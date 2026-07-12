Marc Márquez, encore et toujours roi du Sachsenring !

Marc Márquez a eu beau modérer inlassablement les attentes le concernant pour ce Grand Prix taillé pour lui, il a bel et bien réussi à parachever son œuvre en remportant la course longue, après s'être imposé samedi dans le sprint.

Qualifié en pole position, le pilote Ducati s'est maintenu en tête au départ. C'est lui qui a plongé en leader dans le premier virage, suivi par son frère Álex qui partait du deuxième emplacement sur la grille au guidon d'une Ducati exceptionnellement aux couleurs 2003 de l'équipe Gresini.

Juste derrière le duo Márquez, les pilotes Trackhouse ont pris l'avantage sur Fabio Di Giannantonio, et ce même si Raúl Fernández a dû élargir dans le premier virage afin d'éviter Álex Márquez. Di Giannantonio, pour la première fois de l'année doté du nouveau package aéro de Ducati, s'est plutôt mal extrait de la grille et l'a payé sur ce début de course.

Depuis la deuxième ligne, Fabio Quartararo a d'abord résisté à Jorge Martín, avant de reculer de trois places avant la fin du premier tour, désormais neuvième derrière le pilote Aprilia, ainsi que Pecco Bagnaia et Pedro Acosta.

À l'avant, le rythme imprimé par Marc Márquez s'est établi en milieu de 1'21. Suffisant pour qu'il se maintienne aux commandes, mais sans se détacher de façon notable, comme cela a été le cas hier pendant le sprint. La différence, par rapport à hier, c'est que le duo Trackhouse s'est invité à la lutte pour le podium, et ce sans fléchir sur la durée.

Chutes pour Di Giannantonio et Álex Márquez

Di Giannantonio n'a en effet pas trouvé la manière de réintégrer le trio de tête. Et il était toujours cinquième quand il est tombé dans le troisième tour, dans le virage 10.

Celui que Márquez désignait vainqueur en début de week-end et qui avait l'opportunité de prendre les rênes du championnat aura connu une bien mauvaise journée, avec deux chutes (la première est survenue dans le warm-up) et donc ce score vierge qui vient pour la première fois plomber sa courbe de résultats.

Deuxième gros changement dans le neuvième tour, quand Álex Márquez est tombé dans le dernier virage du circuit. Une glissade à petite vitesse, dont l'Espagnol s'est relevé sans mal, mais qui marque la fin d'un excellent week-end, deux mois après son grave accident de Barcelone.

Logiquement, cet abandon a créé une cassure derrière le leader, qui disposait désormais de 1"4 de marge sur son plus proche poursuivant. Il s'agissait en l'occurrence de Raúl Fernández, car Ai Ogura avait pour sa part perdu une poignée de dixièmes. Le Japonais se trouvait à présent sous la menace d'Acosta, qui avait très vite affiché un rythme supérieur au duo Martín-Bagnaia l'accompagnant en début de course.

La seconde moitié de la course n'allait pas profondément modifier la hiérarchie. En revanche, elle imposait le maximum de résistance alors que ce petit circuit fait grimper le nombre de tours à 30, avec un effort maximal sur le flanc gauche des pneus.

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On a assisté à très peu de dépassements dans le sprint, et il en a été de même pour cette épreuve. Malgré tout, on peut toujours compter sur Ogura pour briller sur la durée, et ça n'a pas manqué : le Japonais a réussi à se détacher d'Acosta et à recoller à Fernández. Encore une fois très à l'aise avec ses gommes usées, il a finalement opéré le dépassement sur son coéquipier à cinq tours de l'arrivée et s'est échappé pour mettre à l'abri sa deuxième place.

Ai Ogura a beau avoir fini la course sur le même rythme que Marc Márquez, il n'avait malgré tout pas les ressources pour reprendre l'Espagnol, qui n'a rien lâché jusqu'au bout de ces 30 tours.

L'Espagnol a fêté par un bain de foule ce qui est sa dixième victoire sur cette piste, égalant le record historique de Giacomo Agostini, établi alors à Imatra. C'est aussi la dixième fois qu'il gagne à la fois le sprint et la course principale d'un même Grand Prix. Une chose est certaine, au-delà des statistiques : Marc Márquez est bel et bien revenu dans la course au titre !

Acosta meilleur des autres

Plus bas dans la hiérarchie, la lutte pour la cinquième place s'est intensifiée dans les derniers tours, Bagnaia cherchant par tous les moyens l'ouverture sur Martín. Une quête vaine pour le pilote Ducati, qui n'a pas démérité mais s'est heurté au leader du championnat, capable de répliquer à chacune de ses attaques.

Quartararo a terminé six secondes plus loin, avec une belle septième place qu'il doit à sa solidité aujourd'hui. Il devance Luca Marini et Enea Bastianini, tandis que Brad Binder prend une belle dixième place.

On notera encore la chute de Joan Mir, qui était 11e quand il s'est fait piéger au virage 13, à la fin du premier tiers de course. Chute également pour Cal Crutchlow sur la Honda LCR à huit tours de l'arrivée, alors qu'il se battait avec Toprak Razgatlioglu pour le dernier point.

Maverick Viñales a quant à lui abandonné en rentrant au stand à quatre tours de l'arrivée, alors qu'il était dernier et a connu un week-end extrêmement mouvementé, entre un gros manque de grip à l'avant de sa machine et des échanges polémiques avec KTM par médias interposés.

Voici à présent venu le temps des vacances pour les pilotes et équipes MotoGP : la reprise se fera le deuxième week-end d'août, à Silverstone. Au programme de la seconde partie du championnat, le même nombre de Grands Prix que ceux disputés jusqu'ici !