Russell revient à l'ancienne spécification de la Mercedes à Singapour

Mercedes avait introduit un nouveau fond plat et un nouveau package aérodynamique lors du Grand Prix de Bahreïn disputé en Malaisie la semaine dernière, avec notamment des modifications apportées aux déflecteurs situés derrière les roues avant ainsi qu'une surface supérieure des pontons présentant une rampe.

L'équipe a expliqué que, malgré un niveau d'appui plus important pour les deux pilotes dans les virages rapides, les conditions particulières rencontrées lors de la course de la semaine dernière avaient rendu difficile l'analyse complète du comportement de ces évolutions. La W17 semblait notamment avoir du mal avec les bosses du tracé tout au long du week-end, contraignant les pilotes à remettre les gaz en milieu de virage pour stabiliser l'arrière.

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Afin de mieux comprendre le comportement du package de Sepang, Mercedes va donc séparer les deux configurations. Russell a estimé que cette décision était "une évidence", d'autant qu'il écopera également d'une pénalité sur la grille à Singapour après le remplacement de certains éléments de son unité de puissance, ce qui devrait le contraindre à s'élancer depuis les dernières places.

"En fait, c'est moi qui avais lancé la discussion avant la course de dimanche", a révélé Russell à Singapour. "Quand la casse est survenue, c'était en quelque sorte une évidence, parce qu'avant la course, nous étions partagés à 50-50 sur la question. J'étais plutôt favorable à l'idée de revenir en arrière, et c'était déjà le cas avant la course. Maintenant, c'est une évidence."

"Rien ne nous indique que l'évolution ne fonctionnait pas, et nous savons que la voiture que nous avions à Bakou était la même qu'à Budapest et à Zandvoort. À Bakou, nous étions en pole avec huit dixièmes d'avance, alors qu'à Budapest, nous étions à quatre dixièmes du meilleur temps.

"Ces fluctuations, même avec une voiture identique et des concurrents qui n'ont pas changé non plus, sont énormes. On peut avoir un écart d'une seconde, en plus ou en moins. Nous sommes donc assez convaincus que c'était spécifique à la Malaisie.

"Quand on regarde aussi le rythme de Red Bull, ils ont clairement été bien plus performants que ce qu'ils avaient montré cette saison, et davantage que toutes les autres équipes. Si on compare notre rythme à celui de McLaren et Ferrari, ce n'était pas très différent, nous n'étions pas complètement à côté de la plaque."

"Cette pénalité moteur ce week-end nous donne une bonne occasion de revenir en arrière. C'est la voiture avec laquelle j'ai gagné à Bakou."

Kimi Antonelli et George Russell (Mercedes) Photo de: Srinivasa Krishnan

Antonelli a de son côté confirmé qu'il conserverait le nouveau package tout au long du week-end et qu'il ne reviendrait pas à l'ancienne spécification, même si les séances du sprint montrent que les anciennes pièces offrent un niveau de performance similaire.

Le leader du championnat est convaincu que les nouvelles pièces apporteront un gain de performance et que Sepang constituait finalement une exception.

"Les chiffres nous ont raconté une histoire différente à Sepang, mais je pense que c'était un peu une exception parce que l'asphalte était vraiment très bosselé. À certains endroits, il manquait même de l'asphalte", a-t-il déclaré.

"Il faisait aussi extrêmement chaud : par moments, la température de la piste dépassait les 60°C. Je pense donc que c'était un peu une exception et je suis convaincu que ce week-end sera davantage représentatif."

"Il fera plus frais, et l'état de l'asphalte est bien meilleur. Je pense que ce sera un très bon test car, à Sepang, nous avons énormément souffert dans les virages lents, et ici, nous en avons beaucoup. Nous verrons ce que cela va donner."

"Nous aurons deux voitures différentes avec deux packages différents. Ce sera donc intéressant de voir comment nous pourrons faire une comparaison directe de ce point de vue."

"Je pense qu'il y a réellement un gain [avec le nouveau package], c'est simplement que nous ne l'avons pas vraiment vu à Sepang. C'est pour cela que ce week-end était une exception. J'espère que ce week-end, nous pourrons mieux le comprendre, placer la voiture dans une meilleure fenêtre de fonctionnement et être capables d'en exploiter tout le potentiel."