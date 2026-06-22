Le holeshot device avant interdit avec effet immédiat !

Les instances du MotoGP n'ont pas traîné : elles ont acté plusieurs changements, dont un prenant effet immédiatement, en réaction aux accidents survenus ces dernières semaines et notamment celui de Johann Zarco au départ du Grands Prix de Catalogne.

Plusieurs nouvelles mesures ont été officialisées ce lundi à la suite de la dernière réunion de la Commission Grand Prix, composée de responsables de la Fédération internationale de motocyclisme, de l'IRTA, de la MSMA et de MotoGP SEG, en présence également du président de la FIM et des responsables techniques du championnat.

Fin du holeshot device avant dès Assen

Nous anticipions il y a deux semaines que les heures du holeshot device étaient comptées, et son sort a finalement été scellé encore plus tôt que prévu. Le variateur de hauteur monté à l'avant des MotoGP et qui restait jusqu'à présent autorisé au départ des courses va disparaître sans attendre, dès le GP des Pays-Bas au programme cette semaine.

La Commission Grand Prix a entériné ce changement, après consultation avec les équipes MotoGP et à la suite des essais de départ réalisés vendredi à Brno par les pilotes.

Plusieurs d'entre eux avaient pourtant publiquement émis des doutes, à l'image de Pedro Acosta qui appelait à supprimer les deux systèmes, avant et arrière, afin de ne pas créer un déséquilibre dangereux sur les puissantes MotoGP. D'autres attendaient d'affiner leur point de vue lors des prochaines simulations censées avoir lieu, mais n'en auront donc pas l'opportunité.

Ce changement fait suite à plusieurs discussions ayant eu lieu ces derniers mois, et ce alors que le holeshot device sera intégralement banni à partir de la saison prochaine, à l'avant comme à l'arrière des machines. Début mai, il avait été envisagé de l'interdire à l'avant dans les phases de départ de cette saison, mais pour certains circuits uniquement (Le Mans, Silverstone et Phillip Island), avant que l'accident de Johann Zarco à Barcelone n'accélère les choses.

Plus de place entre les motos sur la grille

Le second changement validé s'inscrit dans une même volonté d'augmenter la sécurité des départs et concerne la distance séparant les motos sur la grille. Pour toutes les catégories, et pas uniquement le MotoGP, l'espace entre chaque ligne de la grille va passer de 9 à 12 mètres. Cette modification ne sera pas d'actualité à Assen mais prendra effet à partir du GP d'Allemagne, prévu du 10 au 12 juillet au Sachsenring.

Pas plus de six motos par constructeur à partir de 2028

Enfin, la Commission Grand Prix a également acté qu'à partir de la saison 2028, chaque constructeur participant au championnat serait limité à six motos maximum, toutes équipes confondues.

C'est déjà le cas actuellement dans les faits, néanmoins le règlement n'intégrait pas cette limite et jusqu'à très récemment Ducati comptait huit motos sur la grille. Dans deux ans, il ne sera donc plus possible de fournir plus de deux équipes satellites en plus d'une équipe d'usine de deux pilotes chacune.

Cette mesure, est-il précisé, sera mise en place à la condition que le championnat compte au moins cinq constructeurs engagés, comme c'est le cas actuellement.