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Marc Márquez, encore et toujours roi du Sachsenring !

Alors qu'Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio sont tombés, Marc Márquez s'est montré impérial pendant le GP d'Allemagne, qu'il a remporté sans subir la moindre contestation.

Léna Buffa
Mis à jour:
Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

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Autocollant Luigi Dall'Igna

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

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Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

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Gresini Racing Ducati

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Les supporters se sont rassemblés au bord de la piste

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Marc Marquez, Ducati Team

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Départ de la course

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Départ de la course

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Marc Marquez, Ducati Team

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Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

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Raúl Fernández, Trackhouse Racing

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Jack Miller, Pramac Racing

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Jack Miller, Pramac Racing

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

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Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing

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Cal Crutchlow, LCR Honda

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Diogo Moreira, équipe LCR Honda

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Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

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Marc Marquez, Ducati Team

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Luca Marini, Honda HRC

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Jack Miller, Pramac Racing

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Marc Marquez, Ducati Team

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Marc Marquez, Ducati Team

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Raúl Fernández, Trackhouse Racing

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Ai Ogura, Trackhouse Racing

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Marc Marquez, Ducati Team

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Marc Marquez, Ducati Team

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Marc Marquez, Ducati Team

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Ai Ogura, Trackhouse Racing, Marc Marquez, Ducati Team, Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
45

Marc Márquez a eu beau modérer inlassablement les attentes le concernant pour ce Grand Prix taillé pour lui, il a bel et bien réussi à parachever son œuvre en remportant la course longue, après s'être imposé samedi dans le sprint.

Qualifié en pole position, le pilote Ducati s'est maintenu en tête au départ. C'est lui qui a plongé en leader dans le premier virage, suivi par son frère Álex qui partait du deuxième emplacement sur la grille au guidon d'une Ducati exceptionnellement aux couleurs 2003 de l'équipe Gresini.

 

Juste derrière le duo Márquez, les pilotes Trackhouse ont pris l'avantage sur Fabio Di Giannantonio, et ce même si Raúl Fernández a dû élargir dans le premier virage afin d'éviter Álex Márquez. Di Giannantonio, pour la première fois de l'année doté du nouveau package aéro de Ducati, s'est plutôt mal extrait de la grille et l'a payé sur ce début de course.

Depuis la deuxième ligne, Fabio Quartararo a d'abord résisté à Jorge Martín, avant de reculer de trois places avant la fin du premier tour, désormais neuvième derrière le pilote Aprilia, ainsi que Pecco Bagnaia et Pedro Acosta.

À l'avant, le rythme imprimé par Marc Márquez s'est établi en milieu de 1'21. Suffisant pour qu'il se maintienne aux commandes, mais sans se détacher de façon notable, comme cela a été le cas hier pendant le sprint. La différence, par rapport à hier, c'est que le duo Trackhouse s'est invité à la lutte pour le podium, et ce sans fléchir sur la durée.

Chutes pour Di Giannantonio et Álex Márquez

Di Giannantonio n'a en effet pas trouvé la manière de réintégrer le trio de tête. Et il était toujours cinquième quand il est tombé dans le troisième tour, dans le virage 10.

Celui que Márquez désignait vainqueur en début de week-end et qui avait l'opportunité de prendre les rênes du championnat aura connu une bien mauvaise journée, avec deux chutes (la première est survenue dans le warm-up) et donc ce score vierge qui vient pour la première fois plomber sa courbe de résultats.

 

Deuxième gros changement dans le neuvième tour, quand Álex Márquez est tombé dans le dernier virage du circuit. Une glissade à petite vitesse, dont l'Espagnol s'est relevé sans mal, mais qui marque la fin d'un excellent week-end, deux mois après son grave accident de Barcelone.

 

Logiquement, cet abandon a créé une cassure derrière le leader, qui disposait désormais de 1"4 de marge sur son plus proche poursuivant. Il s'agissait en l'occurrence de Raúl Fernández, car Ai Ogura avait pour sa part perdu une poignée de dixièmes. Le Japonais se trouvait à présent sous la menace d'Acosta, qui avait très vite affiché un rythme supérieur au duo Martín-Bagnaia l'accompagnant en début de course.

