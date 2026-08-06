Jorge Martín : "Je ne comprends pas pourquoi je mène le championnat !"

Jorge Martín a passé la trêve estivale du MotoGP en tête du championnat, mais sans se considérer un seul instant supérieur à ses rivaux. Le Madrilène a même conclu la première moitié de la saison dans une certaine confusion, avec des difficultés à tirer le meilleur d'une Aprilia qui fait pourtant briller les différents représentants de la marque.

Après sa saison 2025 cauchemardesque, marquée par de nombreuses blessures, Martín a bien débuté le championnat mais a perdu le fil après sa victoire au Mans. Il veut désormais renouer avec des réglages plus familiers, tout en reconnaissant ne pas être pleinement en confiance sur l'Aprilia.

En arrivant à Silverstone, où la saison reprend son cours ce week-end, le champion du monde 2024 a fait le point sur ce qu'il lui manque pour réellement se considérer dans la lutte qu'il mène actuellement. Un reporter de Motorsport.com était présent pour recueillir ses propos.

Es-tu plus confiant que tu l'étais en quittant le Sachsenring ?

Je pense qu'on comprend vraiment des choses dans les journées difficiles. On a eu de très bonnes informations dans la première moitié de la saison. Je pense qu'après Barcelone, on a un peu perdu la direction parce que je suis tombé sept fois. Cela fait perdre de la confiance.

On a commencé à modifier beaucoup la moto et ça ne m'a pas aidé. Je pense qu'on a compris comment j'étais rapide, quelle était la combinaison dans les réglages. Je pense que tout est plus clair pour la deuxième moitié de la saison.

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Mais tu es pourtant le leader du championnat…

C'est fou. Je ne comprends pas pourquoi je mène le championnat ! J'ai fait de très bonnes choses, je ne sais plus combien de podiums, cinq, beaucoup de podiums en sprint aussi. Mais il y a eu d'autres courses où j'étais vraiment en retrait, avec quelques long-laps et de très mauvais résultats. Mais je finis toujours les courses, je prends toujours des points, et c'est pour ça que je mène.

Pourtant, je sens que mes rivaux sont plus forts que moi en ce moment. Je dois continuer à progresser, c'est mon objectif, et si j'arrive à trouver ma vitesse, je pourrai être dans la lutte. Mais actuellement, j'en suis loin.

Jorge Martín ne tire pas le meilleur de son Aprilia. Photo de: Michal Cizek / AFP via Getty Images

C'est une question de confiance ?

Oui, c'est une question de comprendre la moto, de comprendre ce dont j'ai besoin sur la moto pour être rapide. Quand j'ai la confiance et que j'ai la vitesse, je peux jouer la victoire. Sinon, je suis loin.

Je peux être beaucoup plus rapide.

Quelle est ta vraie place actuellement ?

Mes performances m'ont mené à la première place. Je pense que c'est aux autres de voir ce qu'ils font mal ! Me concernant, la moto me paraît vraiment nouvelle, l'équipe est presque nouvelle pour moi. Je n'ai pas couru l'an dernier. Je fais déjà beaucoup mieux que ce que j'attendais. Mais je peux être beaucoup plus rapide. Je pense que je n'ai besoin d'expliquer mon potentiel à personne, mais je sens qu'il me faut plus de confiance.

Comment perçois-tu ton avance au championnat ?

Sincèrement, je ne sais même pas combien j'ai de points. Honnêtement, je n'ai pas pensé à la moto pendant la pause estivale, j'ai complètement déconnecté. Je ne sais pas qui est deuxième, qui est troisième. Je ne m'en soucie pas vraiment. Je me concentre sur le pilotage. Si j'ai la chance d'être dans la lutte en fin de saison, je tenterai.

Jorge Martín mène le championnat à mi-saison. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Comment as-tu perdu la voie après Le Mans ?

Je pense que Barcelone a apporté de la confusion – pas Barcelone mais la suite. J'ai fini deuxième au Mugello mais je n'y étais pas. On a commencé à changer des choses pour être plus rapide mais je suis devenu plus lent. Je pense qu'on va revenir à notre base et je pense que ça va fonctionner.

On voit que les autres Aprilia sont super fortes. Il me manque quelque chose.

Comment améliorer ton intégration dans l'équipe ?

Je pense que c'est un tout. On a passé quatre ans chez Pramac avec mon chef mécanicien, Daniele [Romagnoli]. On sait que quand la moto fait ceci, il faut faire cela. Et maintenant, quand la moto fait une chose, on essaie parfois des choses différentes. Parfois ça fonctionne, parfois non. C'est pour ça qu'il faut plus de journées, plus d'informations. J'adorerais avoir un test, mais on n'a pas le temps. Il faut essayer beaucoup de choses, pour de nouvelles pièces, le vendredi. On utilise les vendredis comme des tests pour essayer d'améliorer notre package.

Physiquement, as-tu retrouvé ton niveau ?

Quand je m'entraîne, je me sens à mon meilleur niveau, donc ce n'est pas ce qui joue sur ma vitesse. Je pense que quelque chose ne fonctionne pas sur la moto pour moi, parce qu'on voit que les autres Aprilia sont super fortes. Il me manque quelque chose. J'ai vraiment confiance en moi, j'ai juste besoin de temps pour comprendre quel est le meilleur package, puis y aller !