai toujours pris les décisions en pensant à ce qui était le mieux pour moi et pour ma famille. Je pense que c'est la meilleure. C'est comme quand j'ai signé chez Aprilia, c'était un désastre : pourquoi aller chez Aprilia qui n'avait jamais gagné ? Et maintenant, je mène le championnat. Dans un an ou deux, les gens diront ce qu'ils veulent."

Une relation restaurée avec Aprilia

Avant de piloter la Yamaha, Jorge Martín a encore quelques mois à courir pour un constructeur qu'il va quitter, une situation qui concerne la moitié du plateau. Elle est en revanche doublement particulière dans le cas de Martín et Aprilia, après les tensions du printemps 2025 et leur quête commune du titre 2026. L'ambiance semble désormais très bonne et Martín le confirme.

"On n’a pas besoin d’être amis. Ils veulent gagner, moi aussi. L’important, c’est que nos rôles soient clairs et que nous allions dans la même direction. Personne n'a intérêt à ce que nous soyons en mauvais termes."

La relation est désormais apaisée entre Jorge Martín et Massimo Rivola, le patron d'Aprilia Racing. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Vu tout ce qui nous est arrivé – qu'il s'agisse des conflits légaux, de pouvoir dîner ensemble, de bien nous entendre et d’emmener mon équipe à Ibiza pendant deux jours – je pense que nous avons vraiment remis notre relation sur les bons rails."

Jorge Martín se sent même parfaitement soutenu en interne, notamment par Fabiano Sterlacchini, le directeur technique d'Aprilia, qui a fait le déplacement chez lui cet hiver : "Je fais confiance à Fabiano. Il fait tout son possible pour m'aider à progresser."

"En début d'année, il est venu en Andorre et il m'a dit : 'Je veux faire revenir le Jorge de 2024, je veux faire revenir son talent'. Il a en grande partie réussi. Je lui fais confiance pour qu'il continue et qu'il m'aide à progresser jusqu'à notre dernière journée ensemble."