La seconde moitié de la course n'allait pas profondément modifier la hiérarchie. En revanche, elle imposait le maximum de résistance alors que ce petit circuit fait grimper le nombre de tours à 30, avec un effort maximal sur le flanc gauche des pneus.

Lire aussi :

On a assisté à très peu de dépassements dans le sprint, et il en a été de même pour cette épreuve. Malgré tout, on peut toujours compter sur Ogura pour briller sur la durée, et ça n'a pas manqué : le Japonais a réussi à se détacher d'Acosta et à recoller à Fernández. Encore une fois très à l'aise avec ses gommes usées, il a finalement opéré le dépassement sur son coéquipier à cinq tours de l'arrivée et s'est échappé pour mettre à l'abri sa deuxième place.

 

Ai Ogura a beau avoir fini la course sur le même rythme que Marc Márquez, il n'avait malgré tout pas les ressources pour reprendre l'Espagnol, qui n'a rien lâché jusqu'au bout de ces 30 tours.

L'Espagnol a fêté par un bain de foule ce qui est sa dixième victoire sur cette piste, égalant le record historique de Giacomo Agostini, établi alors à Imatra. C'est aussi la dixième fois qu'il gagne à la fois le sprint et la course principale d'un même Grand Prix. Une chose est certaine, au-delà des statistiques : Marc Márquez est bel et bien revenu dans la course au titre !

 

Acosta meilleur des autres

Plus bas dans la hiérarchie, la lutte pour la cinquième place s'est intensifiée dans les derniers tours, Bagnaia cherchant par tous les moyens l'ouverture sur Martín. Une quête vaine pour le pilote Ducati, qui n'a pas démérité mais s'est heurté au leader du championnat, capable de répliquer à chacune de ses attaques.

Quartararo a terminé six secondes plus loin, avec une belle septième place qu'il doit à sa solidité aujourd'hui. Il devance Luca Marini et Enea Bastianini, tandis que Brad Binder prend une belle dixième place.

On notera encore la chute de Joan Mir, qui était 11e quand il s'est fait piéger au virage 13, à la fin du premier tiers de course. Chute également pour Cal Crutchlow sur la Honda LCR à huit tours de l'arrivée, alors qu'il se battait avec Toprak Razgatlioglu pour le dernier point.

Maverick Viñales a quant à lui abandonné en rentrant au stand à quatre tours de l'arrivée, alors qu'il était dernier et a connu un week-end extrêmement mouvementé, entre un gros manque de grip à l'avant de sa machine et des échanges polémiques avec KTM par médias interposés.

Voici à présent venu le temps des vacances pour les pilotes et équipes MotoGP : la reprise se fera le deuxième week-end d'août, à Silverstone. Au programme de la seconde partie du championnat, le même nombre de Grands Prix que ceux disputés jusqu'ici !

GP d'Allemagne MotoGP

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 30

40'53.148

       25
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 30

+1.996

40'55.144

 1.996     20
3 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 30

+5.104

40'58.252

 3.108     16
4 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 30

+7.684

41'00.832

 2.580     13
5 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 30

+11.372

41'04.520

 3.688     11
6 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 30

+11.495

41'04.643

 0.123     10
7 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 30

+17.560

41'10.708

 6.065     9
8 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 30

+18.683

41'11.831

 1.123     8
9 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 30

+19.140

41'12.288

 0.457     7
10 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 30

+22.137

41'15.285

 2.997     6
11 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 30

+22.280

41'15.428

 0.143     5
12 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 30

+26.154

41'19.302

 3.874     4
13 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 30

+30.910

41'24.058

 4.756     3
14 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 30

+31.511

41'24.659

 0.601     2
15 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 30

+38.122

41'31.270

 6.611     1
dnf Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 26

+4 Tours

36'11.126

 4 Tours   Abandon  
dnf United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 21

+9 Tours

29'17.992

 5 Tours   Accident  
dnf Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 8

+22 Tours

12'03.912

 13 Tours   Accident  
dnf Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 6

+24 Tours

9'26.975

 2 Tours   Accident  
dnf Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 3

+27 Tours

4'57.658

 3 Tours   Accident  
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