Comment Martín devient plus redoutable en étant moins "obsédé" par la victoire

Jorge Martín renoue avec le sommet du MotoGP cette année. Le Madrilène était devenu un habitué du podium en 2023, quand il s'est battu pour le titre une première fois face à Pecco Bagnaia, et il est devenu champion du monde l'année suivante. Il a ensuite vécu une année noire en rejoignant Aprilia, marquée par plusieurs blessures et des périodes de convalescence qui l'ont transformé.

Privé d'une grande partie de la saison 2025, Martín n'a pas encore une maîtrise totale de l'Aprilia mais il est dans le coup depuis le début de la saison. Il a remporté les deux courses du Mans et le sprint de Silverstone. Après avoir brièvement mené le championnat en début d'année, il a repris la tête après Assen.

Martín n'attachait pas une grande importance à son avantage au cœur de l'été et en arrivant en Grande-Bretagne, il se disait même très étonné par sa première place, puisqu'il n'était pas parfaitement à l'aise avec sa moto. "Mes performances m'ont mené à la première place", constatait-il. "Je pense que c'est aux autres de voir ce qu'ils font mal !"

Dans les semaines avant la trêve du mois de juillet, Martín et Aprilia s'étaient lancés dans plusieurs expérimentations inefficaces. À Silverstone, le pilote a retrouvé les réglages qu'il avait au Mans et cela l'a de nouveau propulsé vers les premières places. De quoi conforter son avance au championnat… et en faire un véritable prétendant au titre ?

"Je ne sais pas", a reconnu Martín en conférence de presse à Silverstone, en restant fidèle à l'approche qu'il évoque depuis plusieurs mois : sa priorité est d'être performant, et le reste n'en sera que la conséquence. "Je suis déjà champion du monde", a-t-il rappelé. "Je veux continuer à gagner. Que je sois leader ou pas, je ne m'en soucie pas."

Jorge Martín a dominé la course sprint à Silverstone. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Je veux juste continuer à progresser, à améliorer ma moto. J'ai une confiance totale en moi, une confiance totale en mon équipe. Parfois, si on est perdus ou qu'on n'a pas la vitesse, c'est que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas que nous ne sommes pas bons. Je me concentre sur les mauvais week-ends."

"Ce week-end s'est déroulé à la perfection. Je n'ai pas eu à changer les réglages de tout le week-end donc c'est incroyable. On aura du mal dans certaines courses. L'essentiel est de faire mieux que dans la première partie de la saison et de gagner en confiance."

Une sérénité bénéfique

Cette approche calme et mesurée avait suscité les louanges de Massimo Rivola, le grand patron d'Aprilia en MotoGP, après un Grand Prix des Pays-Bas où Jorge Martín n'était pas parfaitement à l'aise, mais suffisamment solide pour monter sur le podium.

"Quand vient le moment d'être au rendez-vous, il fait ce qu'il faut", se réjouissait Rivola. "C'est quelque chose de très important par rapport à sa vision du championnat."

L'expérience acquise par Jorge Martín, qu'il s'agisse des bons moments de 2024 ou de la période noire de 2025, lui a apporté un certain détachement. Plus mature, Martín est aussi moins obsédé par la première place et, paradoxalement, cette sérénité nouvelle lui apporte une constance cruciale face à des adversaires dont les résultats sont en dents de scie.

"Actuellement, je ne me préoccupe pas vraiment d'être premier, deuxième ou autre. J'essaie juste de progresser en permanence, je cherche quoi améliorer, pour avoir une chance de titre à la fin. Si j'ai la possibilité de me battre pour le titre, pour moi c'est suffisant."

Jorge Martín affiche une plus grande sérénité cette année. Photo de: Mirco Lazzari GP / Getty Images

"L'an dernier… pardon, il y a deux ans – l'année dernière n'a pas existé pour moi ! – j'étais vraiment obsédé par l'idée d'être tout le temps devant, de mener, mais ça prend beaucoup d'énergie. Maintenant, je ne me concentre pas sur le résultat mais sur la façon d'être un meilleur sportif et un meilleur Jorge. La conséquence, c'est que je fais les bonnes choses et que je suis en tête."

Porté par le compromis technique (re)trouvé à Silverstone, Martín veut garder la même approche jusqu'à la fin de la saison, avec l'espoir que cela lui permettra de faire régulièrement partie des leaders.

"Ce qui compte pour moi, plus que les points ou les résultats, c'est que j'ai retrouvé la vitesse", a-t-il insisté sur le site officiel du MotoGP. "Sincèrement, je préfère me battre pour la victoire et faire des erreurs que finir sixième tous les week-ends."

"Je suis très, très heureux d'avoir retrouvé la vitesse et je vais profiter de toute la saison. Je pense qu'on a compris pourquoi j'étais rapide et c'est très important, d'avoir ces connaissances et de progresser à chaque course, donc j'espère qu'on ne va pas perdre le cap maintenant. Beaucoup de bonnes courses pour moi arrivent."

Martín reste néanmoins réaliste, surtout avant un GP d'Aragón qui semble promis à Marc Márquez : "Peut-être que ce sera dur en Aragón, on sait que c'est la chasse gardée de Marc, mais les autres courses sont plutôt bonnes pour mon pilotage donc je suis vraiment impatient."

S'il reste à ce niveau, le futur pilote Yamaha pourrait quitter Aprilia sur un titre… comme il l'avait fait avec Ducati et Pramac il y a deux ans.