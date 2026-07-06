Álex Márquez chez KTM, c'est désormais confirmé !

Les volets du "Qui Est-Ce ?" du MotoGP tombent les uns après les autres. Après les annonces de Ducati, Aprilia, Yamaha ou encore Gresini, c'est au tour de KTM de se lancer dans les officialisations de transferts connus depuis plusieurs semaines. Le départ de Pedro Acosta était acté, puisque Ducati a annoncé son recrutement, mais le constructeur autrichien n'avait annoncé aucun pilote pour le moment. Le premier à être confirmé est Álex Márquez.

La durée de l'accord n'a pas été précisée, si ce n'est que KTM indique qu'il porte sur plusieurs saisons. "Nous sommes extrêmement fiers et heureux d'avoir recruté un talent exceptionnel comme Álex Márquez, le vice-champion du monde 2025, pour notre projet", se félicite Pit Beirer, directeur de KTM Motorsports.

"Álex apporte non seulement des compétentes incroyables et son intelligence de course, mais aussi sa détermination et sa mentalité de vainqueur qui collent parfaitement à notre ADN. Ensemble, nous avons un objectif clair : porter la KTM RC16 au niveau supérieur et nous battre au tout premier plan en MotoGP."

À bientôt 30 ans, Álex Márquez va retrouver une place dans une équipe officielle, au terme de quatre saisons chez Gresini. L'Espagnol a déjà tenu un rôle similaire, brièvement, lorsqu'il a été promu en MotoGP au pied levé à la suite du départ anticipé de Jorge Lorenzo, ayant libéré une place chez Repsol Honda pour 2020.

Le cadet des frères Márquez venait alors de décrocher son deuxième titre dans les petites catégories, et il allait plonger dans le grand bain dans le contexte mouvementé du Covid, de la blessure de Marc et des performances progressivement en baisse de la Honda.

Álex Márquez avec ses nouveaux patrons, Pit Beirer, Aki Ajo et Jens Hainbach Photo de: KTM

Rapidement transféré chez LCR, Álex Márquez a fini par aller chercher fortune ailleurs et s'est alors relancé de la plus belle des manières chez Gresini en 2023, anticipant le changement que ferait plus tard son frère. Au guidon de la Ducati préparée par l'équipe italienne, il a repris confiance et retrouvé des performances de premier plan, jusqu'à remporter ses premières victoires la saison dernière et même rivaliser un temps avec Marc Márquez pour le titre.



Aujourd'hui vice-champion du monde en titre et doté d'une Ducati d'usine en récompense de ses performances, Álex Márquez saisit sa chance pour retrouver un poste au sein de l'équipe officielle d'un constructeur. Ce sera pour lui aussi l'occasion de se relancer, après une saison 2026 que l'on sait d'ores et déjà marquée par sa blessure de Barcelone et bien plus compliquée que la précédente.

KTM n'a pour le moment confirmé que le recrutement d'Álex Márquez, mais on connaît déjà l'identité de son coéquipier, Fabio Di Giannantonio. En début de journée, VR46 a annoncé le départ de l'Italien en fin de saison, en publiant une vidéo émouvante. Márquez retrouvera ainsi le pilote avec qui il a fait équipe chez Gresini en 2023.

Ces annonces vont aussi pousser Brad Binder vers la sortie. L'avenir du Sud-Africain est actuellement incertain puisque chez Tech3, qui va rester l'équipe satellite de KTM, les derniers tendances sont en faveur de Luca Marini et Senna Agius.

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