Comment Jorge Martín a géré ses long-laps passés à fond

Jorge Martín connaissait son défi avant d'entrer dans le week-end de Brno : il allait devoir par deux fois effectuer un long-lap pendant la course principale, c'est-à-dire emprunter la trajectoire extérieure au niveau du virage 7.

Il avait écopé de cette sanction après avoir provoqué un accident au départ du GP de Hongrie et, si elle était de nature à le priver de toute ambition de victoire en République tchèque, il savait aussi que l'effet pouvait malgré tout être relativement atténué car le tracé du long-lap de Brno est l'un des moins contraignants du championnat.

Il y a six ans, on avait déjà vu Johann Zarco réaliser un long-lap impressionnant à cet endroit, en tenant la ligne blanche au millimètre, ce qui lui avait permis de se maintenir sur le podium. La différence tient cependant dans le fait que le Français avait appris sa sanction pendant la course, là où Jorge Martín a eu tout le week-end pour s'y préparer.

Et il ne s'en est pas privé, dédiant une bonne partie de ses essais à la recherche de la meilleure trajectoire pour atténuer le plus possible la perte de temps. Le pilote Aprilia estimait devoir lâcher environ une seconde et demie à chaque fois, et c'est bien ce qu'il a réalisé le moment venu à en juger par ses temps dans le secteur concerné.

On s'attendait aussi à des passages spectaculaires, et ils l'ont été. Par deux fois, Martín a pris la trajectoire de la pénalité aussi vite que possible, allant jusqu'à exploiter la zone extérieure peinte en vert à sa sortie pour se relancer en piste.

Si cette image a pu interroger, le pilote a en réalité expliqué avoir pris les devants et contrôlé avec les officiels qu'il était bien autorisé à jouer ainsi avec la limite.

"Je voulais clairement passer sur le vert, parce que c'était la voie la plus sûre pour rejoindre la piste sans se retrouver dans une situation risquée", a-t-il justifié. "J'ai essayé ça vendredi, et Simon [Crafar, président du panel de commissaires de la FIM, ndlr] m'a dit que j'avais le droit. Ensuite, je crois que certaines équipes s'en sont plaintes, on a eu des discussions."

La limite a donc été précisée au pilote : passer sur cette zone verte correspondait à dépasser les limites de la piste et tombait donc sous le coup du règlement. En l'occurrence, dans la course longue, un pilote reçoit un avertissement au bout de trois dépassements et écope d'une pénalité lorsqu'il commet cinq infractions.

Jorge Martín a pris la neuvième place du GP de République tchèque. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

"C'était une limite de piste, donc je savais que j'en avais deux autres [possibles avant l'avertissement]. Mais sur ce circuit, je ne sors pas vraiment de la piste ailleurs, donc ça n'était pas un problème pour moi", a ajouté le pilote espagnol. "Et c'était effectivement la bonne stratégie de passer sur le vert. Les long-laps se sont super bien passés et je n'ai pas perdu tellement de temps."

"Je pense que passer sur le vert coûte peut-être un dixième, parce qu'on parcourt quelques mètres en plus. Mais c'est clairement beaucoup plus sûr, parce que si on reste proche [de la ligne] et qu'un autre pilote arrive sans qu'on le voie, il y a collision. Donc je pense que c'est plus sûr et plus facile pour tout le monde."

Concrètement, cette sanction a tout de même eu un coût pour Jorge Martín. En réalisant ses deux long-laps dans les cinquième et sixième tours, il a reculé de cinq places et a finalement perdu 4"8 au total.

Sorti de la lutte qu'il menait pour ce qui aurait été la cinquième position finale, il n'a par la suite pu redépasser que deux pilotes et, profitant également des abandons devant lui, il a terminé neuvième. Ce week-end, il a réduit son retard au championnat à huit points, face à un Marco Bezzecchi reparti bredouille.