Álex Márquez explique sa chute : "J'ai peut-être été trop confiant"

Álex Márquez était le principal rival de son frère au GP d'Allemagne. Deuxième sur la grille et du sprint, il occupait encore cette position en course principale… jusqu'à une erreur au dernier virage. Le pilote Gresini, qui portait les couleurs de l'équipe en 2003 ce dimanche, a glissé et sa course s'est arrêtée là.

Il attribue son erreur à un excès de confiance dans la portion du circuit où il était le plus à l'aise. "Sincèrement, j'ai fait une petite erreur en essayant de... J'étais assez rapide dans le quatrième secteur et j'ai peut-être été trop confiant à ce moment-là", a expliqué Álex Márquez. "J'ai fait cette petite erreur."

"Le niveau de grip était un peu plus faible aujourd'hui, c'était plus délicat. C'est juste ça. Je ne sais pas si le vent a eu un effet, mais c'était surtout de ma faute."

"J'ai peut-être trop forcé sur l'avant pour récupérer le temps que je perdais à d'autres endroits", a détaillé Márquez. "C'était juste ça. Une petite erreur, mais assez douloureuse."

Avant sa chute, Álex Márquez contrôlait l'écart derrière son aîné et espérait avoir sa chance en fin d'épreuve : "J'étais plus ou moins dans la même situation qu'hier. Il était assez relâché au début, puis il a petit à petit imprimé son rythme."

"J'ai laissé un petit écart, juste pour le pneu avant, pour qu'il ne surchauffe pas. Ce train me convenait très, très bien, j'essayais juste d'attendre et de préserver le pneu arrière."

Il me faut plus de rythme, un rythme de course, pour 'tolérer' cette vitesse.

Malgré cette fin de week-end décevante, Álex Márquez est plus qu'encouragé par son week-end. Moins de deux mois après sa très grosse chute au GP de Catalogne, et pour le troisième week-end après son retour, il a montré une bien meilleure forme. Il n'avait pas pu disputer l'intégralité du week-end à Brno, il l'a fait dans la douleur à Assen et il a franchi un cap au Sachsenring, tant dans ses performances que physiquement.

"Je suis déçu et assez triste de cette chute, mais vraiment satisfait du week-end dans son ensemble. Je sors d'une blessure et maintenant on dirait que j'ai la vitesse, mais il me faut encore de rythme, un rythme de course, pour 'tolérer' cette vitesse, tolérer ces performances, etc. Il me faut encore un peu de temps pour être à 100%."

Álex Márquez roulait sur une moto avec les couleurs de Gresini en 2003 ce dimanche. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Je suis vraiment content de tout le week-end", a-t-il souligné. "Je suis revenu et j'ai pu faire un week-end normal. Le dernier normal que j'avais fait était à Montmélo. C'était normal [au Sachsenring], j'ai fait toutes les séances, j'ai pris des risques, j'ai roulé à mon rythme dans toutes les séances, donc je suis vraiment content de ça. J'ai retrouvé la vitesse et maintenant j'ai un peu de temps pour pouvoir encaisser ce rythme, ou le tolérer."

Álex Márquez manque encore d'un certain naturel pour manier sa moto en courbe et il va maintenant profiter de la pause estivale pour parfaire sa condition physique et continuer à récupérer : "Je vais essayer. C'est mon objectif."

"Par exemple, dans les virages, je ne permets pas vraiment à la moto de tourner, je suis trop rigide sur la moto donc je mets trop de poids sur la moto et je pense que c'était l'une des causes de la chute. Mais petit à petit, je me rapproche de mes 100%. J'espère qu'après la pause estivale, à Silverstone ou plus tard, je serai à 100%."