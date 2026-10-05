Ducati officialise le recrutement de Morbidelli en WorldSBK

C'était un secret de polichinelle et c'est à présent confirmé : Franco Morbidelli rejoindra le WorldSBK la saison prochaine et remplacera Nicolò Bulega, le champion sortant, dans l'équipe officielle Ducati. Cette annonce avait été précédée de celle de son départ de l'équipe VR46 en MotoGP, qui scellera donc bel et bien la fin de son parcours en Grand Prix, entamé en 2013.

Cette même année, Morbidelli concluait un passage réussi dans les dérivées de la série en remportant le championnat d'Europe Superstock 600, lui qui a suivi une voie détournée pendant trois ans avant de finalement trouver un guidon de titulaire en Moto2.

"Je suis très heureux et impatient de commencer ce nouveau chapitre de ma carrière", déclare Morbidelli. "Je remercie Ducati et Aruba de m'offrir cette opportunité. Comme toujours, je ferai de mon mieux pour être à la hauteur d'une équipe qui se bat au plus haut niveau depuis des années et qui vient de remporter le championnat du monde de Superbike. Je ferai tout mon possible pour que nous obtenions ensemble d'excellents résultats."

Protégé de Valentino Rossi et membre de la première heure de la VR46 Riders Academy, Franco Morbidelli est devenu champion du monde en 2017 dans la catégorie Moto2, avant de rejoindre le MotoGP dans la foulée. D'abord pilote Marc VDS doté d'une Honda, le Romain s'est très vite vu confier une Yamaha satellite, avec laquelle il a gagné trois fois en 2020 et obtenu la deuxième place du championnat.

Sa courbe de résultats s'est toutefois effondrée peu après, une blessure au genou et un transfert compliqué dans l'équipe d'usine du constructeur japonais l'ayant mené dans le mur en 2021. Ses trois dernières années se sont déroulées au guidon de Ducati satellites, avec lesquelles ses performances ont été honorables les deux premières années et bien plus décevantes cette année en dépit d'une médaille dans la course sprint de Jerez, sa dernière récompense à ce jour.

Malgré sa méforme actuelle, Ducati croit en lui en WorldSBK. "Nous sommes très heureux d'accueillir Franco au sein de la famille Aruba.it Racing – Ducati", souligne Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse. "Franco est un pilote très talentueux qui, tout au long de sa carrière, a fait preuve de rapidité, de sensibilité technique et d'une grande capacité d'adaptation aux plus hauts niveaux du motocyclisme mondial."

"Après de nombreuses années passées en MotoGP, il apportera à notre projet Superbike une expérience extrêmement précieuse. Nous sommes convaincus que son arrivée sera également favorisée par sa connaissance approfondie de l'univers Ducati et de nos méthodes de travail, un aspect que nous considérons comme particulièrement important au vu des nouveaux défis techniques qui nous attendent en 2027."

"Aux côtés d'Aruba.it Racing, nous avons bâti un projet gagnant au fil des années, et nous pensons que Franco possède toutes les qualités nécessaires pour nous aider à le maintenir au plus haut niveau. Nous sommes impatients de commencer cette nouvelle aventure ensemble."

Avec l'émergence de nouveaux profils, Morbidelli fait partie de ceux qui n'ont plus réussi à défendre leur place et devra donc quitter le MotoGP au moment de l'entrée dans le nouveau cycle réglementaire qui se profile. Sont également sur le départ Jack Miller, d'ores et déjà officialisé chez Yamaha en WorldSBK, Brad Binder, qui courra pour BMW en Superbike, Álex Rins, qui s'oriente vers le sport auto, et Maverick Viñales, dont la carrière va vraisemblablement s'arrêter.

Pour Franco Morbidelli, c'est un retour en dérivées de la série par la grande porte, puisqu'il intègre l'équipe qui aura écrasé le championnat cette saison avec Nicolò Bulega et Iker Lecuona. Il sera associé à l'Espagnol, le seul qui ait pu priver Bulega de la victoire cette année, et pourra compter sur les moyens investis par Ducati pour maintenir son leadership sur le championnat.