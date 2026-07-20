Martín veut un été studieux pour comprendre ce qui le bloque avec l'Aprilia

Jorge Martín est entré dans la trêve estivale en position de leader du championnat, mais aussi avec en tête la volonté de remettre les choses à plat pour retrouver un meilleur niveau à la reprise.

Depuis son doublé au GP de France, le pilote Aprilia a connu quelques revers, et notamment Barcelone, dont il est reparti bredouille, mais c'est surtout le recul sensible de ses performances lors des quatre derniers Grands Prix qui l'inquiète.

Sur cette même période, les pilotes Trackhouse ont démontré que les RS-GP pouvaient bel et bien figurer aux avant-postes, puisqu'à eux deux, Ai Ogura et Raúl Fernández ont fini la moitié des courses dans le top 3, qu'il s'agisse des sprints ou des courses longues. Par contre, le Madrilène a le sentiment de se heurter à un blocage qu'il ne parvient plus à dépasser.

"Je sens beaucoup de limites au niveau de ma moto. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas bien parce que je vois bien que les autres Aprilia sont beaucoup plus rapides que moi", expliquait Jorge Martín au site officiel du MotoGP en bouclant le GP d'Allemagne cinquième.

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"J'ai confiance en moi et dans mon équipe, dans le travail que l'on fait, mais on passe certainement à côté de quelque chose", ajoutait le pilote espagnol.

Questionné sur ce que les autres pilotes Aprilia font mieux que lui, il poursuivait : "C'est difficile à dire, mais ils arrivent à tout faire un peu mieux. Ils tournent mieux, ils mettent plus de puissance au sol. Je pense qu'il s'agit plutôt de trouver un meilleur équilibre ou un meilleur réglage. Pour le moment, on ne l'a pas."

On passe certainement à côté de quelque chose.

L'idée de Jorge Martín est de s'inspirer de la manière dont sa moto était réglée en début de championnat pour tenter de relancer la machine. "On a de bonnes données par rapport au début de la saison, alors il faut qu'on analyse bien ce qui fonctionnait et qu'on y retourne", a-t-il suggéré. "Il faut qu'on analyse bien et qu'on revienne peut-être à cette moto parce que je me sentais beaucoup mieux."

"J'ai manqué beaucoup de courses la saison dernière et, je ne sais pas pourquoi, mais je me sentais beaucoup mieux au début de cette saison alors que, maintenant, je perds un peu de ma vitesse. Il faut qu'on revienne là où je pense qu'on peut figurer."

Comprendre comment dépasser la limite de la moto

Le dernier Grand Prix véritablement convaincant de Jorge Martín, du moins à ses yeux, est celui d'Italie où il a obtenu deux solides deuxièmes places, en sprint et en course. En revanche, l'intégralité du dernier mois de compétition l'a laissé sur sa faim et il se sent lui-même très loin du niveau qui l'a mené à la victoire au Mans.

"Je pense qu'à Barcelone il y a peut-être eu un élément déclencheur après tellement de chutes, mais ensuite au Mugello j'étais super fort. La Hongrie a été un week-end difficile, ensuite j'ai eu ce problème de dos et peut-être qu'à partir de là j'ai commencé à perdre un peu de confiance", tentait-il d'analyser avant les vacances, tout en précisant qu'au GP d'Allemagne, "ça n'était pas une question de confiance, c'était une question de limite".

Sur les quatre derniers Grands Prix, Jorge Martín n'a obtenu qu'un podium, à Assen. Photo de : Steve Wobser / via Getty Images

"On a besoin de repousser un peu la limite, parce que ça n'est pas que je ne me sens pas confiant, c'est que je perds l'avant. Donc il faut qu'on travaille là-dessus, et peut-être aussi sur mon pilotage, pour essayer de comprendre comment être plus rapide."

Quel est le plan à présent pour tenter de retrouver les conditions pour performer ? Mettre à profit la pause estivale qui s'étendra jusque début août pour tenter d'identifier ce qui a cassé la dynamique du pilote espagnol et de lui redonner les moyens de se battre au sommet.

"Je pense qu'on est plutôt loin de la moto qu'on utilisait dans la première partie de la saison – à Austin, au Brésil, au Mans. Je vois que les autres pilotes sont plus stables sur leur moto. Ils savent ce qu'ils ont et ils y vont, tout simplement. De mon côté, on essaye tout le temps d'adapter la moto aux différentes pistes, de m'aider, mais ça n'est peut-être pas la façon de faire pour l'Aprilia."

"Il faut qu'on comprenne ça, à mon avis en analysant simplement ce qui fonctionnait quand j'étais rapide et ce qui ne fonctionne pas quand je suis lent, puis qu'on reparte dans cette direction pour la seconde partie de la saison. C'est tout. Un gros travail cet été, pas beaucoup de jours de repos, et il faudra essayer d'être plus fort dans la seconde partie de la saison", a annoncé Jorge Martín.