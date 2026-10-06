Honda confirme Espargaró à la place de Mir pour l'Indonésie
Aleix Espargaró va faire son retour sur la grille à l'occasion du GP d'Indonésie MotoGP, où il va remplacer Joan Mir, actuellement convalescent.
Photo de : HRC
Comme nous l'anticipions ces derniers jours, Honda fait appel à Aleix Espargaró pour disputer le Grand Prix d'Indonésie de cette semaine aux côtés de Luca Marini.
Cela fait suite à l'indisponibilité de plusieurs pilotes, d'abord le titulaire, Joan Mir, qui est actuellement au repos, mais aussi Takaaki Nakagami, qui s'est blessé au Japon où il était engagé comme wild-card. Somkiat Chantra, qui remplaçait Mir à Motegi, est quant à lui pris par le WorldSBK cette semaine.
Espargaró, pilote de développement pour le HRC, n'a plus couru depuis Valence, l'an dernier. Une blessure aux vertèbres au printemps l'a mis au repos durant plusieurs mois et il vient tout juste de reprendre le guidon d'une MotoGP pour un test réalisé fin septembre.
Son retour n'était toutefois pas prévu si tôt. Il devra avant tout se familiariser à nouveau avec la Honda RC213V avant de reprendre le travail de développement.
"C'est bien sûr toujours un immense honneur de rejoindre l'équipe d'usine Honda en MotoGP, et je tiens à les remercier de m'avoir fait confiance pour piloter pendant que Joan et Taka se remettent de leurs blessures", déclare l'Espagnol.
"Après ma chute en début d'année et ma blessure, je n'ai pas pu passer autant de temps que je l'aurais souhaité sur la moto. On va aller à Mandalika avec des attentes réalistes, car je n'ai effectué qu'un petit nombre de tours et c'est un circuit très exigeant physiquement, sans même parler des conditions météo. On va voir comment il est possible d'aider au mieux l'équipe et Honda ce week-end, et se concentrer là-dessus."
La période est d'autant plus critique pour Honda que deux jours de tests sont prévus à Sepang la semaine prochaine afin de poursuivre la préparation de la moto de 2027. La fracture de la clavicule de Nakagami est survenue au plus mauvais moment et risque donc de faire reposer sur Espargaró la charge des essais privés.
Quant à Joan Mir, on ignore à quel moment il sera en mesure de faire son retour. Le champion du monde 2020 a été mis au repos après avoir subi depuis plusieurs mois différents symptômes qui se sont accentués pendant le week-end de Misano. Des analyses sanguines ont par la suite révélé des anomalies. Des nouvelles sont attendues avant le GP d'Australie, qui aura lieu dans deux semaines.
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