Bulega chez VR46 : retour aux sources pour un guidon MotoGP qui s'est fait attendre

Nicolò Bulega fera partie des rookies de la saison MotoGP 2027, mais avec un profil quelque peu atypique. Il aura 27 ans et, contrairement à ses acolytes qui proviendront du Moto2, il aura déjà dans ses bagages une expérience dans la catégorie.

Alors que ses ambitions ont grandi avec son ascension en WorldSBK, Ducati y a répondu, en effet. Bulega a ainsi obtenu dans son dernier contrat, signé l'an dernier, une mission supplémentaire portant sur le développement de la future MotoGP de 850cc. Il avait pour lui un sérieux atout : sa connaissance des pneus Pirelli, alors que le manufacturier italien prendra la suite de Michelin en Grand Prix la saison prochaine.

Outre les tests qu'il réalise sur la Desmosedici dans ce cadre, Bulega possède une autre expérience de la catégorie, celle d'un remplacement tout à fait honorable de Marc Márquez en fin de saison dernière. Il sera donc un rookie aux yeux du règlement, mais pas totalement néophyte en MotoGP. Et il arrivera également avec une autre expérience utile, celle de ses liens passés avec VR46.

C'est avec cette équipe qu'il avait fait ses débuts mondiaux, lorsque VR46 lui avait confié une wild-card en Moto3 en 2015, alors qu'il venait d'être titré en Junior. Il a ensuite disputé quatre saisons complètes avec la formation de Valentino Rossi, avec au passage sa promotion dans la catégorie Moto2 en 2019.

Également membre de la VR46 Riders Academy, il avait repris son indépendance à la fin de cette saison et couru ensuite deux ans chez Gresini. Les hasards de la vie font que ces deux équipes sont aujourd'hui les partenaires de Ducati en MotoGP, et c'est donc avec celle de Tavullia que Nicolò Bulega va enfin accéder au poste qu'il a poursuivi tout au long de sa carrière.

"Arriver en MotoGP est un rêve, car je vais faire mes débuts avec le Pertamina Enduro VR46 Racing Team", explique Nicolò Bulega dans le communiqué de presse transmis par sa future équipe. "J'ai choisi cette équipe parce que j'ai toujours été lié à elle : j'ai fait partie de la VR46 Riders Academy quand j'étais enfant, donc je connais très bien tout le monde. Du point de vue humain, c'est plus facile de franchir cette étape avec des personnes que je connais, et ils sont aussi tous extrêmement professionnels."

Alessio Salucci et Nicolò Bulega Photo de : Media VR46

Alessio "Uccio" Salucci fait partie des piliers de VR46 que Nicolò Bulega a croisés dans le passé. Il est aujourd'hui le directeur de l'équipe MotoGP de Valentino Rossi et c'est en mesurant le chemin parcouru qu'il accueille sa nouvelle recrue.

"Au fil des années, l'équipe et lui-même ont beaucoup évolué, et nous sommes désormais prêts à réaliser de grandes choses ensemble", promet le responsable. "Nous savons qu'il est un pilote très talentueux depuis son plus jeune âge, et il l'a prouvé tant par le passé qu'aujourd'hui, en dominant le WorldSBK."

"Je pense qu'il est prêt à se lancer dans cette nouvelle aventure avec maturité et lucidité. Nous sommes très fiers de l'accueillir au sein de notre équipe, et nous lui apporterons tout le soutien possible pour l'aider à atteindre tous ses objectifs ensemble."

L'aboutissement d'un chemin détourné

Il aura donc fallu à Nicolò Bulega un détour de cinq ans avant d'intégrer le MotoGP. Un parcours atypique qui lui a permis de relancer sa carrière alors qu'il ne rencontrait pas le succès espéré dans les petites catégories des Grands Prix.

"Quand j'ai commencé la compétition, je rêvais d'arriver en MotoGP", admet le pilote italien. "Puis, pour de nombreuses raisons, ma carrière a pris un autre chemin : je suis passé en WorldSBK, où je me suis concentré sur le fait de bâtir une carrière couronnée de succès."

Nicolò Bulega a déjà tout gagné avec Ducati en WorldSBK. Photo de : Ducati Corse

"Mais ces dernières années ont largement dépassé mes attentes, et nous avons donc envisagé de franchir ce cap vers la catégorie reine. Je suis heureux d'avoir atteint cet objectif, même si cela m'a pris un peu plus de temps et que mon parcours a été différent de celui qui est suivi habituellement. C'est sans aucun doute incroyable et j'en suis très fier."

Pablo Nieto, team manager de VR46, voit en Nicolò Bulega "un pilote qui a toujours fait preuve d'un grand talent et d'une grande détermination". Selon lui, la voie détournée qu'il a empruntée ne fait que décupler ses forces à l'heure d'accéder au MotoGP, et ce d'autant plus que son arrivée coïncidera avec un changement d'ère pour le championnat.

"Son parcours n'a pas toujours été facile, mais il domine actuellement le WorldSBK : il a prouvé qu'il méritait sa place en MotoGP. L'année prochaine, le règlement changera, et nous repartirons tous de zéro", considère le team manager.

"Il ne fait aucun doute que son expérience avec les pneus du WorldSBK et les essais effectués sur la nouvelle Ducati Desmosedici GP en tant que pilote d'essai Ducati l'aideront à bien s'adapter à cette nouvelle catégorie et à rendre cette transition aussi facile que possible. Nous lui faisons confiance et nous savons qu'il sera capable de se battre pour atteindre les plus grands objectifs."