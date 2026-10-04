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MotoGP GP du Japon

Jorge Martín désarmé face à Márquez : "Il était impossible de le battre"

Jorge Martín n'a rien pu faire face à Marc Márquez ce week-end, malgré une Aprilia bien plus compétitive à Motegi. L'Espagnol estime que son rival était tout simplement intouchable.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Mis à jour:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Jorge Martín estime qu'il lui était "impossible de battre" Marc Márquez pour la victoire au Grand Prix du Japon, même lors de ce qu'il considère comme "l'un de ses bons jours" en MotoGP.

Martín a longtemps fait jeu égal avec le champion du monde en titre dimanche, après les gros progrès réalisés par Aprilia à Motegi par rapport à l'an dernier. Le pilote de 28 ans a conserver les commandes dès le départ après avoir décroché la pole position.

Mais malgré l'absence de grosse erreur sous la pression, Martín n'a pas pu résister longtemps à la Ducati, Marc Márquez ayant pris l'avantage juste avant la mi-course, au virage 9. Après avoir perdu la tête, le champion 2024 a tenté de suivre son compatriote, mais il a progressivement décroché pour finalement terminer à 1"363 du vainqueur.

Pour Márquez, Motegi a marqué sa sixième victoire en Grand Prix en neuf week-ends, ainsi que son cinquième doublé, lui permettant de revenir à seulement deux points de Martín au championnat.

Le pilote officiel Aprilia a vu la performance de son rival au titre comme un signe inquiétant, reconnaissant qu'il n'aurait pas pu faire davantage pour le battre au Japon.

"Pendant tout le week-end, il avait quelque chose en plus par rapport à moi", a déclaré l'Espagnol à TNT Sports. "Avec Marc, on ne peut faire aucune erreur, que ce soit dans le pilotage ou dans la gestion de la course, donc il était plus fort."

"J'ai fait de mon mieux, j'ai essayé d'attaquer jusqu'à la fin. Le rythme était incroyablement rapide, mais oui, même si j'étais dans un de mes bons jours, il était impossible de le battre. Je suis content de ma performance. Ce n'est pas le résultat que je voulais, mais on avance."

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Martín a révélé qu'il avait dû gérer son rythme à un moment donné de la course afin de maîtriser sa consommation de carburant, ce qui a permis à Márquez de prendre l'avantage.

"Samedi, nous avons fait un gros pas en avant. Aujourd'hui, nous en avons fait un autre", a-t-il expliqué. "J'ai réussi à être assez constant à l'avant. J'ai eu quelques problèmes avec ma consommation de carburant, donc j'ai dû gérer un peu, et c'est à ce moment-là qu'il a pris l'avantage."

"J'ai fait de mon mieux. Même si j'ai essayé d'attaquer jusqu'à la fin, d'essayer peut-être de le pousser à la faute et de réduire l'écart, c'était vraiment, vraiment difficile."

Martín a néanmoins retenu le niveau de performance affiché par Aprilia sur un circuit où la marque avait jusque-là souffert, tout en prévenant qu'il serait "difficile de le battre" lors des dernières manches de la saison.

"Je pense que, sur un circuit où Aprilia avait l'habitude de souffrir, nous avons enfin obtenu notre premier podium, ainsi que le record du tour. Je me sens donc prêt pour la suite", a-t-il déclaré en conférence de presse d'après-course.

"Voyons ce qui se passera lors des prochaines courses. Je pense que ce sera vraiment difficile de le battre, mais je considère comme un privilège de me battre avec Marc à ce stade du championnat."

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