Le WRC passe à 15 rallyes en 2027 avec le retour des États-Unis et du Royaume-Uni

La FIA a dévoilé ce jeudi le calendrier 2027 du championnat du monde des rallyes, qui entrera dans une nouvelle ère. Pour la première fois depuis 2008, le calendrier comptera 15 épreuves, alors que les demandes pour accueillir des rallyes n'ont jamais été aussi nombreuses.

À la suite des épreuves candidates organisées avec succès cette année, au moins trois nouveaux lieux étaient pressentis pour intégrer le calendrier. Cette perspective s'est concrétisée. Comme annoncé précédemment, l'Écosse a conclu un accord de trois ans pour permettre au WRC de retrouver le Royaume-Uni pour la première fois depuis 2019. Cette épreuve sur terre se déroulera du 30 septembre au 3 octobre.

Elle suivra le retour très attendu du WRC aux États-Unis, du 26 au 29 août. Absent du calendrier depuis 1988, le championnat a depuis longtemps identifié le marché américain comme une cible prioritaire pour son développement. Après avoir manqué le calendrier 2026, les États-Unis feront finalement leur retour en 2027 avec un nouveau rallye sur terre organisé autour de Knoxville, dans le Tennessee, avec des spéciales réparties dans cet État et dans le Kentucky.

La troisième nouveauté concerne la manche italienne, qui quittera la Sardaigne pour rejoindre le continent. Les routes asphaltées de Rome accueilleront ainsi le WRC. Le Rally di Roma Capitale, jusqu'ici inscrit au calendrier du championnat d'Europe des rallyes, accède à l'échelon mondial. La manche italienne quittera toutefois son créneau d'octobre, utilisé cette année, pour retrouver une date estivale plus traditionnelle, du 8 au 11 juillet.

L'avenir du mythique Safari Rally Kenya avait suscité des inquiétudes, cette édition devant être la dernière couverte par son contrat et la dernière à bénéficier exclusivement d'un financement public. La promotion et le financement de l'épreuve devaient ensuite relever entièrement du secteur privé. Ces dernières semaines, il semblait que cette transition ne pourrait pas aboutir à temps pour 2027. Un accord a finalement été trouvé pour maintenir l'épreuve en mars, même si la FIA n'a pas été en mesure de préciser les modalités exactes ayant permis de garantir sa présence.

"Je dirais que le Kenya figure au calendrier grâce à un important effort collectif de toutes les parties, de la FIA, du promoteur et de l'ASN locale. Les détails concernant la manière dont le problème financier a été résolu ne sont, à mon sens, pas importants. Ce qui compte, c'est que toutes les parties ont uni leurs efforts", a déclaré Emilia Abel, responsable des sports sur route à la FIA.

"Le gouvernement kényan continue assurément de soutenir l'ensemble du projet. En revanche, il ne nous appartient pas de commenter les détails exacts du modèle financier."

15 rallyes seront au programme en 2027. Photo de: M-Sport

Comme annoncé précédemment, le Portugal disparaît du calendrier, malgré les déclarations des organisateurs selon lesquelles une date avait été prévue. Un retour en 2028 reste toutefois envisageable.

La saison débutera une nouvelle fois par le Rallye Monte-Carlo, avant de rejoindre la Suède pour le seul rallye entièrement disputé sur la neige de l'année, puis le Kenya. Trois rallyes sur asphalte s'enchaîneront ensuite avec la Croatie, les Îles Canaries et le Japon.

Les routes accidentées du Rallye de l'Acropole conserveront leur place en juin, avant la dernière épreuve sur asphalte de la saison, à Rome.

Pour la deuxième saison consécutive, l'année se terminera par une série de sept rallyes consécutifs sur terre. Cette séquence débutera par deux épreuves consécutives en Estonie et en Finlande, avant un déplacement aux États-Unis, en Écosse, au Paraguay et au Chili. La saison s'achèvera en Arabie saoudite, du 25 au 28 novembre.

"Le calendrier 2027 du Championnat du monde des rallyes de la FIA témoigne de la forte dynamique qui porte le WRC. Les nouvelles épreuves au Royaume-Uni et en Italie renforcent le championnat dans des pays dotés d'une riche tradition en rallye, tandis que les États-Unis nous offrent une formidable occasion de nous développer dans un pays où l'intérêt pour cette discipline ne cesse de croître", a déclaré Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA.

"Avec l'introduction de la réglementation technique WRC27, un nouveau promoteur grâce à l'accord du siècle, qui apportera des investissements et des ambitions à long terme au championnat, ainsi qu'un calendrier mondial solide, l'avenir du rallye s'annonce extrêmement prometteur."

Éric Boullier, directeur général de WRC Promoter, a ajouté : "2027 marque le début d'un nouveau chapitre passionnant pour le Championnat du monde des rallyes. Ce calendrier reflète notre ambition de bâtir un championnat plus solide, plus accessible et véritablement mondial."

"Le retour aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi que l'arrivée du WRC dans une destination emblématique comme Rome, offrent d'immenses possibilités à nos constructeurs, à nos partenaires commerciaux et à notre public."

"Associées à l'introduction de nouvelles réglementations techniques, ces évolutions nous donnent une occasion unique de façonner l'avenir du WRC, d'attirer de nouveaux investissements et de faire découvrir les émotions du rallye à un public toujours plus large dans le monde entier."

Calendrier WRC 2027

1. Rallye Monte-Carlo - (mixte) - 21-24 janvier

2. Ralleye de Suède - (neige) -18-21 février

3. Safari Rally Kenya - (terre) - 18-21 mars

4. Rallye de Croatie (asphalte) - 8-11 avril

5. Rallye des Îles Canaries (asphalte) - 6-9 mai

6. Rallye du Japon (asphalte) - 3-6 juin

7. Rallye de l'Acropole (terre) - 24-27 juin

8. Rallye d'Italie (asphalte) - 8-11 juillet

9. Rallye d'Estonie (terre) - 22-25 juillet

10. Rallye de Finlande (terre) - 29 juillet-1er août

11. Rallye des États-Unis (terre) - 26-29 août

12. Rallye d'Écosse (terre) - 30 septembre-3 octobre

13. Rallye du Paraguay (terre) - 21-24 octobre

14. Rallye du Chili (terre) - 4-7 novembre

15. Rallye d'Arabie saoudite (terre) - 25-28 novembre