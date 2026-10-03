Mercedes loin du compte avec sa F1 évoluée : "Il se passe autre chose"

Mercedes a apporté un important package de mises à jour à Sepang pour le Grand Prix de Bahreïn 2026, et les Flèches d'Argent étaient donc censées afficher un niveau de performance élevé. Kimi Antonelli a laissé entrevoir un potentiel intéressant après avoir terminé la troisième séance d'essais libres en tête, mais les qualifications se sont avérées difficiles. Toto Wolff estime qu'il y a "autre chose" qui entrave le rythme de son équipe.

L'Italien leader du championnat s'est qualifié en quatrième position, tandis que George Russell a signé une décevante huitième place (les deux pilotes gagneront une place après l'application de la pénalité d'Isack Hadjar). Après une saison globalement dominée par Mercedes, cette situation surprend le directeur de l'écurie.

"C'est très difficile à comprendre", a-t-il déclaré à Sky Sports. "Nous avons été un peu pris au dépourvu vendredi face à un comportement de la voiture que nous n'avions pas observé de toute l'année. Mais on peut dire que c'est très difficile car le revêtement est très différent de celui de tous les autres circuits."

"Ça s'annonçait vraiment bien ce matin. Vous savez, il semble qu'avec Kimi, au moins, nous ayons franchi une nouvelle étape dans notre compréhension. Les qualifications nous ont un peu ramenés à ce que nous avions vu auparavant, sauf qu'il n'y avait tout simplement pas de performance."

Lorsqu'on lui a demandé de préciser à quel comportement de la voiture il faisait référence, il a ajouté : "On dirait que nous avons beaucoup de traînée, car c'est la première fois que nous perdons autant de temps dans les lignes droites, notamment face à Max [Verstappen]. Et puis dans les virages lents, au virage 2, nous ne parvenons pas à faire tourner la voiture. Il y a tout simplement trop de sous-virage. Dans l'ensemble, ce sont des problèmes que nous n'avons pas rencontrés de toute l'année."

Quoi qu'il en soit, on s'attendait à gagner trois dixièmes [par tour], et il semble plutôt qu'on en perde trois, quatre ou cinq.

Les Mercedes se sont montrées très véloces cette saison, en particulier sur les circuits où la puissance est reine, la W17 disposant d'un moteur puissant et d'une impressionnante performance en ligne droite. C'est pourquoi les regards se tournent vers les évolutions apportées.

"Il se passe autre chose. Et nous devons le comprendre. Nous sommes actuellement en train d'analyser les données et de réfléchir ensemble, car nous restons convaincus que ces évolutions fonctionnent. Nous devons simplement comprendre pourquoi ce n'est pas le cas ici."

La surface abrasive de la piste et la chaleur pourraient également être des facteurs aggravants, mais c'est l'ampleur de ce manque de rythme qui inquiète l'Autrichien. "C'est très différent, mais quoi qu'il en soit, on s'attendait à gagner trois dixièmes [par tour], et il semble plutôt qu'on en perde trois, quatre ou cinq. [...] C'est dur, mais je pense que nous trouverons la solution."

La dégradation des pneus étant un autre point faible ressenti par l'écurie ce week-end, cela pourrait être difficile pour ses pilotes ce dimanche. "Non, je ne suis jamais optimiste", a répondu Wolff lorsqu'on lui a demandé si le rythme de course pourrait s'avérer meilleur que ne le laissent supposer ces résultats de qualifications.

"Même en décrochant la pole avec cinq dixièmes d'avance, je n'aurais pas été très enthousiaste pour demain. Je ne sais absolument pas à quoi m'attendre demain en course avec cette chaleur. Ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire. Il s'agit désormais de comprendre comment se comporte la voiture."