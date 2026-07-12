Pourquoi les pilotes ont eu tant de mal à doubler pendant le sprint au Sachsenring

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Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
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Le sprint du Sachsenring a été marqué par un nombre très faible de dépassements. Après les manœuvres du premier tour, quand les pilotes étaient encore regroupés, le seul dépassement pour les positions dans les points a été celui de Pedro Acosta sur Fabio Quartararo.

"C'est quand même compliqué pour dépasser ici", a commenté le Français. "Le circuit est vraiment, vraiment serré, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour faire des dépassements."

Acosta a doublé Quartararo au dernier virage, ce qu'il n'avait pas véritablement prévu. "Normalement, je ne prépare pas trop mes dépassements : je sens que si j'ai la vitesse, j'y vais", a déclaré le pilote KTM. "Avec Fabio par exemple, j'ai fait une erreur au dernier virage, alors que j'avais en tête de le doubler au premier virage. J'ai dû attendre tout le tour pour mieux préparer le dépassement au premier virage."

"Mais j'étais plus confiant pour le faire au dernier virage et c'est là que j'ai tenté. C'est plus difficile si on est vraiment, vraiment proche."

Cette perte temporaire du contact avec Quartararo a peut-être aidé Acosta, puisque son pneu surchauffait un peu moins. Cette montée en température de la gomme a contribué à ne plus voir aucun dépassement dans les positions pour les points puisque comme Acosta l'a décrit, rester au contact d'un rival pendant un long moment entraîne une surchauffe qui nuit au comportement des pneus.

"À la fin, j'étais plutôt à la limite avec le pneu arrière, et encore plus avec l'avant", a expliqué Álex Márquez. "Il glissait beaucoup. C'est pour ça que c'est dur d'attaquer celui qui est devant parce qu'à chaque tour que l'on passe [dans le sillage], à chaque virage, la température monte."

Les trois leaders sont restés les uns derrière les autres lors du sprint au Sachsenring.

Les trois leaders sont restés les uns derrière les autres lors du sprint au Sachsenring.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

À l'avant, les pilotes sont restés les uns derrière les autres, avec Marc Márquez devant Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio. Ce dernier n'a rien pu tenter. "On sait que sur cette piste, c'est vraiment, vraiment difficile de doubler", a expliqué Di Giannantonio, qui a fait son seul dépassement dans le premier tour, sur Ai Ogura.

"Quand on est juste derrière un autre pilote, le pneu avant prend de la température, et vu que tous les virages sont avec de l'angle, c'est très dur de maintenir le rythme puis d'essayer de doubler. On peut le faire mais c'est assez risqué. J'ai dû faire la manœuvre sur Ogura au début, pour essayer de me positionner."

La nature du tracé, avec ces longs virages rapides, contribue à faire chauffer le pneu, selon Di Giannantonio : "On a quelques pistes comme ça. Même la Hongrie était un peu comme ça, c'était très dur de doubler. Ça dépend de la température. Je pense que ça serait un peu différent avec des températures beaucoup plus faibles. On ne sait jamais donc il faut faire au mieux avec ce qu'on a."

Aucun moyen de contourner le problème

Derrière Álex Márquez, Fabio Di Giannantonio a tenté de se décaler dans les virages et de laisser l'écart grandir pour préserver son pneu avant, mais cela n'a pas suffi : "J'ai […] tenté de laisser un petit écart en milieu de course, pour préserver le pneu avant, mais ça n'a pas suffi pour la fin. C'était juste trop risqué de doubler Álex."

"On peut prendre des trajectoires alternatives pour essayer de préserver le pneu arrière, mais quoi qu'on fasse pour le protéger, ça détruit un peu le pneu avant", a-t-il expliqué. "Quand on est à trois ou quatre dixièmes d'un pilote, juste derrière lui, en prenant de l'angle, c'est très dur de préserver [les pneus]. Quand on est assez proche, on a juste l'avant qui bouge beaucoup."

Álex Márquez a facilement contenu Fabio Di Giannnantonio.

Álex Márquez a facilement contenu Fabio Di Giannnantonio.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Les pilotes étaient ainsi prisonniers du rythme imprimé par Marc Márquez. "Je pense que j'avais la vitesse pour aller plus vite, et il est totalement vrai aussi que Marc n'attaquait pas à 100%", a précisé Di Giannantonio. "Je pense qu'il en avait plus en termes de rythme, mais il contrôlait, ce qui est normal."

"Moi, j'essayais de rester avec eux mais quand on est derrière, c'est vraiment un cauchemar, pour ne serait-ce que maintenir le rythme. Même en étant plus rapide, on ne peut pas maintenir le rythme, donc il faut laisser un peu d'espace."

"C'était un peu bizarre d'avoir une course comme ça mais c'est comme ça, il faut s'adapter et il faudra essayer de faire mieux pour attaquer [en course principale]", a-t-il résumé.

Dans cette course de 30 tours, il faudra préserver le pneu arrière pour être performant jusqu'au bout et Di Giannantonio pense que cela sera "plus faisable" pour les pilotes Aprilia que pour les représentants de Ducati, qui vont pourtant monopoliser la première ligne. Malgré la difficulté des dépassements, il prédit donc une course disputée, puisqu'il pourrait y avoir de plus grosses variations dans les performances en fin d'épreuve.

"Je pense qu'il y aura un gros groupe […]. D'abord, c'est vraiment dommage que Bezz se soit blessé, c'est dommage qu'il ne soit pas là en piste, en tant que pilote et aussi en tant qu'ami. Mais les trois autres Aprilia sont assez bonnes avec le medium, donc je suis certain que Martín va bien revenir, et aussi que Ai et Raúl seront dans le jeu. Attendez-vous à une grosse bagarre !"

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