Franco Morbidelli n'a plus peur de quitter le MotoGP

L'annonce de l'arrivée de Nicolò Bulega en MotoGP à l'horizon 2027 a fini de sceller l'avenir de Franco Morbidelli, dont VR46 était la seule, quoique minime, opportunité de rester dans le championnat.

Bien qu'une solution de repli plus qu'honorable l'attende, puisqu'il devrait très prochainement être annoncé dans l'équipe officielle Ducati en WorldSBK, le pilote italien a laissé poindre une légère amertume en glissant qu'il avait réalisé qu'il allait quitter le MotoGP... uniquement lorsque la nouvelle lui a été annoncée.

Il ne fallait toutefois pas compter sur Franco Morbidelli pour s'épancher le week-end dernier à la suite de cette année, et pas même lorsqu'il a été titillé sur un fait avéré : ce Grand Prix à Misano était le dernier qu'il disputait sur le territoire italien.

"Je suis très concentré sur les courses. Il n'y a pas le temps de s'arrêter pour s'émouvoir, en tout cas ça n'est pas le lieu pour ce genre d'analyse", a-t-il prévenu en arrivant sur place la semaine dernière. Peut-être cherchait-il à tenir l'émotion à distance, alors même que cette piste a compté dans sa carrière et qu'il y a décroché, en 2020, la victoire qu'il juge encore comme la plus belle de son parcours, sa première en MotoGP.

Lire aussi : MotoGP VR46 officialise le départ de Franco Morbidelli

Toujours est-il que Franco Morbidelli entend rester concentré sur les deux mois de courses lui restant à vivre dans le championnat. Et ce qu'il a tenu à exprimer néanmoins, c'est sa sérénité face à ce chemin dont le bout approche. Lui qui a été plusieurs fois sur la sellette, il dit ne pas craindre ce départ et l'aborde aujourd'hui avec maturité.

"J'avais peur de quitter le MotoGP en 2018", explique-t-il en se remémorant une première année compliquée dans la catégorie, avec la Honda satellite du team Marc VDS. "Quand je suis arrivé en MotoGP, les résultats ne venaient pas. Or, quand les résultats ne sont pas là, et en particulier quand vous êtes dans votre première année, vous prenez peur. Mais, avec les années, j'ai appris à mettre la peur de côté."

"En 2018, j'étais très jeune et je m'attendais à certains résultats, car j'arrivais dans la catégorie en tant que champion du monde, je m'attendais à certaines performances. Mais ça n'arrivait pas, naturellement, car le niveau en MotoGP est totalement différent. J'étais jeune, j'avais 23 ans. Aujourd'hui, j'en ai 31. Je ne suis pas vieux, mais je suis... plus expérimenté !"

Dernier Grand Prix à Misano pour Franco Morbidelli Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Lorsque le rideau tombera sur cette saison, Franco Morbidelli aura dans ses bagages 13 années en Grand Prix, dont neuf dans la catégorie reine. Titré en Moto2 en 2017, il a également décroché la deuxième place du championnat MotoGP trois ans plus tard, avec trois victoires en poche. Cependant, les années qui ont suivi, entre blessures et contre-performances, semblent lui avoir appris à faire la part des choses.

"Je dirais que mon année la plus difficile a été 2022. Et on verra, mais peut-être aussi celle-ci", observe-t-il alors qu'il est à la peine avec la Ducati GP25. "Sur quel aspect ai-je le plus changé ? Clairement, sur le fait d'être professionnel. Je suis devenu de plus en plus professionnel, un athlète investi dans mon sport, alors que quand j'avais 23 ans, tout cela n'était qu'un jeu."

Un salut fraternel à Álex Rins

Ils seront cinq à quitter le MotoGP à la fin de cette saison, tous nés à quelques mois d'écart et désormais remplacés par des pilotes en qui les constructeurs voient l'avenir du championnat. Parmi les sortants se trouve notamment Álex Rins, avec qui Franco Morbidelli s'est entre autres battu pour la troisième place du championnat Moto2 en 2016... avec un seul point les séparant au final.

Lire aussi : MotoGP Quels pilotes vont quitter le MotoGP en 2027 et qui va les remplacer ?

L'Italien a tenu à rendre hommage à son collègue à Misano, à travers une chaleureuse accolade puis quelques mots de respect. "Je me souviens de la première fois que j'ai vu Álex Rins en piste. Je pense qu'on avait 12 ou 13 ans, on montait sur une 125cc, je crois que c'était notre première fois à tous les deux. On était à Valence", a-t-il relaté.

"Je me souviens de lui, et je pense aussi aux courses qu'on a faites ensemble, à toutes les bagarres qu'on s'est livrés. C'est touchant quand ces moments-là prennent fin, c'est certain. Et puis, il a toujours été un mec bien, très posé, pas du tout stressé. Très propre, toujours très propre. Ça a été un plaisir de partager la piste avec lui, alors j'ai voulu le lui dire."

Franco Morbidelli aussi a reçu un hommage au moment de clore son dernier Grand Prix sur le sol italien, lorsqu'un groupe d'amis est venu l'acclamer, tous vêtus des combinaisons de course qu'il a portées durant sa carrière. Un au revoir festif, pour un pilote qui de toute évidence partira à regret.

Lire aussi : MotoGP Morbidelli critique sa pénalité à Misano et réclame plus de discernement