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Marc Márquez : "Ce week-end, je devais passer en mode attaque"

C'était le Grand Prix à ne pas laisser filer, et Marc Márquez a déroulé son plan à la perfection en s'imposant au Sachsenring, circuit qui lui réussit décidément beaucoup.

Léna Buffa
Publié:
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

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Autocollant Luigi Dall'Igna

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Gresini Racing Ducati

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Les supporters se sont rassemblés au bord de la piste

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Marc Marquez, Ducati Team

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Départ de la course

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Marc Marquez, Ducati Team

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Marc Marquez, Ducati Team

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Ai Ogura, Trackhouse Racing, Marc Marquez, Ducati Team, Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
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Ce soir, les déclarations répétées de Marc Márquez affirmant tout au long du week-end qu'il n'était pas le plus rapide pour ce Grand Prix sont oubliées. Personne n'y a vraiment cru, et lui-même n'y pense plus maintenant qu'il enchaîne les rendez-vous médiatiques dans les effluves de Prosecco.

Samedi, celui qui est immanquablement présenté  à juste titre  comme le roi du Sachsenring, a établi le nouveau record de la piste, puis décroché la pole position et remporté la course sprint après en avoir mené l'intégralité des tours. Rebelote ce dimanche, puisqu'il s'est placé en tête dès l'extinction des feux et n'a plus bougé de là jusqu'à la fin du 30e et dernier tour de course.

Ce succès incontestable fait de Marc Márquez le détenteur de nouveaux records, et non des moindres. Il est à la fois celui qui a le plus souvent gagné le GP d'Allemagne toutes catégories confondues (13 fois) et celui qui s'est imposé le plus souvent sur un même circuit dans la catégorie reine. Il a en effet égalé aujourd'hui les dix succès légendaires de Giacomo Agostini à Imatra.

Alors, cet après-midi, l'esprit du champion du monde en titre va d'abord à ce taux de réussite exceptionnel. Mais il pense aussi à ce qui lui a rendu la vie un peu plus facile, à savoir la chute de son frère, qui oscillait entre deux et quatre dixièmes de déficit seulement jusqu'au moment où il est parti à la faute.

Lire aussi :

"Une victoire, c'est toujours une victoire mais je placerais celle-ci dans… mon top 10 !", résume d'abord dans un éclat de rire Marc Márquez pour le site officiel du MotoGP. "Dix victoires sur un même circuit, dans la catégorie MotoGP, c'est incroyable ! Je suis super content."

"Honnêtement, je ne suis pas satisfait à 100% parce que j'aimerais qu'Álex soit sur le podium lui aussi. J'ai vu comment il a travaillé après Montmeló, et ça a été incroyable, je ne m'attendais pas à ça de sa part. Je sais que c'est un travailleur mais c'était plus que ce à quoi je m'attendais. Et puis, il a très bien piloté."

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Márquez encore couronné au Sachsenring !

Photo de : Ronny Hartmann / AFP via Getty Images

"Mais bon, on a très bien travaillé dans notre stand et suivi la bonne voie pour obtenir le maximum ce week-end", enchaîne le vainqueur, qui a déroulé son plan à la perfection dans les deux courses.

Il a pourtant connu une petite alerte au début du Grand Prix, probablement entre le sixième et le huitième tour : "J'ai poussé au début, et puis j'ai vu que le pneu avant était à la limite, j'avais des sensations bizarres. Je ne comprenais pas si j'étais en train de créer du graining à l'avant ou ce qui se passait. J'ai donc un peu ralenti, et c'est le moment où le groupe m'a rattrapé."

"Puis, quand j'ai vu que je comprenais l'avant, j'ai à nouveau attaqué, et c'est avec cette deuxième attaque que j'ai à nouveau creusé l'écart. Je savais que sur ce circuit, quand on a entre 1"5 et 2" [de retard], c'est très difficile à rattraper ensuite."

J'avais dit que si je voulais avoir des chances au championnat, ce week-end je devais passer en mode attaque.

Une victoire sans prise de risque inutile

Cette avance, il l'a atteinte dès le dixième tour, à la suite justement de la chute d'Álex, qui lui a donné un peu d'air. "Quand j'ai obtenu cet avantage, j'ai juste essayé de contrôler et de finir la course", explique-t-il, même si son avance a encore progressivement augmenté, jusqu'au rapprochement d'Ai Ogura, trop tardif néanmoins pour véritablement le menacer.

Lorsqu'il lui est demandé, pendant la conférence de presse faisant suite au podium, s'il en avait encore en réserve, Márquez concède qu'en n'étant pas attaqué il a limité sa prise de risque.

"En fait, quand quelqu'un vous pousse, vous puisez quelque chose au fond de vous, quelque chose que vous n'attendiez pas. Aujourd'hui, quand j'ai eu une avance d'une seconde et demie, deux secondes, j'ai essayé de contrôler. Mais c'est vrai que dans ces derniers tours, ça n'était pas nécessaire que j'utilise… Je ne dirais pas ce potentiel supplémentaire, mais ces risques supplémentaires."

Lire aussi :

Cette victoire est la 76e de Marc Márquez en MotoGP, la 102e toutes catégories confondues. C'est aussi, et surtout, la troisième de la saison  pour ne pas dire la troisième en quatre Grands Prix. Elle le relance complètement au championnat, et répond en ce sens parfaitement au plan qu'il s'était fixé.

"J'avais dit que si je voulais avoir des chances au championnat, ce week-end je devais passer en mode attaque. C'est ce qu'on a fait, on a essayé de pousser, de mettre de l'intensité", souligne le pilote Ducati, à présent troisième du classement général.

"Et comme je l'ai dit aussi hier, je n'avais aucune limitation physique ici, alors j'ai pu piloter comme je le voulais. Je suis content, j'étais à l'aise pendant la course et je suis très content de la manière dont j'ai pu piloter."

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