Jorge Martín quitte l'Allemagne insatisfait avec le sentiment de plafonner

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Bien que leader du championnat, Jorge Martín ne cache pas être très mitigé au moment d'atteindre le cap de la mi-saison. Le week-end du Sachsenring l'a encore laissé loin de la lutte pour la victoire.

Léna Buffa
Publié:
Jorge Martin, Aprilia Racing

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

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Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
45

Jorge Martín a réussi à se maintenir en tête du championnat au moment où celui-ci a atteint la pause qui marque la moitié du chemin parcouru. Pourtant, l'Espagnol dresse un bilan très mitigé à l'issue du week-end allemand, dont il n'a été que le quatrième meilleur performeur.

Lire aussi :

Sixième du sprint après deux journées d'essais "inutiles" selon lui, sa course a eu pour enjeu de décrocher la cinquième place, à distance notable des hommes de tête. Il est parvenu à ses fins, à force de résistance face à Pecco Bagnaia, mais il en faudrait plus pour contenter le champion du monde 2024, qui déplore depuis plusieurs week-ends un manque de sensations et de performance aujourd'hui préoccupant.

"C'était un gros challenge. J'ai essayé de gérer mes pneus tout au long de la course et j'ai fait le maximum que j'ai pu", résume le pilote Aprilia au micro du site officiel du MotoGP. "Ça a été une longue course solitaire, puis Pecco m'a rattrapé."

"aJ'ai essayé de rester bien concentré, de ne pas faire d'erreurs, et ça a payé. J'ai donc pu garder Pecco derrière moi. C'est évidemment mieux de finir cinquième que sixième, et ça fait plus de points pour le championnat."

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Jorge Martín a tout de même bien résisté à Pecco Bagnaia.

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Ce bilan établi sans grand enthousiasme de la part de Martín prend notamment sa source sur les difficultés qu'il a rencontrées avec ses pneus. Comme beaucoup de ses adversaires, il s'est heurté à une gestion pneumatique très problématique sur le circuit allemand, et a terminé avec le sentiment d'avoir terminé en mode survie.

"J'ai géré, dès le premier tour j'ai beaucoup géré les pneus. C'était mieux à l'avant, mais parce que j'ai beaucoup géré, tandis que l'arrière était complètement… J'avais beau gérer, je n'avais aucune motricité, aucun grip du tout. Je pense que j'ai été plutôt compétitif dans les 12 premiers tours, je ne perdais pas trop de temps. Mais ensuite, j'ai eu un drop et les autres ont repris plus de temps."

Je ne suis même pas fatigué. J'aurais pu faire 30 tours de plus comme ça parce que je n'ai même pas poussé.

Indépendamment de la typologie du circuit, c'est toutefois la récurrence de ses mauvaises sensations depuis plusieurs semaines qui préoccupe véritablement Jorge Martín. Car, oui, il a assuré une moisson de points correcte malgré les difficultés, mais celles-ci pèsent dangereusement sur sa courbe de résultats.

"Ça a été un week-end solide, où je suis allé au bout. C'est toujours important d'aller au bout. Mais on est quand même très loin des autres, et notamment des autres Aprilia", regrette-t-il. "D'un côté, c'est bien parce que ça veut dire que la moto fonctionne, mais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas bien. Il faut qu'on le comprenne pendant la pause estivale pour commencer la deuxième partie de la saison en étant un peu plus forts."

Expliquant sentir "beaucoup de limites au niveau de [sa] moto", le pilote Aprilia estime qu'il aurait pu mieux faire s'il avait eu la RS-GP plus à sa main. "Je ne suis même pas fatigué. J'aurais pu faire 30 tours de plus comme ça parce que je n'ai même pas poussé. J'ai l'impression de ne pas m'être investi physiquement. Je fais juste ce que la moto me laisse faire, et là c'était mon maximum. Il faut qu'on continue à travailler."

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