Honda fait appel à un Aleix Espargaró diminué pour le GP d'Indonésie

La blessure de Takaaki Nakagami, qui a dû être opéré de la clavicule gauche après une chute à Motegi, bouleverse les plans de Honda et va entraîner un retour anticipé d'Aleix Espargaró.

Il était prévu que l'Espagnol poursuive sa convalescence suite à la grave blessure à la base de la colonne vertébrale lors d'un accident survenu lors d'essais à Sepang en avril, et pour laquelle il doit encore subir une intervention chirurgicale lundi prochain.

Après une période de convalescence délicate qui a duré cinq mois, le pilote d'essais de Honda a repris le guidon d'un prototype de MotoGP il y a deux semaines, lors d'une journée d'essais au Mugello. Bien qu'il ait pu mener la séance à son terme, ses performances restaient encore bien en deçà du niveau qu'il avait affiché avant son accident en Malaisie.

Les problèmes de santé qui ont contraint Joan Mir à se mettre sur la touche et à manquer les courses au Japon et en Indonésie laissaient initialement penser que Honda pourrait faire appel à Espargaró pour piloter la moto du Majorquin à Motegi, étant donné que Nakagami était déjà engagé en wild-card, mais le constructeur japonais a préféré aligner Somkiat Chantra, qui fait partie de son équipe WorldSBK.

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Mais le pilote thaïlandais sera retenu à Estoril le week-end prochain et avec la blessure de Nakagami, Honda n'a aucun autre choix que de solliciter Espargaró pour le GP d'Indonésie.

Selon les informations de Motorsport.com, le Catalan a déjà été informé du besoin de se rendre à Lombok. Espargaró n'a plus pris le départ d'un Grand Prix depuis la saison dernière, sa première passée en tant que pilote d'essais de Honda. Il a pris un total de cinq départs en 2025, avec comme meilleur résultat une 16e place à Assen.

Un programme d'essais compromis ?

La fracture de la clavicule gauche de Nakagami, survenue vendredi, accentue encore la pression sur Honda à un moment particulièrement exigeant de la saison. Le problème ne réside pas tant dans la nécessité d'obtenir des résultats d'ici la fin du championnat, mais plutôt dans le besoin de mener à bien le développement de la moto de l'année prochaine, autour du nouveau moteur de 850cc.

Il s'agira de la moto que Fabio Quartararo pilotera à Valence juste après la fin du championnat. Le développement de cette RC214V a été confié à Nakagami depuis cet été et, selon les estimations de Honda, le Japonais devrait être indisponible pendant au moins un mois.

Même si Stefan Bradl est toujours sous contrat en tant que pilote d'essai, on peut raisonnablement douter de ce que l'Allemand pourrait apporter, étant donné que son principal rôle actuel est d'être consultant à la télévision. Sans autre alternative crédible, HRC n'a d'autre choix que de gérer avec soin la charge de travail d'Espargaró, même si ce dernier n'a pas exclu de devoir enfiler sa combinaison pour d'autres Grands Prix, en fonction de la durée de la convalescence de Mir.

Honda a prévu deux jours de tests à Sepang la semaine suivant la manche de Mandalika et selon les informations de Motorsport.com, ces essais n'ont pas encore été annulés. Si ces essais ont bien lieu, Espargaró est le pilote le plus susceptible de poursuivre le travail de développement du prototype de 850cc.