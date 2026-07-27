Le paradoxe Martín : leader du championnat et pilote comptant le plus de chutes

La trêve estivale est intervenue à mi-parcours dans le championnat : 11 des 22 Grands Prix ont été disputés depuis fin février, et le moment est donc venu de faire le point sur ce qui s'est dessiné jusqu'ici dans cette campagne 2026. L'un des éléments les plus intéressants à observer porte sur les chutes, souvent révélatrices à bien des égards. Elles peuvent traduire des difficultés liées au pilotage comme à la technique, autant que l'intensité d'un calendrier ultra-chargé qui épuise les pilotes.

Cet été, les données mettent en lumière un paradoxe intéressant. On a l'impression en effet que Jorge Martín est arrivé à la pause en mode "survie", car après cette première moitié de championnat, c'est lui qui compte le plus grand nombre de chutes. Il est vrai que le pilote espagnol a beau se trouver en tête du classement général, il a expliqué ne pas réussir à bien exploiter son potentiel et celui de sa moto, et il est parfois à la lutte avec une RS-GP avec laquelle il traîne un déficit d'expérience.

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Ses difficultés se retrouvent dans les chiffres, car le Madrilène a cumulé 16 chutes dans le cadre des Grands Prix. Cela égale déjà son record personnel, établi en 2023, et c'est le double de ce qu'il a connu l'an dernier – dans des circonstances, bien entendu, très différentes puisque certaines de ces chutes l'avaient lourdement blessé et qu'il n'avait disputé qu'une partie de la saison.

Certaines circonstances contribuent à expliquer ce chiffre, et notamment le fait que Martín a cumulé cinq de ces chutes pendant le week-end du GP de Catalogne – et c'est sans compter la sixième lors du test au lendemain du Grand Prix. Cette manche a marqué un recul dans son aisance a guidon, alors qu'il sortait d'un GP de France parfait.

Les chutes en MotoGP sur la 1re moitié de saison

Pilote Chutes en 2026 Chutes en 2025 Chutes en 2024 Chutes en 2023 J. Martín 16 chutes 8 chutes 15 chutes 16 chutes J. Mir 15 chutes 22 chutes 17 chutes 24 chutes F. Morbidelli 13 chutes 23 chutes 15 chutes 7 chutes M. Bezzecchi 12 chutes 19 chutes 18 chutes 20 chutes Á. Márquez 12 chutes 23 chutes 21 chutes 21 chutes M. Márquez 11 chutes 14 chutes 24 chutes 29 chutes P. Acosta 10 chutes 21 chutes 28 chutes - F. Di Giannantonio 10 chutes 5 chutes 13 chutes 13 chutes B. Binder 10 chutes 17 chutes 19 chutes 15 chutes E. Bastianini 9 chutes 15 chutes 13 chutes 13 chutes J. Miller 8 chutes 25 chutes 20 chutes 21 chutes P. Bagnaia 7 chutes 11 chutes 9 chutes 7 chutes F. Aldeguer 6 chutes 17 chutes - - L. Marini 6 chutes 3 chutes 4 chutes 16 chutes D. Moreira 6 chutes - - - T. Razgatlioglu 6 chutes - - - A. Ogura 5 chutes 16 chutes - - J. Zarco 5 chutes 28 chutes 15 chutes 15 chutes M. Viñales 4 chutes 5 chutes 10 chutes 7 chutes Á. Rins 4 chutes 9 chutes 10 chutes 8 chutes F. Quartararo 3 chutes 13 chutes 9 chutes 9 chutes C. Crutchlow 3 chutes - - 0 chutes R. Fernández 2 chutes 12 chutes 8 chutes 13 chutes

Chiffres des Grands Prix, hors tests

Après Jorge Martín, c'est Joan Mir qui est le plus souvent tombé cette année, parti à la faute 15 fois lors des Grands Prix. Les statistiques du champion du monde 2020 ne sont malheureusement pas surprenantes, car il est sujet à de nombreuses chutes depuis qu'il court pour Honda et ne cache rien de ses difficultés avec la moto japonaise. Franco Morbidelli, tombé 13 fois, est dans le même cas avec la Ducati GP25 dont il a hérité cette année et dont il peine à surmonter le manque d'adhérence.

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Marco Bezzecchi n'arrive pas loin derrière, avec 12 chutes cumulées lors des Grands Prix 2026. S'il approche déjà de sa moyenne annuelle, l'Italien a toutefois subi quelques-uns des accidents les plus coûteux de sa carrière, tant ils ont mis à mal sa courbe de résultats alors qu'il dominait le début de championnat. Il est notamment tombé cinq fois en course sprint et s'est aussi blessé.

Les frères Márquez ne se départagent que d'une chute, et il est frappant de constater qu’Álex est tombé plus souvent (12 fois) que Marc (11) malgré les problèmes de nerf radial du champion en titre et ces réactions incontrôlées de son bras qu'il déplorait en début de saison. Marc Márquez pourrait néanmoins dépasser son score de 2025.

Grosse tendance à la chute pour Marc Márquez et Fabio Di Giannantonio. Photo de : MotoGP Sports Entertainment Group

Chez KTM, Pedro Acosta s'était fixé son objectif de moins tomber cette année, et il s'y tient pour le moment, à l'inverse de Fabio Di Giannantonio qui compte déjà deux fois plus de chutes qu'en 2025 en seulement 11 Grands Prix.

Des pilotes comme Brad Binder, Jack Miller, Fermín Aldeguer, Ai Ogura ou Fabio Quartararo parviennent à tomber moins souvent, tandis que d’autres, comme Luca Marini, ont eux aussi doublé leur nombre de chutes. En revanche, Raúl Fernández s'en sort avec les honneurs car il ne compte que deux chutes à ce stade, contre 12 sur l’ensemble de la saison 2025.

Quid des rookies ? Diogo Moreira et Toprak Razgatlioglu font jeu égal, l'un sur la Honda et l'autre sur la Yamaha : ils ont déjà totalisé six chutes en 11 week-ends de course.

Côté constructeurs, Ducati, avec six motos, détient toujours le record du nombre de chutes, soit 59 sur l’ensemble de cette première moitié de championnat.