McLaren cherche encore la solution au problème moteur de Norris

McLaren a apporté plusieurs changements à des éléments périphériques de l'unité de puissance Mercedes de Lando Norris afin de tenter de mettre fin à un problème récurrent affectant son système de carburant.

L'équipe britannique avait été nettement en retrait de Mercedes, qui utilise la même unité de puissance, dans les longues lignes droites de Bakou il y a deux semaines. Si une partie de son déficit s'expliquait par les faiblesses intrinsèques de la monoplace et par la manière dont l'équipe exploitait le moteur Mercedes, la voiture de Norris souffrait particulièrement en matière de vitesse de pointe en qualifications, avec ce que McLaren avait identifié comme un problème d'injection de carburant.

Le problème est réapparu par intermittence en course, affectant également la voiture d'Oscar Piastri dans une moindre mesure, avant de de nouveau pénaliser l'équipe lors du Grand Prix de Bahreïn disputé en Malaisie le week-end dernier.

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McLaren aurait désormais décidé de modifier plusieurs composants auxiliaires liés à l'unité de puissance, notamment le système de carburant, qui relève de la responsabilité de l'équipe et non de Mercedes. Ces changements doivent être évalués dès les Essais Libres 1 à Singapour, avec l'objectif de résoudre définitivement le problème.

"J'espère [que le problème est réglé]. Nous devons d'abord prendre la piste et voir à quel point c'est mieux", a déclaré Norris jeudi. "Ces deux derniers week-ends ont été frustrants, car nous avons essayé de comprendre quel était le problème et pourquoi nous manquions constamment de vitesse et de performance en ligne droite."

"Et surtout dans le contexte de la bataille dans laquelle nous sommes engagés, cela nous a coûté deux ou trois positions lors des deux dernières séances de qualifications. Cela m'a donc coûté pas mal."

Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Aston Martin) et Lewis Hamilton (Ferrari). Photo de: Srinivasa Krishnan

Singapour est l'un des circuits les moins sensibles à la puissance du calendrier F1, mais alors qu'une lutte très serrée entre les quatre meilleures équipes est attendue, McLaren ne peut se permettre de laisser la moindre performance en chemin. Les EL1 constitueront donc une première occasion de vérifier si les problèmes liés au système de carburant appartiennent désormais au passé.

"Il est évident que c'est aussi un circuit où les lignes droites sont moins importantes et moins pénalisantes que lors des derniers week-ends", a expliqué le champion du monde en titre. "Mais quoi qu'il en soit, on veut toujours être aussi rapide qu'on devrait pouvoir l'être dans les lignes droites. C'est toujours frustrant lorsque l'on ressort mieux des virages et qu'on se retrouve finalement à aller moins vite."

"En même temps, il y a évidemment des choses que je peux améliorer de mon côté. Mais je suis convaincu que l'équipe a fait du bon travail. Elle a consacré beaucoup de temps à essayer de comprendre le problème et j'espère que ce sera mieux ce week-end. Mais honnêtement, je dois d'abord prendre la piste pour le vérifier."

Plus généralement, Singapour constituera également un test important pour McLaren afin de déterminer si son manque de performance surprenant en Malaisie était un cas isolé.

Le tracé de Sepang était pourtant censé convenir aux points forts de la MCL40, mais McLaren n'y a finalement été que la quatrième équipe la plus rapide, ce qui pourrait notamment s'expliquer par l'interaction entre l'aérodynamique de la monoplace et une piste particulièrement bosselée.

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