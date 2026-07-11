Deux mois après son accident, Álex Márquez retrouve le podium

Revoici Álex Márquez ! Deux mois après son accident de Barcelone, le vice-champion du monde en titre retrouve ce week-end les avant-postes. On l'a vu en tête d'une séance d'essais libres, puis qualifié en première ligne. Et cet après-midi, l'Espagnol a décroché sa première récompense en course sprint depuis la victoire qu'il avait obtenue précisément en Catalogne à la veille de sa lourde chute.

Si sa cinquième place dans le GP des Pays-Bas, il y a deux semaines, paraissait assez inespérée mais en partie due aux événements qui ont émaillé la course, ses résultats du jour doivent tout à sa performance personnelle. Álex Márquez a beau expliquer s'être contenu en ne tentant pas le tout pour le tout alors qu'il a passé l'intégralité de ce sprint dans le sillage de son frère, il a malgré tout affiché une vitesse solide pour finalement rallier l'arrivée à seulement trois dixièmes du vainqueur.

Invité à exprimer son ressenti cet après-midi, lors de son point presse avec les médias internationaux ainsi qu'avec le site officiel du MotoGP, Álex Márquez a relaté la construction intelligente de sa course et dit aussi sa joie de retrouver un tel niveau.

Félicitations pour ton retour sur le podium dans cette courses sprint ! Cela doit être un moment fort en émotions : quelle valeur accordes-tu à ce podium ?

Je suis satisfait de ce podium. C'était très important pour moi de revenir et de me voir réaliser cette performance et afficher cette vitesse après ma blessure à Barcelone, qui a été un moment difficile dans ma carrière. C'était très important de franchir les étapes très lentement pour faire mon retour, comme on l'a fait à Brno, Assen et en franchissant un cap de plus ici. J'en suis très heureux.

C'était très important pour moi de revenir et de me voir réaliser cette performance et afficher cette vitesse après ma blessure à Barcelone.

Demain, je vais essayer de franchir une étape de plus, mais j'ai déjà très bien piloté aujourd'hui. En n'étant pas à 100%, il y a encore des virages dans lesquels je suis trop rigide, sans avoir toute la confiance nécessaire pour forcer sur la moto et la faire tourner comme il faut le faire avec une MotoGP. Je pense malgré tout que ça a été une course très intelligente. À la fin, j'ai pu défendre ma deuxième place parce que j'ai très bien géré mes pneus.

Terminer deuxième à trois dixièmes de Marc Márquez au Sachsenring, est-ce que cela a la saveur d'une victoire ?

Je m'attendais à gagner une place au départ par rapport à Marc, pour ensuite pousser très fort. Mais avec les nouvelles règles qu'on a maintenant, avec plus d'espace entre chaque pilote et entre les lignes, c'est beaucoup plus difficile de gagner des places si personne ne fait d'erreur d'embrayage au départ.

Ensuite, j'ai essayé de trouver l'ouverture, mais Marc est tellement fort dans les deux derniers virages à gauche ! Il n'arrive pas à faire la différence dans le virage 11, qui tourne à droite, mais ensuite il est incroyable. Il y a un autre point de dépassement au virage 1, mais le problème c'est qu'il passe les virages 12 et 13 tellement vite qu'on arrive au virage 1 en étant un peu trop loin. J'ai quand même essayé, et j'ai essayé de percer quelques-uns de ses secrets pour cette piste.

Un nouveau doublé des frères Márquez, mais avec cette fois une saveur particulière. Photo de : Ronny Hartmann / AFP via Getty Images

Même si j'ai eu quelques ouvertures pour l'attaquer, je ne me sentais pas de risquer une erreur. Je n'ai pas encore totalement confiance en moi pour tenter un dépassement agressif. J'ai préféré rester là, apprendre des choses pour ce circuit en observant Marc de derrière – j'ai vu plusieurs choses.

Quand j'ai vu qu'il gérait ses pneus avant et arrière à partir du septième ou huitième tour, je me suis dit 'OK, s'il fait ça, c'est qu'il doit y avoir une raison, alors je vais moi aussi essayer de gérer un peu'. Et ça a été la clé pour défendre ma deuxième place à la fin.

Di Giannantonio poussait fort à la fin ! Es-tu content d'avoir obtenu cette première victoire sur ton futur coéquipier ?

Haha, non, ça ne compte pas ! Il joue le titre, et moi je ne me bats pour rien. Je me concentre juste pour moi, j'essaye de récupérer physiquement et c'est un step très important pour moi.

Est-ce que le plus gros challenge pour demain sera physique ?

On verra. Aujourd'hui, j'ai géré mes pneus, mais aussi ma condition physique. Par contre, demain il y aura le double de tours. Trente tours, ça va être assez long et ce sera très important de bien gérer le pneu arrière medium. Mais l'avant aussi : on n'en parle pas souvent, mais ici l'avant a un drop lui aussi.

Donc on verra comment ça va se passer. En tout cas, les sensations sont là alors on va essayer de faire une course intelligente, de ne pas perdre de temps, et après j'essaierai d'attaquer si j'en ai la possibilité.

Avec Marc, c'est l'inverse : plus il y a de tours, et moins il vous laisse d'opportunités.

Demain, il y aura le double de tours : ça veut dire qu'il sera possible d'obtenir un résultat inversé entre Marc et toi ?

Je pense qu'avec Marc, c'est l'inverse : plus il y a de tours, et moins il vous laisse d'opportunités. Avec le pneu arrière medium et plus de tours, il est capable – et particulièrement sur cette piste – de faire de plus en plus la différence sur les autres. Donc ça va être dur.

Et, pour être honnête, je pense aussi que Diggia et Marc seront meilleurs que moi avec le pneu medium dans la longue course. Mais je vais essayer de survivre, de gérer les pneus et d'arriver à la fin avec assez de gomme pour au moins tenter de me battre pour le podium.