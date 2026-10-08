"Ils ont construit les meilleurs moteurs" : pourquoi les pilotes Audi F1 sont optimistes

En théorie, le circuit de Marina Bay, à Singapour, devrait convenir à Audi. L'équipe dirigée par Allan McNish devrait normalement tirer profit des tracés du calendrier où la puissance du moteur est un peu moins déterminante. Toutefois, cette règle générale ne s'applique pas nécessairement en Asie.

Certes, en matière de puissance pure, l'écart avec les motoristes de pointe devrait être plus faible, mais selon les pilotes, un autre facteur pénalise Audi dans les conditions extrêmes rencontrées en Malaisie et à Singapour.

"Je pense que nous devons rester prudents et vigilants", a déclaré Hülkenberg lors de sa rencontre avec les médias jeudi.

"Je pense que la Malaisie a mis en évidence de nouvelles choses et que ces conditions climatiques ne sont pas très favorables à notre unité de puissance pour le moment. Nous avons clairement rencontré des difficultés de ce côté-là et, évidemment, ici, ce sera la même chose."

Comme en Malaisie, la FIA a déclenché une alerte liée aux fortes chaleurs pour le Grand Prix de Singapour, les prévisions annonçant des températures égales ou supérieures à 31°C. Hülkenberg s'attend donc à un nouveau week-end difficile.

"Sur le papier, c'est un circuit où la puissance est moins déterminante, c'est certain, mais personnellement, je ne m'attends pas à grand-chose pour le moment", a expliqué l'Allemand.

Interrogé sur le fait de savoir si le problème était principalement lié au refroidissement, Audi devant alors ouvrir davantage sa carrosserie et perdre en performances aérodynamiques, Hülkenberg a précisé que ce n'était pas le cas.

Nico Hülkenberg (Audi) Photo de: Srinivasa Krishnan

"Non, je pense que nous souffrons d'un manque de puissance."

Audi perd donc de la puissance moteur lorsque les températures sont extrêmes, un constat partagé par Gabriel Bortoleto.

"Oui, je dirais qu'à l'heure actuelle, surtout lors des derniers Grands Prix, c'est notre principal handicap", a déclaré à Motorsport.com Gabriel Bortoleto, interrogé sur les fortes chaleurs.

"Je pense que ce que nous avons déjà réussi à faire pour notre première saison est plutôt correct. Nous devons simplement franchir quelques étapes supplémentaires pour améliorer le comportement et mieux gérer les situations liées aux conditions climatiques dont vous parliez. Voilà."

Bortoleto est toutefois pleinement convaincu qu'Audi franchira ces étapes et finira par devenir la référence en matière de performances moteur en F1. Le Brésilien tire notamment cette confiance des succès d'Audi en DTM et aux 24 Heures du Mans.

"Est-ce que je leur fais confiance ? Absolument. Je pense qu'ils peuvent résoudre ce problème. Ces personnes à Neubourg ont construit les meilleurs moteurs dans d'autres catégories auxquelles elles ont participé par le passé, et je n'ai aucun doute sur leur capacité à faire la même chose en Formule 1."

"Nous devons simplement leur laisser du temps. Nous ne pouvons pas nous attendre à arriver en Formule 1 et à construire, dès notre première année, la meilleure machine jamais conçue. Cela ferait passer les autres pour... Je pourrais être malpoli, mais vous avez compris ce que j'allais dire !"

"Nous devons donc faire preuve de patience. J'ai confiance dans les personnes qui travaillent à Neubourg et je suis convaincu qu'elles vont réaliser quelque chose de formidable."

Audi a tiré les enseignements de son important package d'évolutions

Gabriel Bortoleto (Audi) Photo de: Srinivasa Krishnan

Si l'unité de puissance présente encore des marges de progression, l'équipe germano-suisse a désormais obtenu des réponses concernant le package d'évolutions majeur introduit en Azerbaïdjan.

Le circuit urbain de Bakou comporte principalement des virages à 90 degrés et ne permettait donc pas d'obtenir une vision représentative des performances du package. Mais après la Malaisie, il est désormais clair que ces évolutions ont bel et bien constitué un progrès.

"Eh bien, nous avons conclu que cela fonctionnait. Cela fonctionnait plutôt bien, comme nous l'avions prévu", a déclaré Bortoleto.

"À l'entrée, au milieu et à la sortie de tous les virages, je pense que nous avons progressé partout. Après notre week-end difficile à Bakou, il subsistait beaucoup de doutes sur le package et sur son efficacité réelle. Mais je pense que nous pouvons enfin tourner la page et affirmer avec certitude qu'il a fonctionné comme prévu et que les choses évoluent dans la bonne direction."

Cela souligne également que les écuries ont souvent besoin de temps pour comprendre pleinement les packages d'évolutions majeurs et en extraire le maximum de performances. Dans le cas d'Audi, ce travail a désormais porté ses fruits, comme l'a également confirmé Hülkenberg lorsqu'il a été interrogé par Motorsport.com.

"Oui, nous en avons assurément une meilleure compréhension. Cette compréhension s'affine et se développe évidemment à chaque séance. Nous essayons différentes configurations, nous analysons les écarts par rapport à la cartographie et, de manière générale, nous affinons la corrélation entre la piste, la soufflerie et la CFD. C'est donc une bonne chose."

"Je pense qu'il reste probablement quelques petits détails à explorer et à découvrir, mais ce n'est pas comme si nous allions encore gagner une seconde grâce à cela, ou quelque chose de ce genre."